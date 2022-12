Modul execrabil în care s-a comportat primarul unei localități din Gorj față de o asociație care a modernizat o școală VIDEO

Primarul unei comune din județul Gorj și directoarea școlii din localitate sunt acuzați că au indus în eroare o asociație din domeniul educației, care a investit sume mari de bani într-o școală închisă, pe care acum autoritățile vor să o transforme în azil de bătrâni.

Conducerea școlii din Turcinești și a Primăriei au aplicat pentru un program de modernizare a unităților de învățământ „Renovare școli în mediul rural” dezvoltat de asociația „BookLand“. Reprezentanții BookLand acesteia au venit cu intenția de a moderniza școala din centrul localității, aflată lângă sediul primăriei, dar au fost îndrumați să se ocupe de școala din satul Rugi, care fusese închisă din cauza condițiilor improprii și a faptului că nu mai primise avizul DSP Gorj pentru a funcționa, iar copii au fost nevoiți să facă naveta la școala din zona centrală cu un microbuz. Mai mult decât atât, școala nu se mai afla în în circuitul școlar.

Reprezentanții Asociației BookLand spun că au făcut investiția tocmai pentru ca școala să fie redeschisă. Potrivit unui comunicat de presă, Primăria Turcinești trebuie să-i achite constructorului suma de 35.000 de euro, sumă pe care nu a plătit-o decât în parte și în urma unei acțiuni în instanța de judecată: „Înainte ca Primăria comunei Turcinești să apeleze la Asociația BookLand pentru renovarea Școlii Gimnaziale & Grădiniței Rugi (jud Gorj), școala fusese închisă de DSP. Motivul? Copiii erau nevoiți să își facă nevoile în toaletele ecologice din curte în care erau puși saci menajeri. Astfel că, din Sept’21 până în prezent, copiii au fost nevoiți să facă naveta la o școală din altă localitate. În urma unei investiții în valoare de 200.000 euro, școala a fost renovată de Asociația BookLand și zecile de companii private mobilizate să contribuie. Însă, nici la ora actuală copiilor nu li s-au deschis porțile școlii...

Din păcate, „Bine faci, bine găsești” nu s-a aplicat aici. Cele 9,5 luni de muncă au reprezentat un calvar pentru Asociația BookLand și constructorul angajat să renoveze școala“.

Primăria a fost obligată să achite banii constructorului

Conducerea Primăriei comunei Turcinești s-a angajat să achite o parte din costurile manoperei, dar nu și-a respectat înțelegerea: „Asociația și Primăria au agreat ca strict partea de manoperă să fie împărțită între cele două, din total investiție însemnând cca 15% contribuție proprie. În acest sens constructorul a semnat două contracte de manoperă: unul cu Asociația, și altul cu Școala (către care Primăria urma să vireze 35.000 euro). Doar că acești bani nu au fost achitați. Asociația, căreia Școala sau Primăria nu îi mai răspundeau (timp de jumătate de an au respins orice formă de comunicare), a dat sute de mailuri și telefoane – la Inspectoratul Școlar Județean, la Prefectură, la Deputatul de Gorj, la Ministerul Educației, la partidul primarului, chiar și Primului Ministru – ca mai toți să spună că rezolvarea e în mâinile Primăriei. Fără niciun suport pe plan local, fără comunicare și cu eforturi incredibile, lucrarea a fost finalizată la mijlocul lunii Nov’22 (șantierul fiind demarat în Feb’22). Constructorul s-a văzut nevoit să apeleze la instanță pentru a-și face dreptate și a obținut-o, deși, inițial, Școala a venit cu întâmpinare la decizia curții judecătorești“, au transmis reprezentanții asociației.

Școala ar urma să fie transformată în azil de bătrâni

Reprezentanții Asociației spun că circulă informații că școala din Rugi ar urma să fie transformată în cămin de bătrâni, ei fiind induși în eroare: „De ce nu e școala astăzi în circuit și elevii în băncuțe? BookLand nu știe răspunsul. Inspectoratul Școlar Județean Gorj i-a comunicat telefonic faptul că Primăria este cea care trebuie să facă solicitarea în acest sens. De ce nu a făcut primarul Modrea nimic până acum? Poate pentru că în satul Rugi umblă vorba că intenționează să transforme Școala (acum frumos renovată pe banii altora) în Azil pentru vârstnici. (...)

În cele 9,5 luni de calvar, deși relația cu primarul comunei TURCINEȘTI și cu directoarea școlii era incredibil de defectuoasă (ei nemaicomunicând deloc cu noi în ultimele 6 luni), ne-am ținut promisiunea de a reda copiilor o școală modernizată și cu toate facilitățile necesare desfășurării unui act educațional de calitate. Tratați neomenește, ne-am continuat treaba, înghițind în sec și înăbușindu-ne umilința doar din respect față de misiunea noastră nobilă, față de parteneri și mai ales față de acești copii!“, au mai transmis reprezentanții Asociația BookLand.

Și pentru muncitorii care au lucrat la modernizarea fostei școli a fost o perioadă foarte dificilă pentru că nu li s-au asigurat condiții minime de cazare și hrană. Patroana unei pensiuni din apropierea a venit și le-a adus mâncare: „Calvar a fost și pentru muncitorii care, conform înțelegerii, trebuiau cazați decent și hrăniți cu o masă caldă pe zi de către Primăria comunei TURCINEȘTI, dar care nu au primit nimic, dimpotrivă, au fost nevoiți să doarmă în școală, să-și gătească la ceaun și să se spele într-un duș improvizat în curte. Iar asta din februarie până la mijloc de noiembrie...“, au mai transmis reprezentanții Bookland.

„Singurele victime ale acestei situații fără precedent pentru noi sunt micuții gorjeni”

În comunicatul asociației se arată că au fost efectuate toate lucrările necesare și chiar multe suplimentare: „Am lucrat intens la această școală în vârstă de doar 56 ani, maiestuoasă dar deloc îngrijită. Am turnat șape de beton, iar apoi am început să reparăm pereții coșcoviți și crăpați. Bineînțeles că am și termoizolat clădirea pe exterior, asigurându-i o protecție suplimentară. Nu înainte de a-i înlocui toată tâmplăria de lemn mâncat de carii cu ferestre și ușă PVC (ușile noi de acces în sălile de clasă fiind din lemn). Am montat alei din pavele și borduri în curtea care altădată era plină de noroi, am reparat sageacul, i-am montat sistem pluvial. Iar la interior, cel mai important pentru o școală până atunci încălzită cu sobe: am instalat o centrală termică, cu tot apanajul aferent (calorifere, țevi, robineți, vas de expansiune, termostat, pompe CT, termomanometru, mufe, coturi, teuri, nipluri, cleme etc). Nu în ultimul rând, am pus gresie, faianță, covor PVC, corpuri iluminat. Dar poate cel mai important și util: am construit o toaletă interioară pentru fete, băieți și profesori, ‚anulând’ motivul pentru care DSP închisese școala! Singurele victime ale acestei situații fără precedent pentru noi sunt micuții gorjeni”, se mai arată în comunicatul Asociației BookLand.

Și când o echipă de la Bookland a venit să filmeze școala, după efectuarea lucrărilor de modernizare, conducea școlii și a Primăriei Turcinești au avut un comportament execrabil.

Primarul comunei Turcinești, Dumitru Modrea, a refuzat să comenteze situația: „La școală este problema. Eu știu că am contribuit cu 2,7 miliarde de lei vechi. Sunați-mă mâine dimineață la 9.00 sa vorbim cu actele în față“. Primarul Modrea nu a mai răspuns la telefon.