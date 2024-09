O descoperire excepțională a fost făcută, sâmbătă, 14 septembrie 2024, în județul Olt. Un tânăr de 37 ani, șofer de meserie și detectorist de un an și jumătate, a găsit o piesă din aur considerată unicat. Tânărul le-a arătat-o prietenilor și ar fi aflat, spune, de pe internet că ține în mână o comoară.

Povestea descoperirii, așa cum a relatat-o tânărul Adrian Laurențiu Manea, este de film. În câteva ore, de la băiatul care pleca pe dealuri să se relaxeze, sperând, e drept, la o descoperire așa cum a mai văzut din când în când pe grupurile detectoriștilor, s-a transformat în băiatul care „a luat jackpot-ul”. A descoperit o piesă rară, din aur pur, care cântărește 20 de grame și despre care a aflat la scurt timp de la descoperire, căutând pe internet, că ar putea fi o amuletă purtată de căpetenii.

De la șofer plecat de acasă cu lunile, la căutător de comori

Tânărul, care de aproximativ un an și jumătate și-a achiziționat un detector de metale, a dat pescuitul pe vânătoarea de comori. Este șofer de meserie, iar mulți ani la rând a stat plecat în curse lungi, aducătoare de bani mai mulți decât în țară.

„Cam de un an și jumătate m-am apucat de asta. Eram șofer. Și acum sunt șofer. Am lucrat pe comunitate, stăteam mai mereu plecat, și am zis că numai, gata, vreau să termin cu plecările, să stau și eu cu copiii, cu familia. Și am zis să mă apuc și de hobby-ul ăsta, că de mic mi-a plăcut chestia asta cu comori, aveam curiozitatea ce e în pământ, ce se află”, a mărturisit Adrian. Apropiații l-au avertizat atunci că va găsi „numai cuie și sârme”. Nici acum, la aproape 48 de ore de la descoperire, nu le vine să creadă peste ce comoară a dat.

„M-am gândit că e aur, dar nu m-am gândit că e o piesă atât de veche”

„Din ce mi-au zis colegii mei detectoriști, acolo, pe pagină, am aflat. Nu știam despre ce este vorba la început. Când am găsit-o mi-am dat seama că este aur, bănuiam că este aur, pentru că era diferită față de ce mai găsisem eu, piese din astea din alamă, din bronz. Era diferit. Și, nu știu, era și o senzație... Când o țineam așa în mână și mă uitam la ea... Nu știu. M-am gândit că e aur, dar nu m-am gândit că e o piesă atât de veche. Mai eram cu un prieten de-al meu, venise cu mine. De mult timp dădeam eu acolo în zona aceea, prin pădure. Acum, piesa a fost găsită lângă pădure”, a povestit tânărul.

Tânărul este din localitatea Nicolae Titulescu, din județul Olt, iar descoperirea a făcut-o în localitatea vecină, Ghimpețeni. Știa oarecum că zona în care merge pentru detecție poate să-i rezerve surprize. Odată intrat în lumea detectoriștilor, spune că a învățat să cerceteze hărți vechi și să se orienteze către zonele în care pot fi făcute descoperiri.

„Sunt niște hărți pe internet. Sunt niște pagini cu niște hărți mai vechi, de la 1800, 1700, 1900, și mă mai uit acolo și din ce mai povestesc oamenii, legende din astea urbane, că a jucat aurul, că a venit nu știu cine și a mai săpat pe colo, pe vremea comuniștilor... Cam așa aleg”, a dezvăluit tânărul.

Și despre zona în care a făcut descoperirea știa câte ceva. „Se zice că ar fi fost o așezare, dar la un kilometru de acolo, ar fi fost o așezare lângă comuna Ghimpețeni. E o zonă, un râuleț micuț, Gioroc se numește, și așa se spune, că acolo au fost niște așezări mai vechi. Coțofeni parcă, așezarea Coțofeni. Plus că au mai fost descoperiri în zona noastră, aici, la Nicolae Titulescu, la pădure. Niște monede de aur, un domn cu detectorul a făcut descoperirea”, detaliază pasionatul vânător de comori.

