Edilul care și-a dotat primăria cu scaune de masaj s-a dat singur în judecată ca să primească mai mulți bani

Un caz neobișnuit a ajuns pe rolul Tribunalului Ialomița, unde primarul comunei Grindu, Marian Trâmbițașu, solicită în instanță majorarea propriei indemnizații. Edilul figurează atât în calitate de reclamant, ca persoană fizică, cât și de pârât, prin funcția de primar pe care o ocupă.

Potrivit documentelor depuse la instanță, Marian Trâmbițașu cere actualizarea indemnizației de primar în raport cu modificările legislative privind salariul minim brut pe economie și plata diferențelor salariale pe care consideră că ar fi trebuit să le încaseze, relatează AS in Gorj.

În acțiune, edilul arată că indemnizația sa a fost modificată succesiv în ultimii ani, de la 8.320 de lei în 2020 la 9.660 de lei în 2024. De asemenea, acesta a beneficiat temporar de o majorare de 45% pentru implicarea în implementarea unor proiecte finanțate din fonduri externe.

Primarul susține că, după obținerea unui nou mandat, veniturile sale nu au mai fost actualizate conform modificărilor legislative intervenite între timp și solicită recalcularea indemnizației în funcție de nivelul actual al salariului minim.

Specialiștii în drept consultați de presa locală consideră situația una atipică, având în vedere că aceeași persoană apare de ambele părți ale procesului. Ei arată însă că litigiul are legătură cu funcția exercitată și cu modul de stabilire a indemnizațiilor pentru aleșii locali.

Contactat pentru explicații, Marian Trâmbițașu a declarat inițial că nu își amintește să fi deschis un astfel de proces.

Cu toate acestea, dosarul figurează pe portalul instanțelor, unde reclamant este Marian Trâmbițașu, iar pârât este Primarul Comunei Grindu, funcție ocupată de același edil.

„Este un proces colectiv”

Ulterior, contactat de Digi24, Marian Trâmbițașu a explicat că demersul nu urmărește exclusiv majorarea propriei indemnizații, ci actualizarea salariilor tuturor funcționarilor din primărie.

Edilul a afirmat că veniturile angajaților sunt raportate la indemnizația primarului și că acestea au rămas calculate după nivelul salariului minim utilizat în anul 2019. Potrivit acestuia, funcționarii i-ar fi solicitat să găsească o soluție pentru actualizarea drepturilor salariale, iar în lipsa unei posibilități administrative au decis să se adreseze instanței.

„Este un proces colectiv”, a susținut primarul, explicând că o eventuală actualizare a indemnizației sale ar influența și nivelul salariilor din aparatul administrativ al comunei.

Explicații despre scaunele cu funcție de masaj: „Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine”

Marian Trâmbițașu a răspuns și criticilor privind achiziția a patru scaune de birou cu funcție de masaj, cumpărate recent de primărie pentru aproximativ 3.500 de lei. Achiziția a atras atenția după ce descrierea produselor din platforma de achiziții publice menționa explicit existența unei funcții de masaj controlate prin telecomandă.

Primarul a declarat că achiziția a fost făcută din motive practice, susținând că vechile scaune erau deteriorate și nu mai ofereau condiții corespunzătoare de lucru. El a precizat că nu funcția de masaj a stat la baza alegerii produselor, ci rezistența acestora și perioada mai mare de garanție oferită de furnizor.

Potrivit edilului, administrația locală a analizat și variante mai ieftine, însă a optat pentru modele considerate mai durabile. „Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine”, a argumentat acesta, susținând că investițiile de calitate reduc costurile pe termen lung.

Trâmbițașu a explicat că funcționarii din Primăria Grindu petrec câte opt ore pe zi la birou și au nevoie de condiții de lucru adecvate pentru a evita probleme de sănătate și eventuale concedii medicale.