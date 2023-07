Arsenie Boca, între „hate” și „love”. Un nou film controversat despre cultul călugărului de la Prislop

Filmul „Arsenie. Viaţa de apoi”, realizat de Alexandru Solomon, a putut fi văzut, duminică, 16 iulie 2023, pentru a doua oară în România (după TIFF), în cadrul Festivalului „Ceau, Cinema!”

Subiectul Arsenie Boca creează astăzi în România o vie dezbatere și controversă. Unii îl adulează, se roagă la el și caută salvare, alții sunt indiferenți, iar alții profită să facă bani de pe urma călugărului. Arsenie Boca a murit de decenii bune, dar privirea sa hipnotizantă încă subjugă masele şi devine un brand profitabil.

„Nu este un film despre viața lui Aresenie Boca. E un film despre viața de apoi a călugărului, e despre cultul lui Arsenie Boca. În ce fel se reflectă societatea românească în această icoană, cine suntem, de ce ne este fircă, în ce ne punem speranțele. Filmul este despre ce văd oamenii în el, fiecare îl investește cu altceva, asta e lucrul fascinant la acest mit să-i spunem. Am încercat să țin o linie de mijloc, pe de o parte să respect credința oamenilor, e un dept fundamental, pe de altă parte să încerc să văd cum această construcție în jurul personajului real e manipulată și devine material pentru tot felul de conspirații. Filmul încearcă să descifreze un pic ce ce văd oamenii în el și de ce au această nevoie”, a declarat regizorul Alexandru Solomon.

“Conspirațiile oferă un fel de explicație foarte simplă a lumii”

Regizorul Alexandru Solomon pornește pe urmele călugărului într-un pelerinaj la Prislop, cu personaje alese de el, dar care își joacă practic propriile rolurile. Ies la iveală caracteristicile celor care-l adulează pe Arsenie Boca. Unii sunt conspiraționiști, naționaliști, alții oameni simpli, ori cu facultate.

“Printre cei care merg în pelerinaje la Arsenie Boca sunt oameni din toate categoriile sociale și de vârstă. Nu seamănă cu aceste clișee din media, că sunt femei în vârstă, nevoiași și așa mai departe. Am mers în pelerinaje timp de trei ani, ca să mă documentez pentru film, și am văzut că sunt oameni de educație și vârste complet diferite. Am putut să văd multă dezamăgire la acești oameni, e multă frică, multă teamă de viitor și de necunoscut, lucrurile s-au complicat și cu pandemia, acum cu războiul. Din păcate societatea românească îi și lasă pe cei mai slabi și neajutorați de izbeliște, iar cultul ăsta le dă senzație de comunitate. Nu discutăm dacă e bine sau rău, dar poate că ar trebui să investim în spitale și în școli, în azile, în rețeaua umanistă de susținere a oamenilor, să nu așteptăm să vină totul din cer. Conspirațiile oferă un fel de explicație foarte simplă a lumii, rezolvă așa rapid niște lucruri care altfel sunt foarte complexe”, a mai spus Solomon.

“E o temă foarte delicată, care a fost tratată în media în fel și chip”

Cinematograful Victioria a fost plin la filmul „Arsenie. Viaţa de apoi”, care a rulat în cadrul festivalului Ceau, Cinema! În public au fost și oamenii care cred în cultul lui Arsenie Boca, dar și spectatori pentru care efectiv nu le spune nimic existanța călugărului, pentru care filmul a fost cumva o tragi-comedie. Discuțiile au fost lungi după vizionarea filmului.

“E o temă foarte delicată, care a fost tratată în media în fel și chip. E foarte complicat de vorbit despre credință, pentru că e ceva invizibil, nu poți să pui mâna, nici să o arăți. E altă poveste felul în care e instrumentalizată. Construcția unui cult are tot felul de straturi, iar cazul lui Arsenie Boca e și mai evident”, a adăugat Alexandru Solomon.

“Povestea legăturilor cu mișcarea legionară nu e foarte limpede”

Biserica Ortodoxă Română întârzie canonizarea lui Arsenie Boca, deși dosarul și studiul făcut de Mitropolia Ardealului datează din 2019, pe motiv că canonizarea sfinților este un proces anevoios și nu se poate face în pripă și sub emoții de moment.

“A existat acest fenomen popular în jurul lui Arsenie Boca, iar asta a obligat oarecum Biserica Ortodoxă să-l instituționalizeze și au promis să-l canonizeze. Povestea legăturilor lui Arsenie Boca cu legionarii și mișcarea legionară nu e foarte limpede. Ce cred și ce apare în documente e că așa cum probabil jumătate din această țară simpatiza cu mișcarea legionară în 1937-1938, de această parte era și Arsenie Boca. Nu ca militant al mișcării, ca mulți alți preoți, dar simpatie exista. și apoi, ce a declarat el la Securitate…știți cum erau aceste declarații, mai spuneai ce trebuie să spui. Cert este că a ascuns niște legionari în munți și că era un om al timpului său și al acestei ideologii. Problema e ce facem cu asta mai departe. Se știe și despre colaborarea Bisericii Ortodoxe Române cu regimul comunist, a colaborat și regimul carlist, antonescian și așa mai departe. Ori asta implică o autoanaliză și reformă (…). ”, a mai spus Solomon.

Premiera în cinematografe pe 1 septembrie

Unul din spectator a spus la final că prin abordarea aleasă pentru documentar, Alexandru Solomon va avea parte atât de “hate” cât și de “love”.

“<Ignore> nu aș vrea să am. Am încercat să mă poziționez între <love> și >hate>. Faptul că suntem împreună aici și nu suntem cu toții de acord, e clar, și e foarte bine, e un pas”, a răspuns Solomon.

Prima proiecție a filmului „Arsenie. Viaţa de apoi” a avut loc la TIFF de la Cluj, iar înainte de Timișoara a avut loc și premiera internaţională, la Festivalul de la Karlovy Vary. Premiera în cinematografele românești este programată în 1 septembrie 2023.