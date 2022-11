Operații de fuziune lombară, la Târgu Jiu. Intervențiile sunt o premieră regională

Două operații de fuziune lombară au fost efectuate în premieră regională la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, de către o echipă formată din trei medici, din care a făcut parte și apreciatul specialist Ioan Branea.

Doi pacienți cu vârste de 72 și 74 de ani au fost supuși unor operații complexe, care s-au încheiat cu succes. Cei doi aveau problemele locomotorii și nu se puteau deplasa decât câțiva metri.

Intervențiile au fost realizate de o echipă din care au făcut parte medicii: Ioan Branea - medic specialist ortopedie traumatologie, cu o vastă experiență în chirurgia spinală de expertiză (lucrează în Germania, la SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, una din cele mai prestigioase clinici de chirurgie spinală din Germania); dr. Dragoș Coldușu - medic specialist neurochirurg (format și el în Germania) și dr. Bogdan Niculescu - medic primar ortopedie traumatologie (de la SJU Târgu-Jiu).

„Se fac astfel de operații în centrele mari“

„Au fost două operații efectuate în premieră regională. Sunt cele mai mari operații din ortopedie și neurochirurgie. Intervențiile se numesc fuziuni lombare, care țin mai mult de partea de ortopedie, și nu neapărat de partea nervoasă. Luni, 14 noiembrie, a fost o operație mai complexă, care a durat patru ore, iar cea de marți, 15 noiembrie, a durat aproximativ trei ore. Luni a fost o operație mai complexă, care a durat în jur de patru ore. Au fost operații de fuziune lombară și decompresie, nu a fost o simplă hernie de disc. S-a lucrat mai mult pe partea osoasă a coloanei, dar s-a ajuns și la nervi. Pacientul a primit șuruburi, tije din titan și o cușcă între corpii vertebrali. Regional, credem noi, este o premieră. Se fac astfel de operații în centrele mari, la Cluj, București, Timișoara“, a spus medicul Bogdan Niculescu, șeful Secției de Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Cei doi pacienți ajunseseră să aibă dureri mari și nu se mai puteau deplasa. „Pacienții care au fost operați mergeau 10 pași și se opreau, aveau dureri și o oboseală a membrelor inferioare, ajunseseră să nu se mai poată deplasa pentru lucruri curente, calitatea vieții dumnealor era foarte afectată“, a mai relatat medicul Bogdan Niculescu.

Ioan Branea, specialist în chirurgie spinală din Germania

Medicul Ioan Branea realizează aproximativ 400 de intervenții pe coloana vertebrală pe an de o dificultate complexă, fiind considerat unul dintre cei mai importanți specialiști din Germania. Acesta a spus că va veni de câteva ori pe an la spitalul din Târgu Jiu pentru a efectua astfel de intervenții dificile.

„Sunt onorat și am răspuns cu plăcere la invitația doctorului Bogdan Niculescu. Am obligația să contribui la dezvoltarea chirurgiei spinale în România și o fac cu bucurie. Ne dorim crearea unui centru de chirurgie spinală la Târgu-Jiu, am găsit aici condiții bune, personal cooperant. (…) Sper ca pe viitor să vin o dată la două sau trei luni și să rezolvăm cazuri dificile. Cred că avem șanse mari să dezvoltăm această colaborare cu efecte benefice pentru pacienți. Sperăm ca acest compartiment de chirurgie spinală să ajungă la nivelul pe care ni-l dorim. Vom avea continuitate aici“, a declarat dr. Branea.



Medicul Dragoș Coldușu lucează de aproximativ o lună în cadrul spitalului din Târgu Jiu. Acesta s-a specializat în Germania în neurochirugie. „Încercăm să dezvoltăm Compartimentul de Neurochirurgie din cadrul Secției Chirurgie I. Am găsit aici susținere, avem aparatură și urmează să mai fie adusă, truse de neurochirurgie de o calitate excelentă vor fi aduse în curând. Am susținerea colegilor. Sunt momentan singurul medic neurochirurg“, a precizat doctorul Coldușu.

El a specificat că sunt puțini medici neurochirurgi în România, iar patologia este diversă în această zonă. „Eu am lucrat în Germania, chirurgia spinal și chirurgia cerebrală trebuie dezvoltate și aici. Mulți pacienți cu patologia coloanei au și boli asociate. Înființarea Compartimentului de neurochirurgie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu va permite efectuarea unor intervenții chirurgicale care până acum nu au fost posibile la această unitate medicală“, a precizat tânărul medic.