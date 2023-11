Scandal în Secția de Psihiatrie din Târgu Jiu. Un agent de pază susține că a fost bătut de un asistent medical

Un incident violent între un asistent medical și un agent de pază a avut loc în cadrul Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Gheorghe Guță, agentul de pază de la Secția de Psihiatrie, susține că a fost lovit cu pumnii și strâns de gât de către asistentul medical Marius Drumen. Agentul de pază a depus o plângere penală împotriva asistentului medical și a obținut un certificat medico-legal în care se arată a suferit un „traumatism facial prin agresiune individuală“.

„În timp ce mă aflam într-un salon de agitați, procedând la imobilizarea fizică a unui pacient, din dispoziția dr. Cîmpeanu, am fost lovit cu pumnul în ochi și strâns de gât de către asistentul Drumen Marius din senin. În salon se mai aflau dr. Cîmpeanu și asistentele Ciort Corina și Dăneț Cornelia. Acestea au plecat, fără a interveni. Colegul meu, Cușlea Ion, a reușit cu greu să desfacă mâinile asistentului din gâtul meu. Eu nu am putut să mă apăr, întrucât aveam mâinile blocate“, arată agentul de pază în plângerea penală depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

A ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe pentru că se simțea rău

Acesta a ajuns la spital pentru că se simțea rău.

„La ora 22.00, mă simțeam foarte rău, am spus unei asistente medicale ce venise la tura de noapte că sunt amețit, mi s-a luat tensiunea, care a avut o valoare mare. Atunci a fost anunțat medicul de gardă, d-na dr. Șuinea Lidia, am fost trimis la UPU pentru investigații cu ambulanța și am revenit în secție în jurul orei 3 dimineața, 16 noiembrie 2023“, mai arată agentul de pază bătut.

Marius Drumen nu a vrut să comenteze acuzațiile: „Nu am ce să comentez. O să aflați ce s-a întâmplat în urma anchetei care este efectuată de conducerea Spitalului“.

Cazul este anchetat de conducerea Spitalului Județean

Spitalul Județean de Urgență a dispus constituirea unei comisii care să cerceteze acest caz. „Prin dispoziția managerului unității, a fost constituită pe 21. 11. 2023, o comisie de cercetare disciplinară care va analiza aspectele sesizate. Termenul de finalizare a raportului este data de 19.12.2023. În baza raportului comisiei de cercetare disciplinară, managerul va decide măsurile legale care se impun”, a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

La Secția de Psihiatrie au mai avut loc în trecut o serie de situații negative. În urmă cu mai mulți ani, un bărbat și o femeie, pacienți, dezbrăcați pe jumătate, au fost filmați de un angajat în timp ce se sărutau printre gratii, deși8 acesta ar fi trebuit să intervină și să-i oprească pe cei doi.