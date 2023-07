Festivalul de film „Ceau, Cinema!” de la Timișoara, la a zecea ediție

Festivalul de film „Ceau, Cinema!” din Timișoara a ajuns, chiar în anul de Capitală Culturală, la ediția cu numărul 10 și propune un program colorat, cuprinzător și... cam pentru toate vârstele.

Un cineconcert, cel puţin 30 de filme, întâlniri cu peste 20 de invitaţi din ţară şi străinătate, dezbateri, ateliere, o expoziţie aniversară şi o lansare de carte fac parte din programul ediţiei a zecea a Festivalului „Ceau, Cinema!”, care are loc între 12 şi 16 iulie la Timişoara, Capitală Europeană a Culturii.

Așadar, Ceau, Cinema! sărbătoreşte ediţia a zecea într-un moment special, când Timişoara este Capitală Europeană a Culturii.

Evenimentul s-a deschis, miercuri, 12 iulie, cu un cineconcert - proiecţia unei capodopere a cinematografiei mute norvegiene, acompaniată de o coloană sonoră creată şi interpretată live de muzicianul Petre Ionuţescu. Gala de deschidere a fost precedată de lansarea unei cărţi-album despre istoria festivalului.

Programul din 2023 include mai multe secţiuni: Competiţia (dedicată filmelor regizate de cineaşti din ţări cu minorităţi tradiţionale în Banat), Focus Norvegia (o selecție de filme norvegiene prezentate în premieră la Timișoara, cu participarea unor cineaști norvegieni), Focus Spania (patru filme spaniole proiectate în Piaţa Traian), o secţiune dedicată documentarelor (Doc-minică), Proiecţii speciale (inclusiv cu premiere româneşti), Filme bănăţene, „Ceau, Junior!” (filme şi ateliere pentru copii), un atelier de scenaristică, un masterclass, paneluri de discuţii cu invitaţi străini şi români și o expoziţie aniversară.

Un film despre viața lui Arsenie Boca

Din programul Ceau, Cinema! nu puteau lipsi câteva dintre cele mai aşteptate premiere româneşti. Comedia „Încă două lozuri” (2023) va fi proiectată la Grădina de Vară, cu participarea regizorului Paul Negoescu şi a actorului Alexandru Papadopol.

Regizorul Alexandru Solomon va reveni la Timişoara cu cel mai nou documentar al său, „Arsenie. Viaţa de apoi” (2023), care tocmai a avut premiera la Karlovy Vary, iar Vlad Petri îşi va prezenta al doilea lungmetraj, filmul hibrid „Între revoluţii” (2023), laureat cu premiul criticii la Berlinale.

„Mammalia” (2023), de Sebastian Mihăilescu, va fi putea fi văzut în prezenţa producătoarei Ada Solomon.

O actriță din Timișoara, într-un film german

În secţiunea Proiecţii speciale vor fi prezentate producţia germană „Am putea la fel de bine să fim morţi” („We Might As Well Be Dead”, 2022), în prezenţa actriţei timişorene Ioana Iacob, care interpretează rolul principal, a regizoarei Natalia Sinelnikova şi a scenaristului Viktor Gallandi, şi producţia cehă „Ordinary Failures” (2022), a cineastei româno-maghiare Cristina Groşan, care va coordona şi Atelierul Ceau, Cineva!, dedicat primilor paşi în scenaristică.

Tot aici sunt incluse şi două proiecţii aniversare: una care marchează 30 de ani de la lansarea filmului românesc „Vulpe-vânător” (1993, regie Stere Gulea), prezentat în versiune accesibilizată pentru persoane cu deficienţe de vedere, iar o alta la 80 de ani de la apariţia filmului „Lumină de vară” („Lumière d'été”, 1943), al marelui regizor francez Jean Grémillon.

Șase filme concurează pentru trofeul "Răzvan Georgescu"

Tema competiţiei din acest an este migraţia. Cele şase filme care concurează pentru Trofeul Ceau, Cinema! „Răzvan Georgescu”, realizate de regizori şi regizoare din Austria, Cehia, Israel, Italia, Polonia şi Slovacia, sunt „Sonne”, de Kurdwin Ayub, „Pâine şi sare” („Bread and Salt”), de Damian Kocur, „Măcar de-ar fi ars” („Somewhere Over the Chemtrails”), de Adam Rybanský (prezent la festival), „Prinţesa” („Princess”), de Roberto De Paolis, „Valeria se căsătoreşte” („Valeria Is Getting Married”), de Michal Vinik, şi „Victimă” („Victim”), de Michal Blasko.

Juriul este format din actriţa Ioana Iacob şi regizorii Paul Negoescu şi Vlad Petri.

Printre cele mai căutate proiecţii din program sunt cele în aer liber de la Grădina de Vară. Aici vor putea fi văzute „EO” (2022), cel mai nou film al maestrului polonez Jerzy Skolimowski, câştigător al Premiului Juriului la Cannes şi nominalizat la Oscar, sau comedia franceză „Incredibil, dar adevărat” („Incroyable mais vrai”, 2022), de Quentin Dupieux.

Proiecţiile şi celelalte evenimente se vor desfăşura la Cinema Victoria, Sala Capitol şi Grădina de Vară de la Filarmonica Banatul, Piaţa Traian, Faber şi Casa Artelor. Programul şi biletele pot fi găsite pe site-ul ceaucinema.ro.