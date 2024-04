Universitatea Politehnica București se extinde în Oltenia. Cu peste 50 ani în urmă a mai pregătit aici subingineri

Universitatea Politehnica București va înființa o sucursală într-un județ din Oltenia. Înscrierile se vor putea face din toamna anului viitor, specializările fiind stabilite după discuțiile pe care reprezentanții instituției de învățământ superior le vor purta cu angajatorii din zonă.

Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Mihnea Costoiu, a anunțat marți, 30 aprilie 2024, într-o conferință de presă orgnaizată la Slatina, la care au participat și președintele Consiliului Județean Olt - Marius Oprescu și primarul Slatinei - Emil Moț, că instituția de învățământ superior are în plan deschiderea unei sucursale în reședința județului Olt. Proiectul este foarte avansat, Consiliul local Slatina aprobând deja alocarea în acest scop a clădirilor fostului Colegiu Național Agricol „Carol I” din Slatina (cel mai vechi liceu din oraș și care a fost desființat cu câțiva ani în urmă).

De când va funcționa sucursala

Universitatea Politehnica București, cea mai mare universitate din țară, care are în prezent 40.000 studenți, pregătește astăzi, la Slatina, profesori pentru învățământul preșcolar și primar, prin intermediul Facultății de Științe ale Educației. Politehnica București s-a unit cu Universitatea din Pitești, iar cea din urmă are la Slatina o filială prin care specializează de mai mai mulți ani profesorii care predau în grădinițe și școli primară. Acest program de studiu va continua, însă vor fi înființate și altele, inclusiv în domeniul tehnic.

Rectorul Mihnea Costoiu nu a putut preciza despre ce facultăți va fi vorba, acest aspect urmând să fie stabilit în urma discuțiilor cu angajatorii din zonă, astfel încât programele de studiu să fie în acord cu nevoile pieței muncii. Cert este faptul că în zonă există un deficit de zeci de mii de locuri de muncă, a precizat Costoiu, în același timp sute de absolvenți de liceu care obțin și diploma de Bacalaureat renunânțând anual să-și continue studiile din cauza costurilor ocazionate de prezența lor într-un centru universitar consacrat.

„Și în regiune ne confruntăm cu o criză de forță de muncă calificată majoră, covârșitoarea majoritate a angajatorilor solicită insistent forță de muncă calificată, în mai multe domenii, nu doar în inginerie generic vorbind, ci și inginerie punctual în anumite domenii. Este, credem, datoria noastră morală și profesională de a veni în întâmpinarea tinerilor care ar avea o șansă în plus prin prezența noastră în Slatina”, a spus Costoiu.

„Dincolo de criza de forță de muncă, este o realitate faptul că există încă destul de multe familii cu venituri reduse în regiune, (...) și statistic, din numărul de absolvenți de liceu cu Bacalaureat, un număr important dintre aceștia nu urmează o formă de învățământ superior într-un centru universitar clasic. În acest context (...) ne dorim să oferim aici un învățământ de calitate. Un învățământ de calitate la standardele pe care noi ni le-am impus de foarte mulți ani, adus la dumneavoastră acasă”, a adăugat rectorul.

Admiterea, cel mai probabil, nu va putea fi organizată pentru anul universitar următor, având în vedere că trebuie urmați, procedural, o serie de pași, în schimb primii studenți ai Politehnicii București admiși la sucursala de la Slatina vor urma cursurile din anul universitar 2025-2026 cu siguranță.

„Nu se punem problema, instituțional, ca admiterea pentru anul universitar 2024-2025 să se facă la Slatina, în acest moment, pentru că vorbim de proceduri, un proces de acreditare, trebuie să avem locația. Încercăm, în măsura în care ne mișcăm, să avem o admitere în toamnă. Avem învățământul primar și preșcolar și în acest an, dar pentru alte domenii nu cred că avem șansa să pornim în această admitere. Nu vreau să dezinformăm oamenii, este un demers corect. Sunt o serie de lucrări pe care trebuie să le facem acolo, liceul nu mai este folosit de ceva timp, este nevoie să achiziționăm echipamente, noi am bugetat în acest an aceste investiții. Pentru campusul de la Slatina, vizăm și fondurile europene pentru dezvoltarea sediului de la Slatina”, a detaliat Mihnea Costoiu.

„Între 91-95% dintre absolvenții noștri sunt angajați după primul an de studii”

Pentru viitor se are în vedere oferirea unei soluții și pentru absolvenții fără diplomă de Bacalaureat, a mai precizat rectorul Politehnicii București. „Există în România în acest moment peste un milion de elevi fără diplomă de Bacalaureat, care nu au nicio specializare și pe care îi vizăm și cărora ne adresăm cu oferta noastră”, a spus Costoiu, menționând că se are în vedere în acest scop un program echivalent cu o școală postliceală. Cu peste 50 de ani în urmă, în 1972, la Slatina s-a înființat, tot sub cupola Politehnicii București, un institut care pregătea subingineri pentru industria metalurgică. Acesta funcționat 12 ani și a fost prima încercare de a aduce învățământul superior la Slatina.

Calitatea programelor oferite de Universitatea Politehnica București, pe de altă parte, este probabtă de numărul mare de absolvenți admiși pe piața muncii în primul an de la absolvire. „Între 91-95% dintre absolvenții noștri sunt angajați după primul an de studii. O spunem cu bucurie uneori, uneori cu tristețe, mulți dintre ei se angajează încă din timpul facultății, cererea este foarte mare”, a precizat Costoiu. În ultimii ani se înregistrează și o scădere a numărului celor care pleacă după finalizarea studiilor, datele inversându-se față de situația din urmă cu 10 ani. Astfel, astăzi doar 20% dintre absolvenți aleg să părăsească țara, în vreme ce în urmă cu un deceniu plecau 80%. Chiar și așa, nevoia de forță de muncă înalt calificată rămâne foarte mare.

Deși discuțiile cu reprezentanții autorității locale se poartă de ceva vreme, și au avut loc întâlniri și cu reprezentanții mediului de afaceri, procesul nu s-a încheiat, decizia privind numărul de studenți care vor fi pregătiți la Slatina, precum și facultățile care vor funcționa aici urmând să fie luată după alte întâlniri. Este cert faptul că vor fi atât locuri cu taxă, cât și locuri subvenționate.

„Începând de astăzi, vom demara o serie de discuții cu angajatorii de pe platforma industrială, să vedem exact ce nevoie au și pe ce specializări, astfel încât Universitatea Politehnică București să știe să-și structureze planul de învățământ și să știe exact cu ce ofertă va veni în viitorul apropiat, și bineînțeles, și pe termen mediu, în localitatea noastră. Sunt convins că din viitorii absolvenți ai Politehnicii - sucursala Slatina vom avea viitorii ingineri de pe platforma industrială Slatina”, a declarat Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt.