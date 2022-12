German stabilit în județul Gorj își invită conaționalii să emigreze în România

Un cetățean german stabilit în județul Gorj de mai mulți ani își cheamă conaționalii să vină și să trăiască în România, țară de care este îndrăgostit.

„Vă așteptăm cu drag pe toți cei care se îndrăgostesc și adoptă un câine și îi pot ajuta pe cei care doresc să emigreze. Încă mai este minte aici.

Pentru toți cei care vor să vadă o imagine de ansamblu despre locul în care suntem... Vino și vizitează-mă... Locuiesc aici de peste 16 ani.. Și nu am regretat niciodată. Nu cu mult timp în urmă, cineva care locuiește-n Germania a venit și el aici... Și mulți care s-au așezat peste tot. Este o țară frumoasă, liniștită și sigură. Și sărăcia, definită în Germania, cu siguranță nu este așa. Mulți nemți ar fi șocați să vadă cum se simt majoritatea românilor. Pentru că 94% încă dețin proprietăți, nu chirie... Și o familie și prieteni care se ajută reciproc.. Chiar și eu, ca străin care cunosc România de 23 de ani și trăiesc aici din 2007 sunt primit de parcă aș fi născut aici.

Cele mai bune urări și să aveți o vacanță plăcută!“, le-a transmis Rolf Kaiser conaționalilor săi printr-un mesaj pe Facebook.

Trăiește în România de 15 ani

Rolf este informatician și este un iubitor de animale. Acesta are un padoc privat și a convins mulți germani să adopte animale din România. Acesta ascultă muzică românească, în special rock.

Prima dată, Rolf a ajuns în România în anul 2000, la propunerea unui prieten practicant de off-road. S-a speriat, iniţial, pentru că România nu avea o imagine bună în străinătate. „Prima dată am venit într-o vacanţă în România, pentru a face off-road pe un traseu din judeţul Gorj. Un prieten a venit cu această propunere. L-am întrebat dacă are vreo problemă cu capul. Imaginea României nu era prea bună, nu ştiam nimic despre ţară şi mai era atunci şi problema cu obţinerea vizelor. Imaginea nu era bună din cauza mass-mediei şi a politicienilor. Eu nu avusesem niciodată vreo legătură cu o ţară din estul Europei. Am întâlnit un om de afaceri gorjean, Gau, care deţine o fabrică de sticlă. Atunci l-am cunoscut şi, apoi, am continuat să vin în România ca să practic off-road“, a povestit Rolf pentru Adevarul.