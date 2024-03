A început construirea arenei de 10.100 de locuri din Timișoara. Iosif Rotariu: „Dacă nu ai stadion, nu poți face performanță” VIDEO

Stadionul se va ridica pe structură metalică și va costa în jur de 115 milioane de lei, bani proveniți exclusiv din bugetul local al Primăriei Timișoara. Termenul de execuție a lucrărilor este de 27 de luni, ceea ce înseamnă că arena ar trebui să fie gata în cursul anului 2026.

Moment istoric, luni, 4 martie 2024, la Timișoara. În prezența unor legende ale fotbalului timișorean precum Iosif Rotariu, Costel Pantilimon, Paul Codrea, a fost îngropată o capsulă a timpului care a însemanat și începerea oficială a lucrărilor la noul stadion din Timișoara, primul construit în ultimii 60 de ani.

„În urmă cu 125 de ani s-a jucat la Timișoara primul meci de fotbal de pe actualul teritoriu al României. Acum punem piatra de temelie pentru noul stadion al Timișoarei. Este o zi în care renaște tot fotbalul timișorean. Cu multă muncă în ultimii trei ani, am ajuns aici. Va fi un stadion care va da speranță tinerilor că vor avea unde să joace, un stadion care se leagă de tradiția timișoreană în fotbal. Vom ține și concerte aici, evenimente mari și vom avea un loc în care să se adune comunitatea”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Costuri raportate la numărul de locuri

Stadionul, construit vizavi de Optica din Calea Buziașului, la ieșirea spre Monița Nouă, va ocupa o suprafață de peste 9.000 metri pătrați și va avea un număr de 10.101 locuri pentru spectatori. Sunt și voci care critică faptul că arena nu avea mai multe locuri.

„Poate mulți nu au crezut că vom începe construcția, nu au crezut că vom finaliza această procedură de licitație, dar după aproape trei ani încep lucrările. S-a început cu proiectul tehnic, anul trecut. S-a discutat mult despre capacitatea stadionului, că nu are 15.000 de locuri. Nu vreau să intru într-o dispută cu fostul primar (n.r. Nicolae Robu), dar acel lucru, astăzi, nu se putea realiza. Vorbim de anumite norme și de prețul stadionului. Proiectul inițial era făcut la 87 de milioane, pentru 15.000 de locuri. Am reușit să scoatem inițial la 9.000 de locuri, dar nu a fost nicio societate interesată la acest preț. Am ridicat de două ori prețul. Prețul pe loc este 2.200 de euro, în comparație cu orice alt stadion din România, unde costă peste 2.600 de euro. Sigur că este un preț pe care Timișoara și-l asumă din bugetul local. La 15.000 de locuri, ajungeam la 139 de milioane de lei. Ori noi trebuie să ne gândim că trebuie să investim și în școli, în spitale”, a spus viceprimarul Cosmin Tabără, cel care a coordonat acest proiect.

Stadionul trebuie să producă 360.000 de euro pe an

Pe de altă parte, după ce se va face și acel stadion făcut de CNI, cu bani de la guvern, de 35.000 de locuri, trebuie ținut cont și de nevoile orașului, dar și de costurile de întreținere.

„Costul de întreținere pentru un stadion este de trei euro pe scaun. Acest stadion trebuie să producă 360.000 de euro pe an. Toate stadioanele din țară sunt pe minus. Trebuie să ne gândim că toate astea le vom suporta din bugetul local. Am discutat cu toți foștii mari fotbaliști de la Poli, au fost de acord că e suficient un stadion de 10.000 de locuri. Mai mult, chiar se vorbea de un stadion de 5.000-8.000 de locuri. Am vorbit cu Gică Popescu, se plângea că la Constanța se face un stadion de 18.000 de locuri, dar el îl voia de 14.000. Acesta este stadionul mic al orașului, stadionul municipalității”, a adăugat Cosmin Tabără.

Noua construcție va avea fundația din beton și structură metalică și va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB (International Football Association Board).

Viitorul stadion va putea găzdui atât competiţii oficiale de fotbal și rugby, cât și antrenamentele echipelor din centrele de copii și juniori. De asemenea, acesta va putea fi o locație optimă pentru evenimente și concerte mari.

Numele stadionului a fost ales după consultarea autorităților cu suporterii echipei Poli.

„Am fost de la începutul proiectului în contact cu primăria, de prin 2021, am venit și cu observații tehnice, au fost unele modificări pentru varianta finală, dar am venit și cu propunerea ca stadionul să poarte denumirea Eroii Revoluției. S-a mers într-un final pe Eroii Timișoarei, s-a dorit să fie ceva mai amplu, să cuprindă mai multe părți din istoria orașului și suntem de acord cu ea”, a spus Sebastian Novovici, președintele Asociației Druckeria.

Costel Pantilimon: „Este o gură de aer pentru noi”

Stadionul Eroii Timișoarei va deveni casă pentru echipa Poli Timișoara. “Mă bucur că s-a înțeles că sportul din Timișoara are nevoie de infrastructură. Sper ca prin această mișcare să începem să aducem cât mai mulți oameni către sport, vorbim și de mediul de afaceri, de care vor să se alăture sportului. E un moment important și avem speranțe că în următorii doi ani și jumătate se va finaliza. Este o gură de aer pentru noi, așa putem să-i motivăm pe tineri să vină la sport, pe oamenii de afaceri să vină alături de club”, a declarat Costel Pantelimon, managerul echipei Poli Timișoara.

Iosif Rotariu: “Dacă nu ai stadion, nu poți face performanță”

Copiii academiei au avut și ei momentul lor cu un mic meci demonstrativ pe locul unde speră ca peste câțiva ani să îmbrace tricoul lui Poli pe noul stadion.

„E un eveniment foarte important pentru toți iubitorii de sport din Timișoara. Sper să fie doar începutul, să se construiască și Dan Păltinișanu și într-un final să avem și echipă de liga I, pentru că istoria Politehnicii ne obligă. Totul depinde de infrastructură. Dacă nu ai stadion, nu poți face performanță. Poli a ajuns în Liga a III-a și joacă cu 500 de spectatori. Îmi aduc aminte de debutul meu la Poli în prima divizie, de meciurile din cupele europene, o echipă care aducea 50.000 de oameni la stadion. Acum ajunge un stadion de 10.000 de locuri, pentru că noi trebuie să construim în această perioadă și o echipă, atunci când stadionul va fi gata să avem o echipă cel puțin în liga a doua”, a spus Iosif Rotariu.