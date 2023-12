Artista metalului care creează opere din rebuturi: „Vând povești, obiectele sunt bonus“ FOTO

Cristina Dinu (36 ani) este printre puținele femei-fierar din România. Ea creează lucrări unice de sculptură metalică artizanală, iar obiectele sale par să prindă viață în cadrul expozițiilor sau în locurile în care sunt admirate.

Chiar dacă nu are studii de specialitate, fiind absolventă de Fizică, Cristina Dinu făurește obiecte demne de pus la loc de cinste în orice casă. Se trage din București, dar acum e stabilită cu iubitul ei în Moreni (Dâmbovița), orașul natal al mamei sale.

„Foarte mulți dintre prietenii mei îmi spun că lucrările mele se vede că sunt făcute de o femeie pentru că au o anumită delicatețe. Amprenta feminină se pune și pe metal. Mie îmi place să spun că eu creez povești. Ăsta e și motto-ul meu: vând povești, obiectele sunt bonus. Obiectele mele pornesc din cărțile pe care le citesc. Am un comportament obsesiv compulsiv, citesc foarte mult. Și când lucrez ascult cărți. De fiecare dată când mă lovește pasiunea pentru creat, mă gândesc cum aș putea să exprim treaba asta. De acolo pornesc și obiectele și încerc să spun povești. De asta nu am nici o linie ușor recognoscibilă, cum era Van Gogh, cu stilul lui care era cunoscut ușor pe oriunde”, a declarat, pentru „Adevărul”, Cristina Dinu.

Absolventă a Facultății de Fizică, din cadrul Universităţii Bucureşti, cu un master interdisciplinar în fizică-chimie, o sumedenie de cursuri în diverse domenii, Cristina este, totodată, și o enciclopedie vie. Spune despre ea cu mândrie că se numără printre puținele femei fierar din țară. Citește mult și ascultă cărți pe dispozitivele inteligente în timp ce lucrează. De altfel, cărțile sunt cea mai mare sursă de inspirație pentru ea.

Pe lângă creațiile în metal, Cristina este fierar în adevăratul sens al cuvântului. Face restaurări și chiar balustrade și porți, iar de câțiva ani cochetează și cu scrisul.

„Lucrările cele mai mici au de 5 cm, iar cea mai mare are 4,3 metri înălțime. Este vorba de o statuie cu un Predator, care este expusă la Restaurant Bistro „Hai la Tinu”, din Negreni. Nu mai aveam unde să îl țin. Am lucrat foarte mult la început pe gratis, să le dau cadou, pentru promovare etc, ca să încerc să scot puțin capul la lumină. Cred că scoteam 20 de lucrări pe zi în perioada respectivă”, își aduce aminte artista.

Din lucrările de creație nu prea face bani, deocamdată, dar trăiește decent din restaurări obiecte de de artă și de cult din metal, din realizarea de garduri, sau balustrade.

Pe Cristina Dinu o găsiți în atelierul său din orașul Moreni, situat în Parcul Industrial de acolo. De asemenea, este prezentă și pe rețelele sociale, acolo unde poate fi observată toată munca ei, care se ridică la peste 1.000 de piese realizate cu mare migală.