Buluc la centrul de evaluare pentru gripă, unde testările sunt gratuite. Interesul pentru vaccinare s-a prăbușit

Numărul celor care se prezintă în Urgențe și, de câteva zile, și în centrele de evaluare pentru viroze respiratorii și gripă continuă să se mențină ridicat. Pe lângă problema supraaglomerării, spitalele o au și pe cea a suportării costurilor.

Numărul de pacienți care se prezintă în urgențe cu simptome de viroze respiratorii se menține în continuare foarte ridicat. Unele spitale au organizat, la recomandarea Ministerului Sănătății, și centre de evaluare medicală ambulatorie pentru viroze respiratorii și gripă, în ideea de a degreva camerele de urgență de cazurile care nu sunt cu adevărat urgențe. Ce s-a întâmplat este că la centrul de evaluare se prezintă acum zeci de pacienți, zilnic, a căror situație ar putea fi rezolvată la medicul de familie. Unii vin la centru deși nu au simptome grave, în schimb vor să fie siguri că nu e vorba de gripă și știu că vor fi testați cu teste rapide.

Spitalul Orășenesc Balș a organizat centrul de evaluare chiar în curtea spitalului, lângă camera de gardă. Este unul din cele patru centre care funcționează în județul Olt (astfel de centre de evaluare mai sunt la Drăgănești, Caracal și Corabia). Centrul de la spitalul din Balș este deschis zilnic, în intervalul orar 8,00 – 13,00, atunci când pacienții s-ar putea la fel de bine adresa și medicului de familie. Aici însă nu plătesc nici testarea și nici eventualele investigații necesare dacă forma de boală este medie și pentru a le fi prescris un tratament medicul recomandă și alte analize. Se depistează zilnic cazuri de gripă, însă nu toate necesită internare.

„În afara acestui interval orar, pacienții care sunt pozitivi și simptomatologia este mai gravă decât la ceilalți rămân internați pe secție, pentru că avem organizate pe fiecare secție saloane izolatoare, în special pe secția de Medicină Internă, iar cei care nu necesită internare sunt diagnosticați și li se prescrie rețetă”, explică managerul Spitalului Orășenesc Balș, Ramona Costache.

„Am avut surpriza neplăcută de a nu fi testați la medicul de familie, ci îndrumați pentru testare în spital”

„Centrul nostru funcționează de aproximativ două săptămâni. L-am organizat la intrarea în spital, adiacent camerei de gardă, spitalul nostru fiind pe modul pavilionar. Cerințele ministerului erau de a organiza un centru de evaluare de gripă în ambulatoriu, dar acest lucru nu a fost posibil pentru că se intersectau cu circuitele pacienților neinfectați”, explică medicul Lucia Jidovin, directorul medical al spitalului și coordonatoarea centrului de evaluare. Centrul are un punct de evaluare, în care pacienții sunt testați cu teste rapide pentru depistarea gripei și/sau a COVID-ului, și două saloane pentru pacienții cu forme ușoare care necesită tratament simptomatic până când vor ajunge acasă și vor urma tratamentul prescris.

Persistă întrebarea de ce ajung la centru zeci de pacienți în fiecare zi, dacă starea acestora nu este gravă și au și medic de familie căruia pot să i se adreseze. „Pentru că majoritatea or vin din propria inițiativă, or sunt direcționați de medicul de familie pentru spital. Chiar am avut surpriza neplăcută de a nu fi testați la medicul de familie, ci îndrumați pentru testare în spital. Și chiar aici aș vrea să facem un apel insistent către medicii de familie să testeze pacienții la cea mai mică suspiciune și la simptomatologie respiratorie. Pacienții trebuie testați și nu mai trebuie îndrumați spre spital, formele ușoare, pentru a nu aglomera camerele de gardă și a nu interfera cu pacienții cu altă patologie. Sunt pacienți care se prezintă aici doar pentru o simplă testare, ceea ce nu este normal. Pacienți asimptomatici câteodată, contacți ai celor simptomatici, vin pentru testări. Se aglomerează, au contact unii cu alții și atunci normal că ne infectăm și crește numărul de cazuri. Noi am reușit până acum să depășim orice situație, dar nu e normal”, mai spune medicul Lucia Jidovin.

Formele mai grave de boală - însă, cu două excepții, nu atât de grave încât să nu poate fi tratate la spitalul din Balș - s-au constatat la copii și la vârstnici, alături de pacienții cu boli asociate (neoplazii, afecțiuni respiratorii, afecțiuni cardiace etc.). Pacienți nevaccinați, mai spune medicul, care vorbește despre probabil cel mai mic număr de vaccinări antigripale din ultimii ani.

„Pe cei cu forme medii și cu comorbidități îi oprim pentru internare. Avem 10 paturi pentru adulți și patru paturi pentru copii, iar dacă am înregistra o creștere am putea să creștem numărul de paturi”, precizează dr. Jidovin.

