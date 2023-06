Copil de 12 ani accidentat de un șofer drogat, în Târgoviște. Bărbatul a fost reținut

Un copil în vârstă de 12 ani a fost lovit de o mașină condusă de un șofer în vârstă de 28 de ani, care era drogat. Accidentul a avut loc, sâmbătă în Târgoviște, iar conducătorul auto implicat a fost reținut duminică pentru 24 de ore.

„În urma deplasării la fața locului și din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat că, pe str. Laminorului, un pieton, de 12 ani, din Târgoviște, ar fi fost acroșat și accidentat de un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani. Pietonul a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Totodată, conducătorul auto a prezentat un rezultat preliminar pozitiv pentru consumul unor substanțe psihoactive. Polițiștii efectuează cercetări, urmând să stabilească cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului rutier”, a precizat IPJ Dâmbovița.

Potrivit anchetatorilor, în urma cercetărilor efectuate, conducătorul auto, în vârstă de 28 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Șofer băut, accident spectaculos

Un şofer din Dâmboviţa, care uitase să îşi ia adeverinţă de la locul de muncă, necesară pentru a putea circula în interiorul localităţii sale, recent intrată în carantină, a ajuns la spital. Accidentul a avut loc în urmă cu doi ani, în timpul pandemiei de Covid. Șoferul s-a răsturnat cu maşina şi a rămas proptit pe zidul unei construcţii.

Accidentul spectaculos s-a petrecut la ieşirea din Târgovişte. Un tânăr din Aninoasa a pierdut controlul volanului, a rupt cu maşina un stâlp şi un gard şi s-a oprit într-o clădire.

Bărbatul uitase să îşi ia adeverinţă de la locul de muncă, necesară pentru a putea circula în interiorul localităţii sale, recent intrată în carantină, dar neatenţia era să îl coste viaţa. Din fericire nu a fost grav rănit.