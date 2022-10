Intimidare la școală: trei elevi, forțați de colegi să stea în genunchi pe terenul de fotbal VIDEO

Incidentul în care trei elevi au fost forțați de colegi să stea în genunchi pe terenul de fotbal s-a petrecut în urmă cu două săptămâni la Școala Gimnazială Șura Mică din Sibiu. Părinții și profesorii au aflat despre situație după apariția unor imagini pe Tik-Tok.

Părinții și profesorii au aflat despre cazul de bullying școlar după ce au început să circule imagini pe Tik-Tok, care ulterior au fost șterse, nu înainte de a fi preluate de publicația „Ora de Sibiu.”

În filmarea realizată de unul dintre elevii școlii se observă trei copii, despre care ulterior s-a aflat că sunt în clasa a VII-a, care sunt obligați să stea în genunchi în curtea școlii, pe terenul de sport. Lângă ei se află un grup de aproximativ zece copii, din întreg ciclul gimnazial, dintre care unii îi umilesc și îi intimidează, râd de ei, în timp ce alții încearcă să-i convingă să-i lase în pace pe acești elevi îngenunchiați.

În fundal, se văd alți copii care asistă la întreaga scenă de intimidare la școală, de dincolo de gardul terenului. La un moment dat, unul dintre agresori își pălmuiește, în batjocură, colegii îngenunchiați, iar altul își arată mușchii către cameramanul amator.

Directoarea școlii, Liliana Cîrtog, a menționat pentru „Adevărul” că a aflat despre incident joia trecută, 27 octombrie, când copiii erau în vacanță, de la părinții acestora. În ziua următoare a fost înștiințată și conducerea Inspectoratului Școlar Sibiu.

Urmările incidentului

Luni, 31 octombrie, conducerea școlii a convocat o întâlnire cu părinții, asistența socială și poliția pentru clarificarea situației și pentru luarea măsurilor care se impun. În urma acesteia, a fost găsit un vinovat care se va alege cu media scăzută la purtare și s-a decis că va fi sancționat și cel care a filmat și a făcut incidentul public.

„Suntem încă în faza de culegere a informațiilor. Am vorbit și cu alți elevi de la clasa a VIII-a, pentru a afla dacă este un obicei în școală de care noi încă nu am aflat. Au zis că nu, nici să se filmeze, ori să se pună pe Tik-Tok. La întâlnire au fost prezenți părinții, împreună cu copiii, agentul de post care răspunde de unitatea noastră școlară, inspectorul de la Biroul de Siguranță Școlară, doamnele diriginte de clasele copiilor implicați și grupul de lucru anti-violență din școală”, a precizat directoarea școlii din Șura Mică Sibiu.

Sursa citată a explicat „Adevărul” și de ce abia luni s-au organizat întâlnirea: „Am primit și eu filmarea joi, de la părinți. Pentru că eram vacanță, am decis să ne întâlnim luni dimineața, la ora 08:00. Dacă am fi fost în timpul școlii, ne-am fi întâlnit imediat în ziua următoare. Altfel, nu aș fi putut să-i adun pe toți, și nici pe părinți, cu copiii. A fost îmbucurător că au răspuns invitației, au venit chiar și alți părinți cu copii neimplicați”.

Doi copii vor fi sancționați

O parte dintre elevii care au luat parte la incident au abateri mai vechi, a mai menționat prof. Liliana Cîrtog. Printre aceștia se află și una dintre victime.

Deși s-a identificat un singur vinovat, sancțiuni vor primi doi dintre cei implicați. Cameramanul de ocazie va fi subiect de dezbatere în cadrul discuțiilor din Consiliul Profesoral, de luni seara, 31 octombrie.

„În urma discuțiilor de astăzi, s-a ajuns la concluzia că unul dintre copii a fost cu ideea și atunci el va suporta consecințele. Deocamdată, pentru copilul care i-a agresat, s-a cerut mustrare scrisă cu nota scăzută la purtare. Și ceilalți vor fi monitorizați în continuare, pentru eventuale sancțiuni, dacă se repetă astfel de evenimente”, a mai menționat directoarea Liliana Cîrtog.