„Aoleu, bă băiatule, ce piesă ai găsit! Ai găsit tezaur”

Ziua de sâmbătă nu se anunța una specială. A plecat pe câmp însoțit de un bun prieten care îl urmează deseori în această aventură. Nici măcar după ce au scos obiectul, l-au ținut în mână și au constatat că nu seamănă cu nimic din ce mai văzuseră nu au îndrăznit să spere că poate fi ceva atât de valoros.

„Piesa a fost găsită sâmbătă, în jurul orei 17,00-18,00. Și, vă dați seama, când am găsit-o nu m-am gândit ce impact o să aibă sau ce piesă o să fie. Am rămas puțin surprins. Am zis – mamă, am găsit aur! -. După aceea, după ce am postat eu pe Facebook, pe pagina aceea de detecție, și au început toți colegii de detecție să spună acolo că - aoleu, bă băiatule, ce piesă ai găsit! Ai găsit tezaur – tot felul de declarații, de poze cu alte alte obiecte asemănătoare, am început să-mi dau seama”, a continuat Adrian să povestească.

A găsit piesa, spune, la o adâncime de doar 25-30 de centimetri, într-o zonă care este teren arabil, ceea ce-l face să creadă că cineva a pierdut-o acolo.

„Piesa e posibil să fi fost pierdută. Cei de acolo, oamenii mai în vârstă, spun că ar fi fost un lac acolo, în zona aceea. Acum, nu știu ce să zic. Oricum nu cred că a stat 3.000 de ani, sau 5.000 de ani, în pământ. E pământ arabil acolo. A fost arat acolo, a fost discuit, dar...”, mai spune tânărul.

După ce a descoperit-o, tânărul recunoaște că a mai încercat să vadă dacă este și altceva în zonă.

„Piesa era singură. Eu am mai dat prin jur, pe acolo, după ce am găsit-o, dar nu a mai ieșit nimic. (...) Am înțeles că o să vină, o să delimiteze locul, o să mai am voie să detectez în zonă, acolo, dar la 50 de metri din locul unde s-a găsit.50 de metri, 100 de metri, nu mai e voie”, era deja informat tânărul despre ce urmează să se întâmple.

Căutătorii de comori și arheologii, „în tabere diferite”

Cu obiectul din aur pur în mână, tânărul a făcut mai întâi o fotografie și, cu ajutorul Internetului, a aflat, încărcând fotografia, că ar putea fi vorba de o descoperire rară. După asta a făcut postarea, iar colegii detectoriști i-au confirmat. L-a anunțat pe primarul din Ghimpețeni că a făcut descoperirea, în schimb nu a luat legătura și cu un arheolog. Spune că există pe grupurile căutătorilor de comori un curent conform căruia s-ar afla, cumva, în tabere diferite. Adrian Manea precizează în schimb că totdeauna în explorările sale urmărește harta de pe Ministerul Culturii, pentru a nu încălca limita siturilor arheologice și a da de probleme.

„Știu zonele, mă uit pe hărți, pe acel server cartografic al Ministerului Culturii, mă uit să văd unde sunt situri, că nu am nevoie de dosare penale, amenzi, să-mi confiște aparatul, să rămân fără autorizații sau chestii din astea.(...) Nu am vorbit (n.red. - cu un arheolog), suntem, cum să zic eu, tabere diferite. Așa văd din ce comentează pe Facebook, din ce subiecte se dezbat. Așa, arheologul zice că ar trebui să ne interzică nouă, detectoriștilor amatori, să mai zgârmăm în pământ. Noi, detectoriștii, spunem că să vină arheologii, sau să organizeze Ministerul Culturii, cei de la muzeu, ieșiri. Să fie grupuri de arheologi împreună cu noi, detectoriștii amatori, în zone din astea și să scoatem la suprafață comorile României. Este păcat să stea în pământ acolo, mai bine să le scoatem la suprafață. Este identitatea noastră, nu?”, mai spune Adrian.

Detectoriștii iau drept exemplu situația din Anglia, unde, spun aceștia, s-ar face astfel de explorări în comun, specialiști și amatori.

Adrian Laurențiu Manea a predat obiectul descoperit, duminică, 15 septembrie 2024, către autorități. Spuen că nu a intervenit asupra piesei (cu ani în urmă, o piesă-tezaur descoperită tot în județul Olt, o brățară, a fost ruptă de către persoane care a descoperit-o și care voia să se convingă de faptul că ține în mână aur), doar a spălat-o cu apă.

