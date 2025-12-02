O nouă detonare a stâncilor care pun în pericol traficul pe DN 15. Când va fi închis traficul

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov a anunţat marţi, 2 decembrie, că va continua în această săptămână acţiunea de detonare a stâncilor care pun în pericol traficul rutier pe Drumul Naţional 15, segmentul din Defileul Topliţa-Deda.

„Atenţie, o nouă detonare pe DN15, de această dată în zona Lunca Bradului! La fel ca săptămâna trecută, traficul va fi închis timp de aproximativ 30 de minute, între orele 11:00 şi 12:00, miercuri, 03.12.2025, pentru îndepărtarea unei stânci periculoase. Intervenţia face parte din proiectul de punerea în siguranţă a zonei drumului pe toată Valea Mureşului unde în mod frecvent ne confruntăm cu bolovani care ajung pe partea carosabilă", a informat DRDP Braşov, într-o postare pe Facebook.

Săptămâna trecută, tot pe DN 15, în apropiere de Lunca Bradului, a fost detonată o stâncă de circa 200 de tone, prin dinamitare controlată, zona de intervenţie fiind extrem de dificilă, potrivit DRDP Braşov.

Potrivit specialiştilor pregătirea pentru detonarea primei stânci a fost anevoioasă, a presupus perforarea unor găuri de circa 2-6 metri, iar pentru dinamitarea realizată au fost utilizate 50 de kilograme de explozibil şi circa 60 de kilograme de amestec de motorină şi azotat de amoniu, arată DRDP Braşov.