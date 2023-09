Situație uimitoare la Spitalul din Târgoviște: conducerea unității medicale prezintă scuze public unui pacient umilit

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a ajuns să prezinte scuze public față de un pacient în vârstă de 86 de ani. Ținta este, de fapt, un medic neurolog acuzat că nu își face treaba.

„Am aflat cu surprindere de un caz nedorit, care s-a petrecut în noaptea de 14 spre 15 septembrie 2023., în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgoviște. Un pacient în vârstă de 86 de ani, care acuza dureri de cap și amețeli, a fost consultat cu întârziere, din păcate, de către medicul neurolog aflat de gardă în acea noapte. În urma nemulțumirilor familiei pacientului, am declanșat o anchetă internă și am analizat atent toate amănuntele acestui caz, urmând să dispunem măsurile legale”, a precizat conducerea Spitalului Județean Târgoviște.

Reacție neurolog: „timpul minim de aşteptare este de şase ore”

Situația a fost semnalată pe fiica bărbatului de 86 de ani, pe pagina sa de Facebook. Femeia a scris că personalul medical din UPU a insistat ca neurologul să coboare, iar aparţinătorii au mers la uşa secţiei, care era închisă, însă medicul de gardă a coborât abia spre dimineaţă, spunând că „timpul minim de aşteptare este de şase ore” şi acordând cinci minute pacientului.

„De la ora 23:30 (de peste 4h) sunt cu tata (în vârstă de 86 de ani) în Spitalul Judeţean Tgv, cu suspiciune de AVC, prin apelarea serviciului 112; cu excepţia medicului de UPU, dr Cristina Preda, care şi-a făcut rapid treaba, solicitând investigaţiile necesare, restul personalului de gardă poate fi caracterizat prin nesimţire şi nepăsare. Nesimţire şi nepăsare sunt cuvintele ce caracterizează «promptitudinea» în rezolvarea cazurilor de urgenţă. Medic neurolog Istrate, medic de gardă, sunat în prezenţa mea, acum 3 minute, nu răspunde la tel. Ori doarme, ori aşteaptă să iasă din gardă!!! Oamenii ăştia, medici, plătiţi cu trei-patru mii de euro, nu or avea părinţi? Managerul spitalului ştie? Se iau măsuri pro promptitudine, profesionalism, empatie, umanitate? Este ora 4 şi 17 min dimineaţa şi acest medic nu este de găsit. Medicul neurolog de gardă. Nu răspunde când îl sună linia de gardă, nu vine să stea de vorba cu aparţinătorii, nu vine nici pe secţie Este ora 5 dimineaţă şi medicul de gardă pe neurologie nu a coborât. Deşi a fost sunat insistent. Pentru pacienţii pentru care o oră poate însemna diferenţa între viaţă şi moarte. La ora 5:30 dimineaţă, după insistenţele serviciului UPU, telefoane, urcat pe secţie de către aparţinătorii pacienţilor (secţie încuiată), iese dr. neurochirurg, buimac de somn, şi spune că «timpul minim de aşteptare este de 6h» după care ne întoarce spatele şi întra înapoi în secţia de neurologie”, a scris fiica pacientului, pe Facebook.

Ore de așteptare, consult în 5 minute

Potrivit femeii, în cele din urmă medicul a coborât de pe secţie în jurul orei 6-6:30 dimineaţă, pentru a-i vedea pe pacienţii din UPU, iar consultaţia, în cazul bătrânului de 86 de ani, a durat cinci minute, timp în care medicul l-a întrebat pe bolnav dacă vrea să meargă acasă ori să se interneze.

„Cred că astfel de medici fac de ras Spitalul Judeţean de Urgenţă Tgv, precum şi pe acei colegi devotaţi, umani. Spitalul este reabilitat, curat, dotat. Merită o resursă umană medicală de calitate. Iar noi, pacienţi şi aparţinători, merităm servicii medicale care să respecte demnitatea umană!!!”; a mai scris femeia.

Din verificările făcute de Spital, s-a aflat că pacientul a fost investigat de către medicul urgentist din cadrul UPU, iar ulterior i s-a efectuat un examen de computer tomograf cerebral, în urma căruia s-a constatat că nu suferise un accident vascular cerebral.

„Medicii urgentiști l-au evaluat, monitorizat și investigat amănunțit, pacientul fiind monitorizat continuu. Medicul neurolog care asigura permanența în acea gardă și-a motivat lipsa din UPU din cauza unor cazuri aflate pe secție. Considerăm însă că acesta ar fi trebuit să se îngrijească de ambele situații și să acorde atenție, investigațiile necesare și tratamentul adecvat fiecărui caz în parte. Domnul doctor regretă întârzierea în acordarea consultației pacientului, motiv pentru care își cere scuze public atât dumnealui, cât și familiei sale”, a precizat unitatea.

În acest moment, pacientul este stabil, cu evoluție favorabilă și primește în continuare îngrijirile necesare, în Secția Neurologie.

„Conducerea Spitalului Județean Târgoviște îi roagă pe toți medicii să facă eforturile necesare pentru a-i trata pe oamenii suferinzi atât cu medicamentele de care au nevoie, dar mai ales cu o vorbă bună și multă empatie. De asemenea, ne dorim ca pacienții să știe că volumul de muncă pe Secția Neurologie este foarte mare, mai cu seamă că des, aici, ne vin pacienți și din județul Prahova, din cauză că la Spitalul Județean din Ploiești NU există medici de gardă pe Secția Neurologie. Încă o dată, ne cerem scuze pentru problemele apărute, încercăm să fim mai buni cu fiecare zi și vă rugăm să facem eforturi comune pentru binele tuturor”, a conchis Spitalul Județean din Târgoviște.