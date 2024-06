Admiterea la facultate încă din timpul liceului, una dintre mizele concursurilor de top. „Sunt copii care știu pentru ce aleargă”

Elevii capabili de performanță reușesc să-și asigure admiterea la facultatea dorită încă din timpul liceului. Medaliile de aur câștigate la competițiile naționale și internaționale se obțin în schimb cu eforturi uriașe.

Universități de top, și din România și din străinătate, recunosc rezultatele de excepție obținute de liceeni la concursurile școlare, astfel că în ultimii ani o medalie de aur a ajuns să fie și mai mult apreciată de elevii pentru care performanța a devenit obișnuință. Un premiu câștigat le poate asigura admiterea fără examen sau îi ajută să-și crească punctajul.

„Există, este adevărat, și această miză”, explică profesorul Aurel Chiriță, care predă matematica la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina și în cadrul Centrului Județean de Excelență Olt. Profesorul pregătește chiar în aceste zile o delegație de 13 elevi cu care va participa la cel mai cunoscut concurs din Serbia, The Mathematical Grammar School Cup, în perioada 24-26 iunie 2024. Concursul are greutatea Balcaniadei, iar o medalie de aur obținută aici de elevii care doar ce au terminat clasa a IX-a aduce admiterea la Politehnica București, de exemplu. Vor concura aproximativ 100 echipaje, din Serbia, Croația, Slovenia, Suedia și România, 12 echipaje fiind din țara noastră.

Concursul s-a desfășurat tradițional pentru disciplinele matematică, fizică și informatică, iar din acest an i s-au adăugat și competiția de șah și cea de dezbateri. La concursul de dezbateri tema va fi inteligența artificială, una deosebit de provocatoare pentru elevi.

„Sunt copii care știu pentru ce aleargă. Acum există această modă, acest trend, să te înscrii la concursuri care îți ușurează admiterea. Și atunci este un lucru benefic”, spune prof. Aurel Chiriță. Elevii pe care îi pregătește, deși au și obiectivul de a scăpa de emoțiile admiterii, sunt pasionați de ceea ce fac. Din cei 13 care vor merge la concursul de la Belgrad, unii vor concura la o singură disciplină, alții la două sau chiar la trei, iar elevii olteni s-au înscris și în competițiile de șah și de dezbateri, care reprezintă noutatea concursului cu o vechime de zeci de ani.

„Dacă dezvoltăm în ei microbul acesta am dat lovitura”

Concursul din Serbia, la care Centrul Județean Olt participă de opt ani cu elevii, adunând până acum zeci de medalii, va încheia „anul competițional” spune profesorul Aurel Chiriță. Copiii care fac performanță vor intra obligatoriu în vacanță în luna iulie, iar primii trimiși să facă năzbâtii la bunici au fost elevii de clasa a V-a.

„Să nu-i prind învățănd carte, luna aceasta a lui cuptor nu se face carte. Te duci la bunici, stai în corcoduș, te duci cu părinții în Maldive, citești beletristică dacă vrei, faci înot, faci tenis, faci ce vrei, dar nu faci matematică, fizică și informatică”, spune profesorul că le-a „ordonat” și elevilor, dar și părinților acestora. Profesorul insistă pe ideea că este nevoie de echilibru, iar elevii nu trebuie să resimtă efortul pe care-l depun pentru a performa ca pe o obligație.

„Ideea este nu să fac excelență pe timp de vară, ci ei să simtă perioada de vacanță obligatoriu, după care trebuie să înțeleagă un lucru: <eu nu trebuie să fac aceste lucruri cu un anume scop, ci fac să-mi placă>. Dacă reușesc să-l fac să-i placă, am câștigat bătălia. El trebuie să lucreze de plăcere, nu de grija concursului, asta înseamnă școala adevărată, cea care m-a atras la masa de lucru și m-a convins. Am plecat cu 20-25de copii la excelență, am rămas cu 15. Dar pe aceștia 15 îi am monitorizați să fie în vacanță. Dacă vă spun că ei au adus peste 30 de premii în clasa a V-a nu vine nimănui să creadă”, a mai spus profesorul.

Cei mai mulți dintre performeri confirmă de-a lungul anilor. Crescând, unii se văd nevoiți să facă alegeri, pentru că sunt și elevi care reușesc să obțină rezultate remarcabile în primii ani de gimnaziu chiar și la patru-cinci discipline. Dificultatea competițiilor crește în anii următori și aleg să aprofundeze una-două. Alteori alegerile sunt cu adevărat dificile. Este cazul elevei Simina Bilauschi, olimpică la Fizică încă din gimnaziu, care a continuat să câștige medalii la concursurile naționale și internaționale și în liceu și care, grație medaliei de aur obținută anul trecut, este deja admisă la Politehnica București. Eleva își dorește în schimb să studieze medicina, spune profesorul său, iar sfatul pe care i l-a dat, valabil pentru toți tinerii, este să ia decizii pentru viitor și să aleagă domeniul care simte că poate aduce cele mai mari satisfacții.