Un fost arbitru face opere de artă din fier forjat: „Dacă mâine plec la Dumnezeu nu-mi pare rău. Rămâne ceva în urma mea”

Maestrul fierar Ovidiu Petre Dumitrescu (74 de ani) creează adevărate opere de artă din fier forjat. Spune că fierul nu e rece, ci doar nepus în valoare, iar toți cei care-i calcă pragul casei din comuna dâmbovițeană Răzvad se pot convinge de acest lucru.

Ovidiu Petre Dumitrescu nu a fost întotdeauna în atelier. A cochetat chiar şi cu sportul, fiind arbitru naţional de handbal.

La ieșirea din Târgoviște, spre Mănăstirea Dealu, localnicii îți arată automat drumul spre gospodăria lui Ovidiu Petre Dumitrescu dacă întrebi de fier forjat. În atelierul dotat cu foale, clești și unelte de fierar, meșterul îndoaie și bate metalul înroșit așa cum se făcea pe vremuri. Fotolii-balansoar comode, scaune imperiale înalte, lampadare stilizate, sfeșnice, capete de pat - toate sunt făcute la cald.

„Fac lucruri mai speciale acum, mai mult de artă. Am terminat „poarta vieții”. Are 4,5 cu 2 metri, pe role. Este o minunăție, trecutul și viitorul sunt reprezentate pe ea. Sunt elemente care toate sunt ruginite toamna - căsuța veche, plantele și ciobănelul - și în partea nouă, toate sunt active, către verzuri, cu banii de aur și cu frunzele verzui, patinate destul de artstic, să nu pară ciudat”, spune fierarul absolvent al Școlii de Arte și Meserii din Târgoviște.

Bărbatul a mai lucrat ca instructor ergoterapeut, cu bolnavii de la psihiatrie și neurologie, dar a fost și arbitru național de handbal. Nici acum, la pensie, nu și-a pierdut vigoarea.

„Am ieșit campion la înot, stilul bras. Eu fac în jur de 20 de ture, adică aproximativ doi kilometri, într-o oră. La 75 de ani e ceva. Asta mă și ține în forță. Am făcut și handbal, am fost arbitru în Târgoviște. Eu am cam fugit în tinerețe de artă, de fierărie, dar mi-am dat seama că asta e menirea mea și, chiar dacă aș vrea să mă las, nu pot. După anul 2000 m-am apucat serios să lucrez în fier”, mai spune Ovidiu Dumitrescu.

Artistul menționează că a ajuns la o vârstă la care nu mai are răbdare, și nici putere pentru a face lucrări de anvergură.

„Doar anul ăsta mai fac și apoi renunț la lucrări mari. Acum fac pentru cineva niște elemente de tortură pentru o societate care face un muzeu, la o persoană cu bani mulți”, spune el.

De unde își ia inspirația

„Inspirația este în funcție de unde se folosește respectiva lucrare. În funcție de stările astea faci lucrarea. Iau puțin și din ideile clientului, dar mare parte din lucrare e făcută de mine, îmi pun amprenta în mare parte. Ce fac eu este unicat. Am lucrare la Patriarhia Română, vizavi de intrarea în casa Patriarhului Daniel. Mai am la Bușteni, la Mănăstirea Caraiman, acolo unde e făcut de mine gardul de150 de metri, plus două porți monumentale”, precizează artistul dâmbovițean.

Maestrul fierar Ovidiu Petre Dumitrescu este recunoscut în ţară şi străinatate prin prisma obiectelor de artă pe care le realizează din fier forjat. Lucrările sale au fost trimise și peste hotare, în țări precum Franța, Italia sau SUA.

„Dacă mâine plec la Dumnezeu nu îmi pare rău, a rămas ceva în urma mea. Am sute de lucrări. Fierul își trăiește viața, nu e ca lemnul. Dăinuie în istorie”.

Prietenii şi apropiaţii îi mai spun „Moş Crăciun”. Înfăţişarea îl ajută, iar el nu se dezice de obiceiurile din preajma Crăciunului. Își cheamă rudele și prietenii la el acasă și petrec românește.