„Am curațăta-o cu apă doar. Așa se face. N-am frecat-o cu ceva, să o zgârii, sau...”, a precizat tânărul.

Pe Internet a primit felicitări, însă a fost și certat de anumite persoane care l-au întrebat franc de ce nu a topit-o sau de ce nu a valorificat-o. Tânărul mărturisește că, aflând că e un obiect valoros, se gândește și al răscumpărare, dar că nu i-a trecut niciun moment prin cap să nu o predea.

„Primul gând a fost, vă dați seama - am dat de niște bani -. Dar satisfacția e mai mare. Când am observat eu ce fel de piesă e, m-am gâdit de ce ar trebui să ne batem joc de istorie, când mai bine trebuie să aibă locul ei acolo. (...) Vă spun sincer, unii mi-au mai zis: bă, trebuia să o bagi în buzunar, s-o topești, să pleci cu ea, să... Nu m-am gândit o clipă (n. red. - să facă asta)”, a mai precizat Adrian Manea.

„M-am gândit să nu o duc într-o plasă”

Norocosul căutător de comori a anunțat încă de sâmbătă seara, pe Facebok, că va preda piesa descoperită către autorități, lucru pe care l-a și făcut duminică. între timp polițiștii văzuseră și aceștia postarea și l-au contactat, predarea oficializându-se duminică.

Tânărul a pus piesa în cutia unei brățări pe care a primit-o cadou de la soția sa, iar sub obiect a împăturit un șervețel tricolor.

„Eu am făcut acea cutie. Cutiuța aceea, dacă o să întrebe lumea, o aveam de la o brățară pe care mi-a dat-o soția mea cadou. O brățară de aur. Și aveam un pachet de șervețele, de când a fost Campionatul European, și m-am gândit eu să fie așa, interesant. M-am gândit să nu o duc în pungă”, a mai spus căutătorul de comori. Între timp s-a mai liniștit, însă în prima noapte, mărturisește, aproape că nu a dormit, pe de o parte de emoție, pe de alta din cauza mesajelor și apelurilor primite non-stop.

„Nici acum nu-mi vine să cred. Cel puțin în noaptea aia n-am dormit., am dormit trei ore. Suna telefonul, vibra, mesaje, comentarii peste comentarii...”, a mai spus tânărul.

„În țară este unicat”

Obiectul de tezaurr descoperit de Adrian manea nu a ajuns încă la Muzeul Județean Olt, așa cum sunt siguri arheologii instituției muzeale oltene că se va întâmpla.

„Piesa nu a ajuns la noi, piesa este la Poliție”, a declarat arheologul Muzeului județean Olt, dr. Florin Ciulavu. Specialistul spune că, din ceea ce a văzut în fotografii, este vorba de un obiect cu o vechime dse aproximativ 5.000 ani, care „sută la sută va rămâne la Muzeul Județean Olt”, și pentru care, cu siguranță, găsitorul va fi recompensat. pentru că este o descoperire excepțională, răsplata poate ajunge până la 45% din valoarea piesei, decizia fiind a evaluatorului.

„În țară este unicat. mai sunt piese apropiate, ca să zic așa, dar exact ca aceasta nu sunt”, a explicat dr. Ciulavu. Deosebite în cazul acestei piese sunt forma și decorul.

„Din aceeași perioadă mai sunt piese cunoscute în județul Sălaj, aproximativ din aceeași perioadă, dar altă formă, alt decor, de aceea spun că este unicat. Este un idol antropomorf, reprezintă o femeie, asta știm sigur. Restul, cu amuletă și cu brățară (n. red. - informații vehiculate pe Internet) nu sunt adevărate. Amuleta se purta, aceasta nu este o piseă făcută pentru a fi purtată. Fiind dintr-o tablă subțire, de aur, dacă ar fi fost purtată constant s-ar fi deteriorat. Nu erau gândite să fie purtate”, a mai precizat arheologul.

În zona în care a fost găsit idolul antropomorf a fost instituită o zonă de protecție pe o rază de 50 de metri. În decurs de un an, spune procedura, se va deschide o cercetare arheologică, după care vor putea fi disponibile mai multe informații.