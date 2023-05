Spitalul din Novaci, în pragul falimentului. Are datorii către furnizorii de medicamente și energia electrică

Spitalul Orășenesc Novaci se află în pragul falimentului cu datorii de peste 700.000 de lei, în general, către furnizorii de medicamente și energia electrică.

Problemele financiare au apărut, susține conducerea Spitalului Orășenesc Novaci, după ce s-a încheiat un nou contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Gorj. Emil Grigore, managerul unității medicale, susține că pe primul trimestru al acestui an s-au realizat servicii medicale suplimentare de 450.000 de lei pe care CAS Gorj refuză să-i deconteze. „Pe primul trimestru noi am depășit valoarea contractului cu suma de peste 450.000 de lei și CAS Gorj nu ne-a decontat aceste servicii. De obicei, până acum, la trei luni sau șase luni, se trăgea linie și se stabilea dacă acești indicatori au fost realizați. Acum nu am mai primit nimic. De la sfârșitul lunii martie au aplicat un nou sistem: dacă pe data ale 20 ale lunii considerăm că am făcut indicatorii din contract, trebuie să facem o listă de așteptare cu bolnavii care urmează să se interneze în următoarea perioadă până la sfârșitul lunii ca să facă un act adițional pentru a se mări valoarea. Sunt secții, cum ar fi de recuperare medicală și cronici, unde se poate cunoaște ce listă de așteptare este, dar pe Medicină Internă, Ginecologie, Chirurgie, Pediatrie sau Neurologie nu putem să știm ce cazuri vin. Nu mi se pare normal acest sistem. De unde să știu eu numele bolnavilor care vin să se interneze?“.

Spitalul are datorii de peste 700.000 de lei

Managerul Spitalului Orășenesc Novaci susține că peste 190 de pacienți au beneficiat de servicii medicale în plus față de contractul cu CAS Gorj. Acesta spune că s-au depus memorii pentru a se deconta acești bani, dar fără rezultat.

Emil Grigore a precizat că nivelul restanțelor pe care spitalul le înregistrează se ridică la peste 700.000 de lei: „S-au scumpit toate, de la curent și până la medicamente. Avem niște restanțe la care suntem nevoiți să plătim dobânzi.

Avem în momentul de față, în sumă de 700.000-800.000 de lei. Cele mai mari datorii le avem la energie electrică și medicamente. Nu am primit preaviz de deconectare pentru că am făcut o eșalonare prin care să plătim în rate, iar pentru medicament am mai mărit numărul de zile de decontat de la 30 la 60 de zile.

Dacă am fi finanțați corect pe numărul de bolnavi pe care-i tratăm în spital, nu ar mai fi probleme. Să vedem pe mai și iunie cum ne vom descurca“.

Va cere fonduri la Primărie și la Obște

Managerul spitalului din Novaci susține că va cere bani Primăriei și Obștii din localitate: „Ne mai rugăm de Obște, de Primărie să ne mai acorde fonduri ca să plătim. Sper ca de la 1 iulie când se face noul contract pentru a plăti și datorii și cheltuieli.

Obștea ne-a mai ajutat. De exemplu am adus un Computer Tomograf pe fonduri europene și amenajarea spațiului unde trebuia amplasat a costat 20.000 de euro și am obținut o soponsorizare de la Obște. Ne ajută și primăria, dar cât să ne dea“.

Spitalul din Novaci dispune de 103 paturi pe următoarele specializări: Recuperare medicală, Mediniă Internă, Chirurgie, Ortopedie, Urologie, Ginecologie, Pediatrie, Neurologie.

„Cum se decontează banii către spitale“

Amalia Făgaș, directorul CAS Gorj, a explicat modalitatea prin care se stabilește valoarea decontărilor, pentru că s-au produs o serie de modificări ale contractului cadru și a modului în care se face contractarea sau se stabilesc sumele la contractare. „Este vorba de servicii medicale la spitalizarea continuă. Dacă până la 1 ianuarie 2023, sumele contractate și decontate de noi se făceau la nivel de cheltuială efectivă până la valoarea de contract, acum sumele se decontează în funcția de indicatorii realizați, adică de numărul de cazuri externate.

La numărul de cazuri de calculează numărul de paturi contractabile și indilcele de ocupare a patului, care se calculează la nivelul anului trecut.

Spitalul Novaci are contractate 74 de paturi pentru cazurile de acuți și 30 pentru cronici. în funcție de acest număr de paturi se calculează valoarea de la care pornește negocierea“.

„Trebuie să aibă niște programări până la finalul lunii“

Potrivit acesteia. spitalul din Novaci a primit pe primul trimestru o sumă de peste 1,5 milioane de lei. „Se poate face suplimentare și pentru cazurile de acuți, dar se ține cont de numărul de paturi contractabile. Nu alocăm bani spitalelor în funcție de cât cere, fără să ținem cont de indicatorii specificați de legislație. Pe trimestru I pe 2023, suma pentru Spitalul Novaci, pe spitalizare continuă și spitalizare de zi, se ridică la peste 1,55 milioane de lei“. Amalia Făgaș a precizat că este nevoie ca să se explice cu zece zile înainte de finalul lunii dacă s-a cheltuit suma contractată și până la finalul lunii mai sunt programări de pacienți care urmează să fie internați. Nu înțeleg de ce este este atâta supărare din partea spitalului referitor la solicitarea noastră privind numărul pacienților. Trebuie să aibă niște programări până la finalul lunii, pentru că altfel cum ce ne cere banii? Pot să nu-i cheltuiască pe toți? Cum ar știi dumnealui dacă ar mai avea nevoie să-i suplimentăm cu o anumită sumă dacă nu are programări“.