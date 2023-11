Cântăreți și instrumentiști trimiși în judecată pentru indemnizații luate ilegal. Cum se apără artiștii

Mai mulți interpreți și instrumentiști de muzică populară din județul Gorj au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri.

13 interpreți de muzică populară și instrumentiști gorjeni au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, fiind acuzați că au primit ajutoare în timpul pandemiei, pe motiv că nu mai puteau participa la evenimente, cu toate că erau angajați cu contract de muncă.

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu - Jiu i-a trimis în judecată pe: Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), precum și pe naistul Laviniu Gabriel Păducel, interpretul Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin. Unii dintre aceștia sunt cunoscuți la nivel național.

Declarație că obțin venituri exclusiv din drepturi de autor

Procurorul a reținut în sarcina acestora că, în timpul pandemiei, statul a emis un act normativ pentru sprijinirea persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, deoarece rămăseseră fără sursă de venit.

Statul le oferea acestora o indemnizație lunară de 75% din câștigul mediu brut, dacă depuneau documente pe site-ul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Gorj, prin care să ateste că dețin un contract de drepturi de autor, precum și o declarație pe propria răspundere că obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea din cauza stării de urgență și, ulterior, stării de alertă, instituite ca urmare a pandemiei de COVID-19, conform publicației Gorj Online.

Artiștii au depus documentele la AJPIS Gorj, pentru a încasa banii, numai că erau angajați și la alte instituții sau entități economice ori culturale.

Dosarul se află în Camera Preliminară la Judecătoria Târgu Jiu și instanța urmează să stabilească dacă rechizitoriul îndeplinește condițiile de legalitate și dacă va putea începe judecata în acest dosar.

„Statul a greșit. Au fost două tipuri de declarații“

Una dintre cântărețele acuzate, Victorița Lăcătușu, nu a dorit să comenteze situația: „Nu am ce să comentez. Sper ca justiția să facă dreptate“.

Nicoleta Lăcătușu a explicat situația și susține că în declarația pe care a depus-o nu se menționa venituri exclusive din drepturi de autor:

„Pe perioada pandemiei, pentru că au fost oprite spectacolele, guvernul a dat o ordonanță de urgență în care le oferea o indemnizație artiștilor care sunt înscriși la CREDIDAM, cu mandat de gestiune a drepturilor de autor, care sunt înscriși la Uniunea Compozitorilor, să aibă contracte cu case producătoare. Acestea au fost o serie de condiții și mulți artiști din țară au depus cereri. Eu nu am depus pentru că nu am știut. Am aflat ulterior de la alți colegi că pot să depun dosarul la AJPIS. Au fost două tipuri de declarații: pe una scria venituri exclusiv din drepturi de autor și a fost o altă declarație unde nu se menționa această situație“, a explicat Nicoleta Lăcătușu.

Interpreta de muzică populară spune că a primit două luni ajutorul din partea statului și că a returnat banii. „Eu am depus la finalul acestei perioade. Mi s-a spus că se va verifica și o să primesc confirmarea că totul este în regulă. Am primit această confirmare. Apoi, în luna a treia, am fost sunată și am fost întrebată dacă lucrez. Le-am dat un răspuns afirmativ și mi-au spus că nu o să mai beneficiez. Nu am mai depus cerere și am fost la ANAF și am depus declarația pe venit. După 4-5 luni am fost anunțată că trebuie să merg și să dau banii înapoi, ceea ce am făcut“, a mai spus Lăcătușu.