Scapă de secrețiile nazale. Metode de ușurare a respirației, mai ales la copii

Există o serie de metode pentru a oferi copiilor rezistență la îmbolnăviri. Pe lângă tratamentul prescris de medic la nevoie, pediatrii recomandă să fim moderați în a ține copiii sub un glob de cristal.

Pe lângă prevenție, pe care toți ar trebui să o facem, părinții au la îndemână o serie de metode pentru a le oferi celor mici afectați de viroze un somn liniștit pe timp de noapte: administrarea de medicamente prescrise de medic, batista bebelușului care se poate monta inclusiv la aspiratorul de praf din casă. Pe lângă acestea, există și o pompa de apă care se va administra pe o singură nară.

Specialiștii spun că orice metodă care îl scapă pe cel mic de secreții este bună, pentru că îi asigură un somn liniștitor, necesar unei bune imunități.

„La bebeluși, gripa seamănă adesea cu o răceală mai puternică, însoțită de febră ridicată, mai rar cu vărsături și diaree. Febra se instalează de obicei brusc. Bebelușii cu gripă sunt agitați, prezintă febră cu valori de la 37,5 grade Celsius în sus, pot prezenta dificultăți de respirație, respirație rapidă, tuse. De obicei nu au apetit, mănâncă mult mai puțin decât mâncau de obicei, de aceea cantitatea de urină și frecvența urinărilor scad, iar urina devenind mai acidă”, spune dr. Felix Georgescu, pediatru.

Cum scăpăm de muci

Specialiștii spun că orice metodă am aplica în salvarea celor mici nu trebuie să exagerăm.

„Unii medici le recomandă mai mulți, alții mai puțin. Cred că toate metodele sunt bune, dar nu trebuie utilizate prea mult, în exces, ci exact atunci când este nevoie de ele. Dacă cel mic nu doarme și are secreții multe, normal că trebuie să eliberăm căile respiratorii, cel mic neputând să sufle nasul. Folosirea lor în exces nu reprezintă un pericol în sine, dar este un disconfort pentru bebeluși. Nimănui nu-i place să primeacă un tubuleț în nas sau să audă un bâzâit de la aspiratorul de praf. Oricum, până la vârsta de 6 luni recomand să se folosească batista bebelușului”, adaugă medicul Felix Georgescu.

Cum ridicăm imunitatea copiilor

„Imunitatea se câștigă prin două metode: vaccinare și expunere la virus. Nu ai ce face. Dacă vrei să trăiască normal, trebui să îți expui copilul și la virusuri, și la bacterii, însă fără exagerare. Dacă ai dus copilul la creșă sau la grădiniță și a răcit, e bine să îl ținem acasă o perioadă în care să își revină, după care să se întoarcă în colectivitate. Soluția nu e să îl ținem într-un glob de cristal. Știu părinți care nu îi mai duc pe copii în colectivitate de când a venit sezonul rece. Depinde și aici de problemele fiecărui copil”, precizează pediatrul.

Ca și în cazul adulților, copiii au nevoie de odihnă adecvată pe timpul nopții, dar și de cât mai puțin stres.

„Imunitatea se mai câștigă prin odihnă adecvată, la ore stabilite, liniștea din casă, mâncare bună, de calitate, și lichide. Eu sunt de părere că trebuie încercate câte puțin din toate, dar fără exagerări. Părinții tind să fie când într-o extremă, când în alta. Unii nu dau zahăr, dulciuri, sucuri până la 5 ani, alții dau de toate. Moderația este cheia”, crede medicul Georgescu.