„Neînțelegeri de la jocul de baschet”

Se pare că întregul incident a pornit de la unele fricțiuni apărute în timpul orei de sport, de la jocul de baschet. Implicați au fost elevi de la clasele a VII-a și a VIII-a, ceilalți asistând pe post de martori, a ținut să mai sublinieze conducerea școlară.

„Nu am primit un răspuns legat de motivul pentru care s-a produs incidentul. I-am înțeles și pe părinții puși să-și vadă copiii într-o asemenea postură. I-am întrebat pe elevi de ce au făcut asta, iar pe ceilalți de ce nu au spus nimănui. Părinții au vehiculat ideea că le-a fost teamă. I-am întrebat, însă, dacă au fost amenințați, iar răspunsul a fost negativ”, a mai menționat conducerea unității școlare.

„Nu există încadrare juridică pentru astfel de fapte”

La rândul lor, părinții s-au arătat revoltați de modul în care au fost înjosiți copiii. Și ei au aflat abia miercurea trecută, 26 octombrie, despre incidentul de violență școlară, de la alți părinți, de la dirigintă sau chiar de la copii.

O parte dintre ei au ales să meargă la Poliție, să depună plângere, dar au aflat stupefiați că nu prea există o încadrare juridică pentru astfel de fapte. Se așteptau să fie chemați imediat la școală.

Unul dintre părinți a văzut ce s-a întâmplat pe telefonul unui polițist.

Directoarea a ținut să-i asigure că, fiind vorba despre o situație complexă, școala nu va minimaliza pericolul la care se expun copiii.

„L-aș putea numi act de indisciplină, deși copiii s-ar putea să nu-l vadă așa”

„Nu aș putea cataloga ce s-a întâmplat, prea simplu. Este un fenomen complex care implică toți factorii, toți beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. L-aș putea numi drept un act de indisciplină, pe care copiii s-ar putea să nu-l conștientizeze în aceeași măsură ca noi. Și atunci, trebuie să fim lângă ei, să tragem un semnal de alarmă, deși facem activități peste activități”, a precizat Liliana Cîrtog.

La nivelul școlii este în derulare, spre exemplu, un program care urmărește modificarea comportamentelor indezirabile, mai ales la copiii cu sancțiuni multiple, ce se va desfășura pe o perioadă mai îndelungată.

„Practic, printre altele, copiii cu probleme de comportament din școală, împreună cu părinții, vor beneficia inclusiv de consiliere psihopedagogică. Urmărim și niște parteneriate cu instituții abilitate să ne sprijine...”, a mai spus directoarea școlii sibiene.

Ea a menâionat că știe că problema nu va fi soluționată după o singură întâlnire și a recunoscut că zilnic cadrele didactice se confruntă cu tot felul de probleme, din partea elevilor, care în mare parte provin din medii defavorizate.

Nu s-a putut afla nici dacă în timpul producerii incidentului în preajmă se aflau adulți: profesori, paznic...

Inspecție la Școala Gimnazială Șura Mare, după incident

Responsabilul din partea Inspectoratului Școlar Sibiu, Ioana Negrea, a menționat pentru „Adevărul”: „Evenimentul mi-a fost adus la cunoștință abia vineri (28 octombrie – n.red.), și atunci am anunțat și conducerea Inspectoratului Școlar și am luat legătura cu școala. Deocamdată, nu am ce să vă spun mai mult, decât ce se observă și din acel videoclip. Iar imaginile spun destul de mul. Nu am nici concluziile întâlnirii solicitate de doamna director. Vă voi putea spune mai multe amănunte abia după inspecția tematică la școala respectivă, de mâine (1 noiembrie - n.red.), ocazie cu care va fi verificat și ce s-a întâmplat mai exact, dar și ce măsuri au fost luate”.

Toți copiii implicați vor beneficia de consiliere juridică din partea Poliției, dar și psihopedagogică, împreună cu părinții, din partea consilierului școlar.