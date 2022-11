S-a închis circulația pe cel mai înalt drum din România. Când se va putea trece pe acolo din nou VIDEO

Circulația pe cel mai înalt drum din țară, Transalpina, a fost închisă de joi, 17 noiembrie, de către lucrătorii de la Drumurile Naționale, ca urmare a înrăutățirii condițiilor meteorologice.

Conform reglementărilor în vigoare, circulația pe Transalpina și Transfăgărășan, cele mai înalte drumuri din țară, ar fi trebuit închisă de pe data de 1 noiembrie, dar vremea frumoasă a menținut deschise aceste șosele turistice.

Pe Transalpina nu se mai poate circula între Rânca și Obârșia Lotrului. Turistii pot sa urce de la Novaci și până la Rânca, unde se așteaptă să se poată schia din luna decembrie.

„Tronsonul de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului va fi închis, începând de astăzi, circulației publice pentru orice categorie de autovehicule. Această măsură a fost luată având în vedere prognoza meteorologică, potrivit căreia în următoarele zile vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, precum și scăderi ale temperaturilor sub zero grade“, a precizat Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Circulația pe Transalpina va fi reluată după data de 20 iunie 2023, dacă vor fi condiții optime.

Un drum istoric și turistic

Transalpina este cel mai înalt drum din România, care ajunge la o altitudine de 2.145 de metri, în pasul Urdele. Drumul are o lungime de aproximativ 150 de kilometri și străbate patru județe: Gorj, Vâlcea, Sibiu și Alba.

Acesta este și unul dintre cele mai atractive drumuri turistice din România. Peisajele spectaculoase și atracțiile (Rânca, stâna Ștefanu sau lacul Oașa) îi atrag. ca un magnet pe turiști.

Mai este denumit și „Drumul Regelui“ pentru că a fost realizat în perioada interbelică, sub domnia regelui Carol al II-lea, care a fost prezent la ceremonia inaugurării, în anul 1935.

„Coloana regală, formată din 11 maşini, a venit de la Sebeş, de peste munţi. Au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare de primarul comunei Novaci, Gheorghe Comănescu, care purta eşarfa tricoloră. Regele a tăiat panglica, iar apoi, pe drumul între Novaci şi Gara Copăcioasa, săteni din toate comunele au ieşit la porţi, să-l aplaude pe suveran pentru reuşita acestei lucrări“, a relatat într-un interviu pentru „Adevărul” inginerul Gheorghe Cuţuliga, martor la acel eveniment.