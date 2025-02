Video Oraș din Dolj, sub asaltul maidanezilor. Doi copii au fost mușcați: „Problema este mai veche. În ultimul an nu s-a făcut nimic”

Doi copii, de 9, respectiv 10 ani, au fost mușcați de maidanezi în ultimele zile. S-a întâmplat într-un oraș din județul Dolj în care nu există serviciu de ecarisaj. Poliția a întocmit dosar penal.

Duminică, 2 februarie 2025, un copil de 10 ani a ajuns la spitalul din Băilești, din Dolj, cu plăgi mușcate la nivelul piciorului drept, personalul medical sesizând poliția. Cu alte câteva zile înainte, un alt copil, în vârstă de 9 ani, a fost de asemenea mușcat de un câine fără stăpân.

Evenimentele s-au întâmplat chiar în zona Primăriei Băilești, în preajma pubelelor de colectare a gunoiului menajer. Localnicii spun însă că problema maidanezilor a devenit deosebit de gravă și că se tem să se mai apropie de locurile de depozitare atunci când văd haitele de câini fără stăpân și, uneori, chiar să traverseze anuumite zone ale orașului în care maidanezii s-au aciuat.

„La data de 02 februarie a.c., ora 16.35, Poliția Municipiului Băilești a fost sesizată de unitatea medicală din localitate cu privire la faptul că, un minor, de 10 ani, prezintă mușcături de câine la nivelul piciorului drept.

Din cercetările efectuate de către polițiști s-a stabilit că în jurul orei 12.00, în timp ce se deplasa pe strada Gen. I. Ghenescu, din localitate, minorul ar fi fost mușcat de gamba piciorului drept de un câine fără stăpân.

De asemenea, la data de 29 ianuarie a.c., ora 11.39, polițiștii au fost sesizați de o femeie, tot din municipiul Băilești, cu privire la faptul că, fiica sa, de 9 ani, a fost mușcată de un câine fără stăpân, din zona coapsei și a membrului superior stâng, în timp ce se deplasa pe strada Gen. I. Ghenescu, din localitate. În ambele situații, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs evenimentele, urmând a fi dispuse măsuri legale”, au transmis reprezentanții inspectoratului de poliție Județean Olt.

„Sunt aduși la marginea orașului și pur și simplu intră în oraș căutând mâncare”

După ce aceste două cazuri au fost făcute publice, administrația locală a decis să înceapă strângerea câinilor fără stăpân de pe domeniul public, o activitate căreia în ultimul an nu i s-ar mai fi acordat atenția cuvenită. S-a început cu cei mai agresivi ditre ei, spune primarul orașului Băilești, Irinel Mușuroi.

Primarul spune că animalele nu ar fi abandonate de locuitorii Băileștiului, ci că oameni din afara localității le-ar abandona la intrarea în oraș.

„Este problema acestui așa-zis turism cu cânii fără stăpân care sunt aduși la marginea orașului și pur și simplu intră în oraș căutând mâncare. Am avut niște cazuri în care au devenit agresivi, iar acum suntem pe punctul, în colaborare cu o asociație care se îngrijește de animale, să îndepărtăm de pe domeniul public câinii fără stăpân care sunt agresivi, urmând ca în continuare să continuăm procesul de îndepărtare a acestora”, a declarat primarul, pentru „Adevărul”. „Problema este mai veche, am preluat mandatul acum 3 luni de zile. În ultimul an nu s-a mai făcut absolut nimic pe partea aceasta de ecarisaj și automat animalele s-au înmulțit”, a adăugat edilul.

Soluția, una care ar mai dura ceva timp, este aceea ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Salubris Dolj, la care au aderat toate localitățile, să își înceapă în mod oficial activitatea și să adune câinii din tot județul Dolj.

Până atunci, poliția locală și funcționarii care au atribuții de monitorizare a camerelor de supraveghere vor analiza atent imaginile. Strângerea câinilor a început în Băilești încă de luni, 3 februarie 2025, însă puține animale s-au lăsat prinse cu lasoul. S-a decis, astfel, să se apeleze la specialiști care sunt autorizați să tranchilizeze animalele. Primarul spune că este un proces de durată și că speră ca până la începutul lunii viitoare să reușească să înlăture acest pericol din oraș. Conform unei evaluări preliminare, ar fi vorba de aproximativ 35-45 de exemplare de îndepărtat.

Strategia de strângere a animalelor fără stăpân de pe domeniul publica va trebui, în schimb, continuată și cu campanii de sterilizare și microcipare a animalelor din gospodării, pentru a fi siguri că animalele îndepărtate nu vor fi rapid înlocuite cu altele, a mai precizat primarul orașului.

Cazurile de la Băilești vin după ce, în cursul lunii trecute, un copil de 4 ani a fost omorât de câini într-un cartier de la marginea municipiului Craiova. Și autoritățile locale din Craiova vorbesc, la fel, despre faptul că animalele fără stăpân ar proveni din localitățile învecinate.