Controversă pentru proiectul Căii Eroilor din Târgu Jiu. Este contestată competența arhitectului

Arhitectul Alexandru Hortopan, din Târgu Jiu, susține că proiectul de modernizare a Căii Eroilor este întocmit în mod ilegal de către o persoană care nu avea competența necesară.

Calea Eroilor este o stradă din Târgu Jiu, în lungime de aproximativ un kilometru, care unește cele două parcuri în care se află operele lui Constantin Brâncuși: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana „fără Sfârșit“.

Strada a făcut parte din concepția artistică a lui Constantin Brâncuși, fiind o axă, astfel că a fost inclusă în Ansamblul monumental „Calea Eroilor“, care este declarat monument istoric. Autoritățile din Târgu-Jiu au dorit să reabiliteze o această stradă, pentru a se distinge de restul arterelor din oraș. Licitația a fost câștigată de cunoscutul arhitect Dorin Ștefan, care a realizat proiectul de modernizare. Lucrările au început în urmă cu mai mulți ani și sunt aproape de finalizare, după o serie de amânări.

Arhitectul Alexandru Hortopan, din Târgu Jiu, membru USR, susține că de proiect nu se putea ocupa Dorin Ștefan deoarece el nu se regăsește în Registrul specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice.

„Arh. Dorin Ștefan - NU se regăsește în Registrul specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice, conform INP.

(https://patrimoniu.ro/atestarea-specialistilor-si-expertilor)

Strada Calea Eroilor face parte din Ansamblul Monumental «Calea Eroilor», având codul GJ-III-A-a-09465, cât și din «Ansamblul Urban», având codul LMI GJ-II-A-B-09186.

Conform legislației din România, intervenția asupra monumentelor istorice se face doar de specialiști atestați!

(https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230229 )

Nici unul din arhitecții ce apar în cartușul proiectului nu se regăsesc pe liste!

Proiectele avizate de către Ministerul Culturii poartă ștampila specialistului pe fiecare planșă, lucru ce nu se regăsește în proiectul de la Târgu Jiu. (...)

Nu contestă nimeni meritele niciunui specialist, dar, legislația spune altceva!“, a transmis arhitectul Alexandru Hortopan, într-o postare pe Facebook.

Dorin Ștefan: „Nu ne-a cerut vreo instituție alte acte“

Arhitectul Dorin Ștefan a răspuns că a fost vorba de reabilitarea unei străzi, și nu de o clădire, iar, în plus, nimeni nu i-a solicitat să aibă acest atestat.

„A fost un concurs de arhitectură. Am câștigat concursul și s-a făcut proiectul. Avem toate avizele de la Ministerul Culturii și nu ne-a cerut vreo instituție alte acte. Strada Calea Eroilor nu este un monument propriu zis ca să fie nevoie de un specialist în acest domeniu“, arată arhitectul Ștefan.

Arhitectul Dorin Ștefan susține că tocmai strada a fost problema includerii în patrimoniul UNESCO. „Aceasta a fost și problema de includere în dosarul UNESCO, pentru că specialiștii au considerat că este o stradă fără identitate, pentru că ea nu constituie un ansamblu. Proiectul a urmat toate regulile, adică certificat de urbanism și toate avizele, inclusiv de la Ministerul Culturii, Comisia Monumentelor Istorice. Strada nu este un monument în sine, pentru că altfel ar fi pus această condiție și Ministerul Culturii“, argumentează specialistul.

Primar: „Dorin Ștefan este unul dintre cei mai mari arhitecți“

Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, spune că arhitectul Dorin Ștefan nu are vreo vină, deoarece instituțiile nu au solicitat acel document.

„Dorin Ștefan este unul dintre cei mai mari arhitecți pe care îi are România și nu cred că nu are țidulă pentru așa ceva sau nu și-a luat măsuri. Chiar dacă proiectul pentru modernizarea Căii Eroilor nu s-a făcut pe perioada mea, trebuia să se verifice la momentul respectiv. Contractul cu arhitectul Dorin Ștefan a fost încheiat în mandatul fostului primar, nu pe perioada mandatului meu. Nu am făcut altceva decât să pun în operă un proiect recepționat de Primăria Târgu Jiu înainte de a ajunge primarul municipiului. Contractul a fost încheiat la vremea respectivă în baza unei licitații. Dorin Ștefan este profesor universitar la Facultatea de Arhitectură. Este cel mai mare titlu pe care poți să îl ai într-o universitate. Este doctor în arhitectură. Omul acesta nu își permite să facă lucruri de felul acesta, fiind unul dintre cei mai mari specialiști din România“, declară primarul Romanescu.