Aaron Crow, unul dintre cei mai titrați iluzioniști din lume, vine în premieră în România VIDEO

A sosit momentul mult a╚Öteptat ├«n care organizatorii Festivalului Time for Magic anun╚Ť─â primul artist de prim rang care va veni la Timi╚Öoara. Este vorba de belgianul Aaron Crow care sose╚Öte ├«n premier─â ├«n Rom├ónia.







Aaron Crow este la ora actual─â unul din cei mai titra╚Ťi iluzioni╚Öti ai vremurilor noastre, cu o list─â lung─â ╚Öi impresionant─â de realiz─âri ╚Öi o serie de spectacole care las─â audien╚Ťele masc─â. Crow a ap─ârut ├«n peste 30 de show-uri de televiziune interna╚Ťionale, a sus╚Ťinut spectacole pe toate continentele ╚Öi a avut spectacole ├«n prestigioase turnee mondiale inclusiv cu Cirque de Soleil.

El a sus╚Ťinut spectacole pe Broadway ╚Öi la Opera din Sydney cu showul ÔÇťThe IllusionistsÔÇŁ ╚Öi a c├óstigat prestigiosul premiu Brand Laureate Award, oferit unor personalit─â╚Ťi ca Nelson Mandela, Steve Jobs ╚Öi Lionel Messi.

Aaron Crow a ajuns viral cu toate spectacolele, dar mai ales cu apari╚Ťiile la AmericaÔÇÖs Got Talent. Se poate l─âuda cu peste 500.000.000 de vizualiz─âri pe Youtube ╚Öi Facebook.





Din 2003, mentalistul belgian a cochetat ╚Öi cu cele mai mari scene de teatru. A jucat la London West End cu spectacolul ÔÇ×ImpossibleÔÇŁ. A f─âcut senza╚Ťie pe Broadway ╚Öi ├«n emblematica Oper─â din Sydney cu dou─â dintre actele sale semnate ├«n cel mai bine v├óndut spectacol de magie, ÔÇ×IluzionistulÔÇŁ, al─âturi de al╚Ťi magicieni precum Dan Sperry, Kevin James ╚Öi Jeff Hobson. A c─âl─âtorit prin lume cu cele mai iubite spectacole de turneu din lume, inclusiv Cirque du Soleil.



Time of Magic, cel mai mare eveniment de magie ┼či iluzionism din Rom├ónia, este organizat de iluzionistul timi┼čorean Lorenzo Cristian.

ÔÇť├Än Magic Gala Show vor presta cei mai tari magicieni din lume, campioni interna┼úionali cu care eu am concurat la olimpiadele de iluzionism la care am participat ├«ntre 2014-2017. O dat─â pe s─âpt─âm├ón─â vom anun╚Ťa un nume important. Am ├«nceput cu Aaron Crow, care pe 23 octombrie, va uimi cu show-ul s─âu, iar publicul va pleca de la spectacol cu mai multe ├«ntrebari dec├ót cele cu care a venitÔÇŁ, a spus Lorenzo Cristian.

La olimpiadele de iluzionism sunt opt categorii: ÔÇťStage IllusionsÔÇŁ, ÔÇťGeneral MagicÔÇŁ, ÔÇťManipulationsÔÇŁ, ÔÇťMentalismÔÇŁ, ÔÇťComedy MagicÔÇŁ, ÔÇťParlour MagicÔÇŁ, ÔÇťCard MagicÔÇŁ ┼či ÔÇťMacro MagicÔÇŁ. La Festivalul Interna┼úional de Magie Time for Magic de la Timi┼čoara, organizatorii vor aduce pe scen─â spectacole din toate aceste categorii cu profesioni┼čti care bat topurile de audien┼úe online ┼či performeaz─â ├«n evenimente sold-out.