Fermierii bătuți de vânt: „Cu natura nu te pui“. De ce nu-și asigură legumicultorii solariile VIDEO

Mai mulți fermieri din Olt au mult de muncă în perioada următoare, vântul puternic de marți, 2 aprilie 2024, făcând praf folia cu care și-au acoperit solariile. Acum raportează pagubele la primărie, sperând la despăgubiri din partea statului.

Fermierul din Dobrosloveni este nevoit să cumpere altă folie

Județul Olt s-a aflat sub Cod Galben de vânt, rafalele smulgând folia cu care legumicultorii își acoperă solariile și care ar fi trebuit să reziste câțiva ani.

Unii s-au apucat deja să înlocuiască folia distrusă, alții și-au văzut compromise și răsadurile lăsate descoperite peste noapte, dar se bucură că au rămas cu solariile în picioare.

Fermierii au anunțat primăriile de pe raza localităților în care își au fermele și comisiile locale urmează să evalueze pagubele, în speranța că statul ar putea să le acorde agricultorilor un ajutor.

„Undeva la 30.000 lei am estimat paguba”

Ionuț Crăciun este unul din cei șase fermieri din Ghimpețeni cărora rafalele puternice le-au suflat foliia de zeci de mii lei de-abia montată. „Două solarii a câte 1.000 metri pătrați, undeva la 30.000 lei am estimat paguba. Doar ce terminasem de pregătit solariile, începusem să plantez. Folia era nouă, dar nu mai poate fi folosită, deja am cumpărat alta. Era o folie din clasa medie, care ar fi trebuit să țină trei-patru sezoane”, spune fermierul.

La Dobrosloveni, un alt fermier a rămas cu patru solarii descoperite. George Călina a fost nevoit să găsească rapid o soluție și să-și protejeze cele 14.000 plante pe care le avea în alveole și pe le va planta în perioada următoare. „Cu natura nu te pui, pe cine să mă supăr eu acum?! Folia era de bună calitate, groasă, dar a fost vântul foarte puternic, cred că a fost de 80 km/h. Probleme la structură nu am, sunt foarte bine ancorate. Norocul a fost că am clipsuri de oțel, altfel le făcea și pe celelalte praf de tot. (...) Toți banii i-am investit în sămânță, în turbă, în alveole, am documente, facturi, tot. Acum va trebui să mă împrumut și să pun altă folie”, spune și acest fermier.

„În cea mai mare parte sunt construite în regie proprie”

Fermierii, în special cei din generația tânără, spun că au luat în calcul să-și asigure solariile, dar că firmele de asigurări nu ar fi interesate de acest segment.

Reprezentantul unei astfel de firme explică, în schimb, că fermierii nu îndeplinesc condițiile.

„Asigurări pe acest segment de agricultură - legume în spații protejate - există, inclusiv compania noastră are un produs dedicat pentru această ramură. Problema care apare este că pentru a putea emite această poliță noi avem nevoie de un plan al construcției, iar cea mai mare parte din solariile construite în România sunt făcute în regie proprie, pe structură de lemn, mai rudimentare, să zicem, nu sunt folosite structuri metalice. Din cauza aceasta ei nu-și pot asigura acele structuri pe care le au deja construite și care sunt folosite”, a explicat Cosmin Vlad, reprezentantul firmei de asigurări.

Nu faptul că și le construiesc în regie proprie este problema, întărește asiguratorul, ci că nu se respectă condițiile minime care să răspundă unor criterii privind rezistență.

Deși puțini, sunt și legumicultori care își asigură solariile, în special cei care le construiesc accesând fonduri europene și care apelează la specialiști. Se pot asigura: structura, folia, producția, inclusiv utilajele și instalațiile din interior.

Cât despre ajutoarele de la stat, au fost ani în care s-a primit câte ceva, când distrugerile au fost masive, și ani în care fermierii au suportat singuri paguba. Directorul Direcției Agricole Olt, Ion Drăgoi, spune că deocamdată cazurile se centralizează la comisiile locale pentru situații de urgență.