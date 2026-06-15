Video Primarul comunei Sânger din Mureș a fost demis prin referendum, cu 52,20% din voturile exprimate

Primarul comunei Sânger din județul Mureș, Vasile Grec, a fost demis duminică în urma unui referendum local, după ce majoritatea alegătorilor care s-au prezentat la urne au votat pentru încetarea mandatului său.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, din cele 1.138 de voturi valabil exprimate, 594 au fost în favoarea demiterii primarului, reprezentând 52,20% din total. Împotriva demiterii au votat 544 de persoane, respectiv 47,80%.

La referendumul organizat în comuna Sânger au participat 1.149 de alegători din totalul celor 1.763 înscriși pe listele electorale permanente. Dintre voturile exprimate, 11 au fost declarate nule.

Întrebarea adresată cetățenilor a fost: „Sunteți de acord cu demiterea domnului Vasile Grec din funcția de primar al comunei Sânger, județul Mureș?”.

Referendumul a îndeplinit condițiile prevăzute de lege privind prezența la vot și numărul minim de opțiuni valabil exprimate necesare pentru validarea consultării populare.

Rezultatul urmează să fie transmis instanței competente, respectiv Judecătoriei Luduș, pentru validarea oficială. Ulterior, Instituția Prefectului din județul Mureș va emite ordinul de încetare a mandatului primarului.

Până la organizarea unor alegeri locale parțiale pentru desemnarea unui nou edil, atribuțiile executive ale comunei vor fi exercitate de viceprimar.

Inițiativa referendumului i-a aparținut fostului primar din comună, Alexandru Măgheran, contracandidatul lui Vasile Grec la alegerile locale din 2024, scrutin câștigat de actualul edil la o diferență de aproximativ 30 de voturi.