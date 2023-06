Noul trend pentru valsul mirilor și complicațiile pe ringul de dans. „Tot mai mulți vor coregrafie cu micuțele balerine” 

Dansul mirilor nu mai este de multă vreme lăsat la voia întâmplării, cuplurile dorindu-și să strălucească la nunta lor, așa că apelează la coregrafi pentru a-și impresiona invitații.

Pentru un moment artistic de câteva minute, tinerii care visează la rolul perfect de prinț și prințesă exersează poate și zeci de ore. O parte din repetiții se întâmplă alături de profesor, însă, spune coregraful Mădălina Dozescu, reușita ține, dincolo de aptitudinile protagoniștilor, și de cât reușesc cei doi să exerseze în afara sălii de dans.

Gusturile sunt în permanentă schimbare, iar ce acum 10-15 ani, de exemplu, era un spectacol total, mirii interpretând ca niște actori veritabili, în pași de dans, versurile melodiilor dintr-un colaj, astăzi vezi doar foarte rar la o nuntă. Mirii din prezent preferă, cei mai mulți, dansul simplu, iar de ceva vreme cer ca alături de ei, la dansul care deschide seara, să aibă și micuțe balerine.

„Își doresc din ce în ce mai mulți coregrafie cu micuțele balerine” , spune Mădălina.

Un astfel de moment implică însă un volum de muncă de trei ori mai mare, pentru că se lucrează cu mirii separat, se lucrează cu micile dansatoare separat, iar la final cele două părți ale dansului sunt puse împreună în scenă, ultimele repetiții fiind comune. Costurile, care înseamnă plata/ședință, cresc și ele.

„Când adaugi și balerinele în dans sunt și mai multe repetiții. Trebuie să-și coreleze mișcările și cu fetele, și fetițele să știe ce au ei de făcut, și când intră, și când ies, este de repetat pe muzica lor. Melodia și coregrafia sunt personalizate. Mulți știu exact ce își doresc, alții au nevoie de ajutor pentru a se decide”, explică Mădălina cum debutează colaborarea.

Când dansul îi implică doar pe cei doi miri, patru ședințe de repetiții, ultima dintre ele având loc chiar în sala de evenimente, exact pe ringul de dans, sunt suficiente, spune coregrafa.

„Depinde de cât de repede învață sau nu, dar din experiența mea de ani buni, mai mult de patru ședințe nu am stat cu niciun cuplu, oricât de antitalent ar fi. Într-adevăr, cu cine văd că nu merge simplific coregrafia și adaptez în funcție de posibilități, dar am dus-o până la capăt, nu s-au încurcat”, explică profesoara de dans.

Actori în filmul dansului lor

Pentru momentele în care repetă singuri, pentru a-și vedea și corecta greșelile, mirii au la dispoziție imagini video cu repetițiile din sala de dans. Este și un bun exercițiu pentru seara în care, de asemenea, vor fi filmați.

„La fiecare repetiție în parte eu îi filmez. Când ajung acasă să-și vadă greșelile, să vadă cum își mișcă corpul într-o anumită figură de dans și să se corecteze dacă ceva nu-i place. Sau, dacă consideră că figura aceea totuși nu-l prinde, sau i se pare ceva ciudat când se mișcă, atunci o schimbăm. Filmăm și să nu uităm coregrafia, ordinea pașilor, și să aibă și ei acasă acea filmare, pentru că nu este suficient ce fac cu mine în sală. Ideal ar fi, și eu așa îi sfătuiesc pe toți, să mai exerseze și acasă”, explică Mădălina.

Exercițiul le va da siguranță pe ringul de dans și va face ca emoțiile să nu-i domine.

„Cu cât mai mult exersezi, cu atât începe și mișcarea să capete o estetică, devii mai elegant în mișcare și nu mai uiți coregrafia, ți se leagă mișcările și atunci stai să asculți muzica, după ce ai ordinea bine implementată, și ascultând muzica, transmiți și o emoție, ești mult mai degajat, nu mai stai stresat”, spune profesoara de dans.

Între dans simplu și spectacol total

Cel mai scurt dans nu are sub două minute, o medie a duratei dansului mirilor fiind de 3-4 minute. Adesea se întâmplă ca unul dintre parteneri să aibă aptitudini reale pentru dans, sau să fi făcut dans în copilărie sau în adolescență, iar atunci lucrurile se simplifică, pentru că reușește să-l ajute pe celălalt.

Unii preferă coregrafii mai dificile, cu prize de efect, cu ridicări, dorindu-și un dans spectaculos, în timp ce alții cer din start un dans simplu. „Unii spun de la început: <Nu mă complica, vreau dansul simplu, pentru că vreau să nu fiu atât de concentrat și stresat în timpul dansului>. Alții își doresc, pentru că au văzut pe Internet, mișcări anume, ceva anume, un dans anume. S-a întâmplat și asta, să vină cu tot dansul: <Eu vreau filmarea asta>. De obicei, nu le fac sută la sută de acolo, pentru că ei nu sunt mirii aceia din clip, nu au aceleași aptitudini, nu au aceeași trăire, nu pot să facă sută la sută aceleași mișcări, așa că le păstrez tematica, dar modific acolo unde se impune și își dau seama că eu am dreptate”, continuă profesoara de dans.

Cât despre melodii, sunt cupluri care au o melodie preferată, care are, cel mai probabil, o semnificație aparte pentru ei, și pe acea melodie se construiește coregrafia, dar sunt și miri care vin fără nicio idee. Se preferă valsul, mai spune Mădălina Dozescu, sau melodii pe care se pot executa pașii de vals și, mai rar, fiind și mai greu de executat, tango.

„Un cuplu și-a ales o melodie care ducea ușor spre contemporan. Nu e ușor să faci pe o melodie contemporan: nu e tango, nu e nici latino, nu e nici vals, ea are rochie de mireasă, trebuie să ții cont că nu se poate mișca lejer să faci nu știu ce mișcări, dacă are voalul lung nu mai poate să îți mai facă nu știu ce învârtire, rotire, și totuși am făcut și pe contemporan. Oamenii erau pe stilul acela, asta le-a plăcut și nu au vrut vals, au vrut să fie altceva. A fost un contemporan-liric și le-a ieșit super. Mai răruț cer alte stiluri de dans”, mai spune Mădălina.

Pericolul de pe ringul de dans

„Valsul mirilor” nu este niciodată „un simplu dans”, din motivele deja amintite, dar și pentru că apar și situații neprevăzute.

Puțini știu, poate, că fumul atât de dorit pe ringul de dans creează condens. Și atunci o grijă în plus va fi ca pe încălțăminte să se aplice o protecție, dacă talpa nu are striații, pentru a preveni alunecarea. Mirii sunt sfătuiți, la repetiții, și cum să evite căderea dacă suprafața ringului de dans devine alunecoasă, sau cum să evite o accidentare în cădere. Tot coregraful îi învață ce trebuie să facă dacă unul dintre ei a uitat ceva, cum să treacă peste moment fără grimase și să nu se oprească brusc, ci să înlocuiască elementul pe care nu și-l mai amintesc cu o mișcare ajutătoare de bază și apoi să revină la coregrafie.