Copiii care fac coduri de programare. Detectorul de bullying din Crâmpoia merge în confruntarea națională VIDEO

Cinci echipe de mici programatori și-au prezentat proiectele la Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii, organizat de Biblioteca Județeană Olt la Slatina. Un proiect anti-bullying a câștigat locul I, trei eleve de gimnaziu, de la o școală de țară, calificându-se la faza națională.

CODE FEAST OLTENIA 2022 – Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii, care a avut loc miercuri, 2 noiembrie 2022, la biblioteca din Slatina, a fost organizat de către Biblioteca Județeană Olt ”Ion Minulescu”, în parteneriat cu Fundația Progress și Asociația „Împreună cu părinții”. Cinci echipe de programatori copii, care frecventează cluburile de coding din rețeaua bibliotecilor publice, au venit să-și prezinte proiectele.

Cu o excepție, micii programatori sunt elevi de gimnaziu și au învățat să codeze la clubul de la biblioteca din satul lor. Au un an și puțin de experiență (cluburile participante au intrat în program în primăvara anului trecut), însă ceea ce au reușit să realizeze a fost apreciat și răsplătit cu premii substanțiale de către organizatori, premiile constând în kit-uri de programare și chiar un robot (pentru premiul I).

Hidra Power, invenția care ar putea reduce costurile publice

Biblioteca din orașul argeșean Topoloveni a intrat în competiție cu două proiecte. Într-unul dintre acestea copiii au făcut o machetă a bibliotecii, adăugând propriile soluții pentru energie sustenabilă. Și-au imaginat clădirea dotată cu panouri solare pentru a produce energia electrică necesară desfășurării activității, dar și un acoperiș verde. Un panou de afișaj alimentat de asemenea cu energie solară - și care va fi realizat, s-au angajat elevii, și în realitate – va face clădirea mult mai vizibilă.

Un al doilea proiect al elevilor din Argeș a fost ghidul turistic ce poate fi accesat de pe dispozitivele electronice, un ghid în care găsești informații relevante despre oraș și recomandări de petrecere a timpului liber. Ambele proiecte au fost răsplătite la final cu mențiuni.

Biblioteca din comuna Crâmpoia, județul Olt, a intrat în competiție tot cu două proiecte. O seră inteligentă, dotată cu senzori care sesizează când umiditatea a scăzut și programează cantitatea de apă necesară plantelor, și care detectează de asemenea temperatura, punând în funcțiune ventilatoare atunci când aceasta depășește 30 grade Celsius, a fost proiectul răsplătit cu premiul III. Cel de-al doilea proiect al elevilor din Crâmpoia a câștigat premiul I și va reprezenta zona la etapa națională.

Pe locul II s-a clasat la final un proiect cotat cu mari șanse de a reprezenta regiunea la competiția națională. Proiectul „Hidra Power” a fost realizat la clubul din comuna Osica de Sus de către o elevă de gimnaziu și un licean, susținuți, ca toate echipele din concurs, de bibliotecar, coordonatorul clubului. Cu ajutorul unei imprimante 3D au fost realizate piesele unei instalații care poate transforma energia mecanică în energie electrică folosind forța apei.

„Poate fi instalat inclusiv acasă, sau poate fi instalat, la dimensiuni mari, să producă energie mult mai multă”, a explicat Laurențiu, liceanul care a realizat totul, inclusiv proiectarea pentru ca imprimanta 3 D să producă piesele necesare. S-a avansat chiar și o posibilă utilizare la nivel de comună, Laurențiu fiind sigur că o astfel de instalație, realizată la dimensiunile potrivite, ar putea reduce cu 50% consumul de energie electrică necesară pompării apei potabile în rețeaua publică a comunei.

Soluția anti-bullying, locul I

Locul I și calificarea la faza națională a revenit unui proiect care își propune să ofere soluții la problema bullying-ului verbal.

Trei fete, Mirela, Elena și Emilia, au realizat o aplicație care detectează cuvintele urâte, jignirile, „etichetele”, emițând un semnal sonor. Concret, aplicația – fetele își doresc să o poată pune la dispoziție în curând din magazinul de aplicații de pe telefon - receptează cuvintele jinitoare rostite în jur și emite o alertă sonoră însoțită de un mesaj text pe telefonul celor care o au instalată.

De asemenea, aparatul detectează cuvintele care reprezintă complimente, emițând, la fel, un semnal sonor și un mesaj scris de tipul – „Continuă tot așa!”

Elevele sunt convinse că aplicația lor va contribui la diminuarea fenomenului de bullying, fiind un mijloc facil ca un act de bullying să ajungă mult mai ușor la urechile adulților, chiar și atunci când victima sau martorii aleg, din diverse motive, să nu denunțe un astfel de comportament.

Proiectul „Bullying Detector” a fost apreciat, de altfel, și de elevii veniți în vizită la târgul de știință, aceștia având posibilitatea să și testeze aplicația.

După ce voturile membrilor juriului au fost centralizate și au aflat că sunt câștigători, elevii din Crâmpoia și-au arătat bucuria.

„Suntem foarte fericiți cu toții, au fost emoții mari. (…) De-a lungul întregului an am tot vorbit despre cum putem ajuta noi comunitatea, ce putem face, și din ideile lor am ales. Ne-am gândit ce nu s-a făcut, ce putem face noi cu resursele pe care le avem la dispoziție”, a dezvăluit bibliotecara Simona Dolocan, coordonatoarea clubului de la Biblioteca comunală Crâmpoia, cum s-au oprit la cele două proiecte.

Cele trei eleve, împreună cu coordonatorul echipei, vor merge în 19 noiembrie la etapa națională, până atunci având în plan să îmbunătățească proiectul.

„Copiii au muncit foarte mult, știm deja asta, și cumva aceste proiecte sunt încununarea eforturilor din acești doi ani. În perioada de pandemie a fost mai greu, aceste târguri regionale s-au desfășurat online, și acum ne bucurăm că le putem organiza în format fizic, astfel încât copiii să se întâlnească și să facă schimb de experiență, fiindcă aceasta este unul dintre obiectivele acestor târguri, schimbul de experiență”, a declarat Mircea Stan, manager proiect Code Kids prin intermediul căruia au fost înviințate cluburile de coding.

Deși programul se desfășoară în prezent, în județul Olt, în șase biblioteci din mediul rural și în două biblioteci din mediul urban, iar la nivel național în biblioteci publice din 27 județe, asociația care susține acest demers este deschisă parteneriatelor și cu școlile.

„În fiecare an programul debutează în luna martie, așa că până atunci este necesar să semnăm un acord de parteneriat cu școala, după care să găsim un coordonator și doi voluntari din rândul copiilor, care vor fi ambasadorii noștri și care ne vor ajuta la formarea echipei”, a explicat managerul proiectului Code Kids cum se poate începe o asemenea coloborare pentru înființarea unul club de coding.