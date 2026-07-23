 Edilul care și-a dotat primăria cu scaune de masaj s-a dat singur în judecată ca să primească mai mulți bani | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Edilul care și-a dotat primăria cu scaune de masaj s-a dat singur în judecată ca să primească mai mulți bani

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un caz neobișnuit a ajuns pe rolul Tribunalului Ialomița, unde primarul comunei Grindu, Marian Trâmbițașu, solicită în instanță majorarea propriei indemnizații. Edilul figurează atât în calitate de reclamant, ca persoană fizică, cât și de pârât, prin funcția de primar pe care o ocupă.

Marian Trâmbițașu, primarul comunei Grindu. FOTO FB Trâmbițașu Marian
Marian Trâmbițașu, primarul comunei Grindu. FOTO FB Trâmbițașu Marian

Potrivit documentelor depuse la instanță, Marian Trâmbițașu cere actualizarea indemnizației de primar în raport cu modificările legislative privind salariul minim brut pe economie și plata diferențelor salariale pe care consideră că ar fi trebuit să le încaseze, relatează AS in Gorj.

În acțiune, edilul arată că indemnizația sa a fost modificată succesiv în ultimii ani, de la 8.320 de lei în 2020 la 9.660 de lei în 2024. De asemenea, acesta a beneficiat temporar de o majorare de 45% pentru implicarea în implementarea unor proiecte finanțate din fonduri externe.

Primarul susține că, după obținerea unui nou mandat, veniturile sale nu au mai fost actualizate conform modificărilor legislative intervenite între timp și solicită recalcularea indemnizației în funcție de nivelul actual al salariului minim.

Specialiștii în drept consultați de presa locală consideră situația una atipică, având în vedere că aceeași persoană apare de ambele părți ale procesului. Ei arată însă că litigiul are legătură cu funcția exercitată și cu modul de stabilire a indemnizațiilor pentru aleșii locali.

Contactat pentru explicații, Marian Trâmbițașu a declarat inițial că nu își amintește să fi deschis un astfel de proces.

Cu toate acestea, dosarul figurează pe portalul instanțelor, unde reclamant este Marian Trâmbițașu, iar pârât este Primarul Comunei Grindu, funcție ocupată de același edil.

„Este un proces colectiv”

Ulterior, contactat de Digi24, Marian Trâmbițașu a explicat că demersul nu urmărește exclusiv majorarea propriei indemnizații, ci actualizarea salariilor tuturor funcționarilor din primărie.

Edilul a afirmat că veniturile angajaților sunt raportate la indemnizația primarului și că acestea au rămas calculate după nivelul salariului minim utilizat în anul 2019. Potrivit acestuia, funcționarii i-ar fi solicitat să găsească o soluție pentru actualizarea drepturilor salariale, iar în lipsa unei posibilități administrative au decis să se adreseze instanței.

„Este un proces colectiv”, a susținut primarul, explicând că o eventuală actualizare a indemnizației sale ar influența și nivelul salariilor din aparatul administrativ al comunei.

Explicații despre scaunele cu funcție de masaj: „Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine”

Marian Trâmbițașu a răspuns și criticilor privind achiziția a patru scaune de birou cu funcție de masaj, cumpărate recent de primărie pentru aproximativ 3.500 de lei. Achiziția a atras atenția după ce descrierea produselor din platforma de achiziții publice menționa explicit existența unei funcții de masaj controlate prin telecomandă.

Primarul a declarat că achiziția a fost făcută din motive practice, susținând că vechile scaune erau deteriorate și nu mai ofereau condiții corespunzătoare de lucru. El a precizat că nu funcția de masaj a stat la baza alegerii produselor, ci rezistența acestora și perioada mai mare de garanție oferită de furnizor.

Potrivit edilului, administrația locală a analizat și variante mai ieftine, însă a optat pentru modele considerate mai durabile. „Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine”, a argumentat acesta, susținând că investițiile de calitate reduc costurile pe termen lung.

Trâmbițașu a explicat că funcționarii din Primăria Grindu petrec câte opt ore pe zi la birou și au nevoie de condiții de lucru adecvate pentru a evita probleme de sănătate și eventuale concedii medicale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Cum a fost căsăpit deținutul aflat în comă, snopit de gardienii de la Penitenciarul Giurgiu. În pușcării mocnește revolta
gandul.ro
image
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
mediafax.ro
image
Ilie Năstase, veste uriașă în plin proces de divorț de soția sa, Ioana. Ce se întâmplă, de fapt, între ei
fanatik.ro
image
Atacul cibernetic de la ANCPI scoate din umbră rețeaua de firme cu relații politice care digitalizează instituții din România. Carlo Burci, Radu Negrescu și Frank Timiș, implicați în „dezvoltarea platformelor” de la Cadastru
libertatea.ro
image
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
digisport.ro
image
Explozie de prețuri înainte de UNTOLD 2026. Cât au ajuns să coste cazările din Cluj
click.ro
image
Mihai Gâdea: Dacă această lege a salarizării trece, voi merge în stradă și voi protesta
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
A întârziat de 63 de ori la serviciu și a fost concediat. Instanța obligă firma să-i plătească 27.412 euro
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
cancan.ro
image
Județele în care pensia e mult peste medie. De ce unii pensionari iau cu 2.000 de lei mai mult ca alții?
newsweek.ro
image
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci înainte să părăsești locuința închiriată ca să nu pierzi bani
playtech.ro
image
Câți bani au primit Shakira și Justin Bieber pentru prezența la Cupa Mondială 2026. Sumele sunt uriașe
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
digisport.ro
image
George Blay, fost campion al României cu Dinamo București, a murit la 45 de ani. A fost înmormântat la o lună după deces
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Femeile ies mai devreme la pensie. Modificările aduse de noua lege și cum se aplică
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
click.ro
image
Ce spun specialiștii despre cazul tânărului mort la Iași: „Suplimentele sportive nu sunt substanțe miraculoase și nu se iau după ureche!”
click.ro
image
Pasagerul aspirat prin geamul unui avion Ryanair face dezvăluiri. Ce își amintește despre clipele trăite: „Cred în Dumnezeu”
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Marc Anthony foto Profimedia jpg
Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară, în timp ce Jennifer Lopez se plânge că și-a crescut gemenii „cu prea puțin ajutor”
clickpentrufemei.ro
Calea ferata Deva Brad, viaductul Luncoiu Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Calea ferată care traversa Munții Metaliferi, pe care trenurile au circulat numai un deceniu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Italia pentru Cristina Șișcanu. Vedeta s-a ales și cu răni. „Aseară am trăit o experiență groaznică”
image
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Starul din „Seinfeld” care a avut un comportament nepotrivit cu o minoră. Adevărul a ieșit la iveală!

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!