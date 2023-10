Singura comună din România care oferă masă caldă elevilor. „Nu am mai așteptat să apară normele metodologice“

Comuna Roșia de Amaradia, din județul Gorj, este singura din România care asigură mâncare elevilor, prin programul „Masa caldă“.

Conducerea Primăriei localității Roșia de Amaradia a organizat rapid licitație pentru stabilirea societății care să furnizeze mâncarea, fără să mai aștepte apariția unor alte prevederi legislativă, așa cum au procedat restul primăriilor.

Astfel, 355 de elevi de la grădiniță și până la liceu beneficiază zilnic de o masă caldă.

„Am fost la Ministerul Educației și am aflat că suntem singura primărie din țară care le asigurăm mâncarea elevilor. A fost o chestie simplă de rezolvat, în condițiile în care aveam banii aveam banii alocați pentru tot anul bugetar financiar. Fiecare primărie care face parte din acest proiect putea să organizeze licitații de la 1 ianuarie și până la sfârșitul anului școlar. Ei puteau să organizeze licitații pentru anul școlar, adică de la 10 septembrie și până la sfârșitul anului, ultima zi de școală din decembrie. Constatând că am banii în cont, am organizat licitația și nu am mai așteptat să apară normele metodologice. Eu sunt fericit că am reușit să le asigur o masă caldă chiar din prima zi de școală“, a spus Liviu Cotojman, primarul comunei Roșia de Amaradia.

Primarul prezintă săptămânal meniul

Suma alocată este de 15 lei zilnic pentru un elev. Primarul Cotojman prezintă pe pagina sa de Facebook meniul zilnic de care au parte elevii.

„Suma este suficientă. Meniul este același ca cel de anul trecut. Am reușit să avem o continuitate, ca și cantitate și ca sumă alocată. Postez pe Facebook, după cum am stabilit cu părinții, în fiecare duminică, meniul pe săptămâna următoare, pentru că este posibil să existe copii care să aibă anumite alergii“, a menționat primarul comunei Roșia de Amaradia.

„Nu mai există diferențe între elevi“

Acesta susține că absenteismul s-a redus, după ce elevii beneficiază zilnic de mâncare: „Am rezolvat trei probleme foarte importante: școlile sunt lângă primărie și mă întâlnesc cu părinții și cu elevii. Părinții sunt mulțumiți că le-am luat o grijă și, în plus, nu mai există diferențe între elevi, pentru că toți mănâncă la fel și nu mai există absenteism. Sper ca acest program să continue și în anii următori, Pentru anumite familii defavorizate, oferirea mâncării este un lucru extraordinar“.

Abia la o lună de când a început școala, pe 6 octombrie Guvernul a aprobat, Hotărârea de Guvern privind normele de aplicare pentru desfășurarea programul “Masa Caldă” în școli, iar în urmă cu câteva zile, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică lista celor 450 de școli care vor fi beneficiare ale programului Masă caldă.