Prețul gigacaloriei a fost majorat pentru populația din Miercurea-Ciuc

Consiliul Local Miercurea-Ciuc a hotărât, vineri, creşterea preţului gigacaloriei pentru populaţie, autorităţile precizând că acest lucru se impunea întrucât s-a majorat semnificativ şi preţul de producţie.

Preţul gigacaloriei a fost majorat de la 250 lei, cu TVA, la 360 lei, cu TVA.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat pentru AGERPRES că preţul energiei termice în sistem centralizat nu a mai crescut de doi ani, în contextul dificultăţilor legate de pandemia de COVID-19, iar acum acest lucru se impunea.

„Preţul gigacaloriei nu a crescut de doi ani. Anul trecut nu am mărit pentru că a fost perioada COVID, cu foarte multe locuri de muncă desfiinţate, erau probleme. Dar am spus anul trecut că anul acesta deja trebuie să facem ajustare şi acum am făcut. Ajustarea a fost necesară pentru că preţul de producţie a crescut semnificativ şi nu e sustenabil să suportăm de la bugetul local totul. Pe de altă parte, din calculele Primăriei, chiar şi aşa, costul de gigacalorie şi încălzire a apartamentelor este cam la nivelul costului pe care îl ai când încălzeşti cu centrală proprie sau sub acest cost, depinde de clădire”, a afirmat Korodi Attila.

De asemenea, acesta a dat asigurări că instituţiile de învăţământ din oraş vor funcţiona normal şi că, în ciuda zvonurilor existente, nu vor fi restricţii legate de furnizarea încălzirii în clădirile şcolare.