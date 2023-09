Reacția lui Raed Arafat la acuzațiile cum că pompierii au greșit strategia de intervenție: „Nu există risc zero”

Mai mulți specialiști și experți în materiale explozibile au criticat strategia după care s-au ghidat pompierii atunci când au acționat la Crevedia, acolo unde au explodat trei cisterne de GPL.

Unul dintre ei, un fost șef ISU, a declarat, pentru „Adevărul”, că pompierii nu ar fi trebuit să se apropie de cisternele respective înainte de a exploda, ci după. În acest fel s-ar fi limitat considerabil numărul victimelor din rândul salvatorilor.

În opinia fostului șef ISU, care a dorit să-și păstreze anonimatul, vorbim de lipsuri mari în ceea ce privește echipamentele de protecția pe care le-au purtat pompierii la fața locului, dar și de lipsa de experiență a celor care au intervenit în primă fază.

„La Crevedia au fost mai multe probleme: lipsa echipamentului de protecție, lipsa de experiență a personalului, dar și a șefilor. Gândiți-vă că în primă fază, la fața locului au ajuns doi ofițeri, care, fără să aibă comandă, nu au știut exact ce trebuie făcut acolo. Nu aveai cum să nu știi ce e acolo, când apelul la 112 a venit că acolo arde o cisternă cu GPL. Nu trebuie să te apropii de locul respectiv, în astfel de cazuri. Trebuie să stai departe până se termină exploziile”, a declarat, pentru „Adevărul”, fostul șef ISU..

„Dacă te duceai la un depozit de armament care arde, ce făceai, te duceai acolo să te împuști singur? Stai cât mai departe și apoi intervii. Roboții au ajuns abia la a doua explozie și a durat până au venit de la București. Până atunci au fost pompierii cei care au intervenit, iar problema e că cei mai pregătiți în domeniul acesta nu au fost acolo”, a adăugat acesta.

Ce spune șeful DSU

Șeful DSU a precizat, în cadrul emisiunii Insider Politic difuzată de Prima TV, că nu există risc zero pentru pompieri, dar că intervenția s-a desfășurat cum ar trebui.

„Pompierii sunt pompieri, cuvântul pompieri se leagă de foc. Pompierul, da, trebuie să îl protejăm, trebuie să îi protejăm viața, pentru asta are echipamente de protecție, pentru asta are instruire, dar nu există risc zero. Dacă vreau risc zero, înseamnă că nu mă duc la niciun caz, stau și le spun la oameni: stați liniștiți, că se rezolvă singur, focul arde singur și se stinge, exploziile explodează până nu mai este nimic să explodeze, noi nu mergem acolo! Dar a pus cineva întrebarea: dacă pompierii nu acționau și nu răceau cisternele cu anumite riscuri, oare ce fel de explozie putea să fie?

A pus cineva întrebarea, de ce la a doua explozie, doar pompieri au fost afectați, niciun civil? Datorită faptului că a fost o insistență mare, inclusiv din partea mea, fără lipsă de modestie, la a scoate toți civilii din zonă. Altfel, noi nu aveam numai pompierii care s-au rănit și cei doi polițiști și cei doi jandarmi, și avem poate încă vreo 10-15-20 și poate mai mult de civili. Deci toate aceste aspecte, comentându-le după la TV, la rece, de către oameni care au stat pe margine și au mâncat semințe, asta nu înseamnă că ei au dreptate”, a spus Raed Arafat în cadrul emisiunii Insider Politic difuzată de Prima TV.