Tineri străini aspiranți la facultate învață limba română la Pitești: „E foarte ieftin!” Raed Arafat a învățat tot aici

Foarte mulți studenți români pleacă să studieze în străinătate, dar sunt și studenți străini care vin să urmeze o facultate în țara noastră. Mulți dintre ei sunt obligați să facă un an pregătitor, de învățare a limbii române, înainte de a urma o facultate.

Programul pregătitor de limbă română de la Centrul Universitar Pitești, în prezent parte a Universității Politehnica București, este unul dintre cele mai vechi din țară. În acest an se împlinesc 50 de ani de când programul educațional funcționează la Pitești.

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), este cea mai cunoscută persoană care a învățat limba română la Pitești.

De fiecare dată când ajunge în Argeș, Arafat vorbește cu multă plăcere despre acea perioadă.

„Îmi place să vin în Argeș pentru că am multe amintiri aici. Anul meu pregătitor, de student, l-am făcut la Pitești. Aici am învățat limba română și acum vorbind o să vedeți cât de bine am învățat-o”, a precizat, recent, șeful DSU în cadrul unei conferințe de presă.

Printre persoanele care și-au făcut o carieră în România, după ce au studiat limba română la Pitești, se află și Wilmark, de meserie inginer, dar care a devenit celebru în țară ca dansator, sau Michel Kotcha, finalist la Vocea României.

În jur de 30 de studenți străini studiază la Pitești limba română

În acest an studiază limba română la Pitești aproximativ 30 de studenți străini. Vârful a fost înregistrat în anul 2018, când au fost înscriși la acest program pregătitor 135 de studenți veniți din toate colțurile lumii.

Cei mai mulți vin din Asia sau Africa și urmează apoi o facultate de medicină în marile centre universitare din țară.

„Este un program de studii cu durată de un an cu o metodologie absolut specifică. La acest program participă studenți care doresc să urmeze programe de licență, de master sau de doctorat în țara noastră și au nevoie de competențe de limba română”, spune conf. univ. Claudiu Langa, decanul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, în cadrul căreia se desfășoară acest program.

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din statele care nu fac parte din Uniunea Europeană (UE) este de 1.980 euro/an universitar, iar pentru cei din statele membre ale UE este similară cu taxa de școlarizare pentru studenții români.

Mulți dintre ei sunt, însă, bursieri și nu plătesc taxe având și gratuitate la cămin. După absolvirea programului, studenții vor urma studiile în țară, la universitățile pe care și le-au ales atunci când au optat să vină în România.

Curs intensiv de 25 ore pe săptămână

Doamna profesoară Magdalena Pruneanu ne-a invitat să participăm la unul dintre cursurile programului de învățare a limbii române.

Citește și: Peste o mie de studenți se pregătesc pentru joburile viitorului

„Studenții vin la noi în anul pregătitor pentru un an, timp de două semestre. În primul semestru se studiază zilnic cinci ore, doar limba română. În semestrul al doilea, două zile se studiază limba română, într-o zi avem cultură și civilizație și facem o incursiune prin toate țările de unde provin ei, făcând prezentări în limba română. În celelalte două zile din săptămână se studiază limbajul de specialitate care îi ajută în studiul pe care îl vor avea în următorii ani”, precizează lect. univ. dr. Magdalena Pruneanu.

După primul semetru, nivelul studentului este de începător (A1 și A2), iar la sfârșitul celui de-al doilea semestru se obțin competențe lingvistice medii (B1 și B2)

„Depinde de fiecare în parte, de cât de mult se implică, de abilitățile pe care le au pentru formarea și dezvoltarea acestor competențe lingvistice”, mai menționează profesoara.

La finalul semestrelor se va desfășura un examen final, iar cu ajutorul diplomei obținute vor merge mai departe ca să studieze în domeniul pe care și l-au ales.

Viața la peste 10.000 de kilometri de locuință

Studenți din Maroc, Honduras, Myanmar și Iran, veniți la Pitești ca să învețe limba română, ne-au precizat cum au ajuns să studieze în România.

Adnane Bizriken are 20 de ani și vine din Maroc. A ales să studieze în România pentru a obține certificatul european care îi va permite să muncească în Europa. Tânărul, în vârstă de 20 ani, s-a și angajat în Pitești, având un job part-time, pentru a socializa și a-și îmbunătăți cunoștințele de limba română.

„Am început să învăț limba română încă de când eram în Maroc. Anul viitor vreau să studiez Administrarea Afacerilor la Pitești”, mai spune Adnane.

Tot din Maroc vine și Amine Bourroussil, în vârstă de 23 de ani, care spune că a ales România pentru că nu este scump. Nefiind student bursier, Amine a plătit 1.980 de euro pentru anul pregătitor și câte 350 de lei/lună pentru cămin.

María José Díaz Ortega, în vârstă de 23 de ani, a venit în România tocmai din Honduras. Distanța de zbor între cele două țări este de peste 10.000 de kilometri, echivalentul a peste 13 ore de zbor. După absolvirea programului pregătitor de limba română, tânăra va studia un master în „Managementul Afacerilor”, în București.

„Îmi place România, este o țară foarte frumoasă. Persoanele sunt prietenoase”, spune María. Tânăra iubește mâncarea românească: „Îmi plac sarmalele. Sunt foarte gustoase”.

Kyaw Min, în vârstă de 21 de ani, a venit tocmai din Myanmar pentru a studia „Agricultura”.

„Sunt bursier. Visul meu era să studiez în altă țară. Am ales România pentru că este în Europa și este o țară foarte frumoasă. Îmi place foarte mult. Studiez limba română, iar începând de anul viitor voi studia Agricultura, tot la Pitești”, spune tânărul.

Sunt și mai mulți studenți din Iran care studiază la Pitești. Seyed Mojtaba Hoseini are 21 de ani și spune că a ales România pentru că este ieftin.

„Este liniște, în Iran sunt multe probleme”. După absolvirea programului pregătitor, tânărul va studia „Informatică” la Centrul Universitar Pitești.