Liceanul care-și câștigă singur banii: „Lucrez de pe la 12 ani, de când a plecat tata pe TIR”

În țara în care un tânăr din patru, cu vârsta între 15-24 ani, nici nu lucrează, nici nu învață, un licean a uimit angajatorii, lăsând CV-ul său „pentru când termin liceul”. A început să lucreze la 12 ani.

Curajul lui Florentin din Olt nu este singular, deși în jurul său majoritari sunt tinerii care le cer părinților haine de firmă și bani de ieșit zilnic în oraș.

Tânărul a venit la întâlnirea cu angajatorii din Olt, la o bursă organizată la Slatina de serviciul public de ocupare pentru absolvenți, însoțit de un bun prieten. Cei doi s-au înscris în baza de date a mai multor angajatori, cu dorința de a avea de unde alege, la momentul absolvirii. Sunt în ultimul an de liceu, la profil tehnologic.

„Sunt a XII-a acum. După ce termin liceul vreau să lucrez și nu strică CV-ul. Termin profilul tehnician în automatizări”, a explicat elevul.

Deși încă nu a terminat școala, se poate lăuda deja cu experiență. A lucrat pe perioada verii într-un service, a lucrat și „la negru”, cu 150 lei pe zi, făcând mici lucrări de interior. A învățat să facă „de toate”, spune tânărul, de la o vârstă fragedă. Tatăl său este șofer, face transport internațional, și, rămas singur cu mama, a învățat să facă treburile care-i reveneau tatălui.

„Să nu mai fiu dependent de banii părinților, asta aș vrea. Bine, nici acum nu prea mai sunt. Mă-nvârt pe acolo pe acasă, dar să fiu eu cu banii mei. Știu să fac de toate, orice e nevoie. Și în construcții am lucrat, și în service. Vara asta am fost la un service, pe perioada verii am câștigat banii”, a început tânărul să povestească.

Cu gândul la Germania

Și Florentin, ca mulți alți tineri, se gândește să plece din țară, cu gândul la salariile mult mai mari. Mai are trei surori, mai mari, una dintre ele este de nouă ani în Germania. Are o firmă și știe că ar avea oricând acolo un loc de muncă. Nu vrea însă să plece oricum. Vrea să obțină calificarea pentru care a și ales liceul, făcând zilnic naveta de la peste 20 kilometri. În plus, în decembrie, când împlinește 18 ani, va da examen și pentru a putea lucra pe excavator și motostivuitor.

„Nu vreau cu tot dinadinsul să plec. Dacă găsesc un salariu bun și mă adaptez, voi rămâne”, spune tânărul, iar colegul său îi împărtășește spusele. Pentru ei, un „salariu bun” înseamnă, ca și pentru alți tineri, chiar lipsiți de experiență, de la 3.000 lei net.

„Navetă, mâncare, una-alta, vă dați seama că dintr-un salariu mai mic nu mai rămâne nimic?”, își fac tinerii calculul.

Florentin spune că avea în plan ca vara trecută să petreacă două luni în Germania. Ar fi văzut cum e traiul acolo și i-ar fi fost mai ușor să se hotărască. A fost nevoit, în schimb, să facă recuperare. „Trebuia să plec la sora mea, două luni, dar n-am mai avut cum. M-am dus la recuperări, să-mi tratez scolioza. Nu mai am voie să fac aproape nimic acum, ce pot să muncesc este fără să ridic, să…”, povestește Florentin cum i s-au schimbat planurile.

„Colegii care stau pe banii părinților se cunosc după haine. Eu port și pantofi de 60 lei”

Tânărul de nici 18 ani spune că muncește nu pentru că-l impinge nevoia, din contră. Tatăl său câștigă destul de bine, în curând va pleca și mama, tot ca șofer de TIR. A vrut, însă, să nu fie nevoit să le ceară tot timpul bani, iar atunci când a ajuns să-i câștige, i-a prețuit și mai mult.

„Lucrez de pe la vreo 12 ani, de când a plecat tata pe TIR. Am învățat să mă descurc singur, să-mi câștig banul. Oricum o să rămân singur, că pleacă și mama pe tir. La 21 ani dau și eu (n. red. - pentru a obține permisul de conducere pentru profesioniști), e o limită. Dacă ai permis și ai peste 21 ani, poți să dai oricând. Tata câștigă 2.700 și mama 2.000. N-aș avea nevoie, dar să stau să-i zic – tati, dă-mi și mie 5 lei, sau 10 lei?!- Așa am lucrat și am avut banii mei. Pe 150 lei pe zi am lucrat. Nu știu, mă simt eu mai bine când pot să iau ce vreau din banii mei, nu stau eu să-i cer lu’ tati și lu’ mami bani”, a explicat tânărul.

Primii lui bani i-a făcut îngrijind animalele din gospodărie. Și-a convins părinții să cumpere mai multe, a stabilit care sunt ale lui, le-a vândut la târg sau la abator când au atins greutatea și banii i-au revenit.

„Am avut eu, le creșteam, ba le dădeam la abator, ba brânză, una, ba alta. Am învățat să știu ce e aia banul. Le-am dat, banii de la abator mi-au revenit mie. L-am ajutat pe tata să-și ia mașină. Mă duceam la magazin, luam ceva dulce, un suc, una-alta, îmi plăcea că pot să fac eu ce vreau cu ei”, a mai povestit Florentin

Ca el mai sunt și alți colegi, mai spune liceanul, deși cei mai mulți primesc bani de la părinți.

„Mai sunt colegi în clasă care, tot la fel, au muncit de mici. Dar ăia mai bine îmbrăcați, așa, sunt pe banii părinților. Eu mă mulțumesc și cu pantofi de 60 lei. Cam tot ce am pe mine sunt cumpărate de mine”, a mai spus Florentin.