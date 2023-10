Casa unui fost procuror DNA, vizată de percheziții. Ex-magistratul spune că este victima unei răzbunări

Locuința fostului procuror DNA, Christian Adrian Bertha, a fost vizată, la sfârșitul săptămânii trecute, de o percheziție într-un dosar penal privind obținerea ilegală de fonduri de către societăți comerciale prin programului Start-up Nation.

Fostul magistrat spune că are doar calitatea de martor în acest dosar, pentru că-i cunoaște pe unii oamenii de afaceri care sunt suspectați de comiterea unor fapte ilegale petrecute în urmă cu trei-patru ani. Bertha spune că este victima unei răzbunări a unui procuror cu care se află în conflict din perioada în care erau colegi.

„Ancheta vizează fapte din 2019–2020, când eu eram procuror. Am grad profesional de procuror de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și le-am spus că nu au competență. Nu există nicio sesizare sau declarație împotriva mea, nu am calitate în dosar. Mi-au zis că am calitatea de martor. Ce martor? Nu știu nimic din tot ce au spus ei. Au forțat lucrurile. E vorba despre un buldoexcavator care stătea pe un teren viran peste drum de mine și era în raza camerelor mele de supraveghere, de teama hoților care au mai comis spargeri în cartier, și un altul la un vecin care are casa la 200-300 de metri de casa mea. Nu am acțiuni la firme, legături cu fonduri, absolut nimic. Simpla legătură cu un fin al meu, cu un prieten al meu de 20 de ani și un vecin cu care sunt prieten de 17 ani și stă la 200-300 de metri. Atât!“, a spus Bertha pentru publicația Gorj Online.

„Au forțat lucrurile să mă agate și pe mine“

Bertha susține că dosarul nu stă în picioare, deoarece nu ar fi probe, pentru că a început de la faptul că unul dintre cei vizați de anchetă s-a certat cu un polițist de la Economic.

„Dosarul a fost un an sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj unde el era șef Secție Urmărire Penală și când eu am apărut, probabil, în interceptări, în discuții cu acei oameni pe care-i cunosc, au forțat lucrurile să mă agate și pe mine. Totul a plecat pentru că unul dintre acești oameni s-a certat cu un polițist de la economic, căruia, culmea, i-a făcut și casa“, a mai spus fostul procuror pentru aceeași publicație.

Acesta spune că, în urma perchezițiilor, i-a fost luat un DVR cu imagini surprinse de camerele de supraveghere, dar că nu au ce să găsească: „I-au luat la 6 dimineața, au stat acolo 12 ore fără să facă nimic, apoi și-au dat seama că e o făcătură, le-au luat câte o declarație și le-au dat drumul. Mi-au luat un DVR cu imaginile de pe camerele de supraveghere ale casei. Ce să vadă acolo, dacă faptele sunt de acum trei-patru ani?, a mai spus fostul procuror anticorupție.

„Se încearcă denigrarea mea publică“

Bertha susține că vrea să se întoarcă la DNA, iar ancheta este o încercare de a-l opri: „Acum, se încearcă denigrarea mea publică, pentru a nu mă mai putea întoarce la DNA! Pentru că informațiile pentru presă au fost date după ce am trimis mesaje conducerii IPJ Gorj și Serviciului Economic, că mă voi întoarce ca procuror la DNA și acum încearcă prin orice mijloace să împiedice întoarcerea mea în activitatea pentru cercetarea abuzivă, abuzurile și presiunile făcute în ancheta asupra persoanelor audiate în încercarea de a obține probe false împotriva mea“.