Jumătate dintre cei care se prezintă nu ar trebui, în mod normal, să se adreseze unui astfel de centru, apreciază medicul. „Supraglomerare, timpi morți și mai ales pericolul de a-i infecta pe ceilalți, care nu sunt infectați. (...) Medicii de familie ar trebui oarecum să fie mai responsabili în această perioadă și să încerce să comunice mai mult cu pacienții pe care-i au pe liste și să explice necesitatea adresării inițiale la medicul de familie. Noi suntem un spital mic, dar spitalele foarte mari în această perioadă sunt superaglomerate”, atrage atenți medicul.

Mulți dintre pacienții copii frecventează unitățile preșcolare sau școlare, mai spune medicul. Faptul că atât de mulți ajung la spital (cel puțin un sfert dintre pacienți sunt copii) arată că normele de igienă nu se respectă, triajul în colectivitate nu este nici acesta ce trebuie, dar și că părinții nu iau foarte mult în seamă sfatul medicilor de a nu trimite copilul în colectivitate dacă prezintă semne de îmbolnăvire.

Centrele funcționează, financiar, mai mult pe pierdere

Deși testele rapide pentru depistarea gripei se pot cumpăra din farmacii (unii medici de familie le indică pacienților lor să le cumpere sau se aprovizionează cu teste la cabinet iar pacienții plătesc acest serviciu), paciențiii care ajung la centrul de evaluare aproape niciodată nu apelează la o astfel de soluție. La centru sunt testați, testele folosite fiind calitative (costul acestora este de aproximativ 50-60 lei), iar acoperirea tuturor acestor costuri este problematică.

„Nici nouă, ca spital, nu ni le decontează nimeni, aici este un paradox. Cel puțin la noi. Noi suntem organizați ca și cameră de gardă și nu se plătesc toate consultațiile din camera de gardă. Este un pic mai dificilă situația. Dacă pe vremea COVID-ului erau niște diagnostice pe care CJAS ți le plătea, ca și internare de zi, acum e un pic mai dificil. CJAS nu a acordat aceste coduri de boală pe gripă prin care putem să facem internări de zi, adică pacientul să vină și să părăsească centrul de evaluare după ce este evaluat. (...) Într-adevăr, noi lucrăm puțin pe pierdere. (...) Noi nu avem UPU, noi suntem organizați ca și cameră de gardă, iar la noi o internare de zi pe camera de gardă se plătește doar cu 55 lei, vă închipuiți că nu acoperă nici testul respectiv. Consultația medicului, alte manopere, o radiografie sau tratamentul pe care noi îl vom face pacientului nu sunt acoperite. Doar dacă este internat efectiv câștigăm. La centrul de evaluare, prin internări de zi, financiar, spitalul poate pierde, dar de câștigat în niciun caz”, mai spune medicul.

Problema costurilor generate de tratarea tuturor acestor cazuri de viroze respiratorii și gripă, care ar fi putut fi evitate, ar trebui să pună pe gânduri factorii de decizie, astfel încât pentru următorul sezon gripal să nu mai existe un număr atât de mare de îmbolnăviri. Prevenția costă, dar costă mai puțin decât tratarea bolii, insistă medicii. Pentru vaccinare în acest moment este destul de târziu, crede dr. Jidovin, însă campaniile de informare ar trebui gândite din timp, astfel încât medicii să nu se mai lovească de refuzarea în masă a vaccinării.

Acest sezon gripal este al doilea în care pacienții au posibilitatea să-și procure, pe baza trimiterii de la medicul de familie, vaccinul din farmacii, fără să mai aștepte ca medicul de familie să primească produsul din depozitul DSP (și au fost ani în care cantitățile primite nu au acoperit necesarul transmis). Cu acest vaccin ridicat din farmacii pacienții se pot întoarce la medic pentru administrare sau pot opta, dacă farmacia oferă acest serviciu, chiar pentru administrarea în farmacie. Deși vaccinul a fost disponibil în farmacii, iar categoriile vulnerabile care beneficiază de compensare de preț sută la sută, sau de reducere, sunt și mai multe, interesul pentru vaccinare a devenit mai mic decât în campaniile derulate de Ministerul Sănătății prin intermediul DSP și al medicilor de familie.

Mai mult, șefii unităților sanitare spun că, din momentul schimbării metodologiei, nu mai pot organiza campanii de vaccinare în spital, pentru personal, așa că nu mai au nici informații certe cu privire la numărul celor vaccinați.

„Procentul de vaccinați este extrem de mic în rândul pacienților. Și și la personalul medical. E foarte mare reticență. «De ce să ne vaccinăm, ne face rău vaccinul», «Ne-am vaccinat de Covid de nu știu câte ori, de ce ne-am mai vaccina și de gripă»... Pandemia cu Covid a modificat foarte mult comportamentul și ideile persoanelor în privința vaccinărilor”, a mai spus coordonatoarea centrului de evaluare din Balș.