Un medic infecționist și un epidemiolog ne spun cum să ne protejăm de gripă

România se află sub alertă epidemiologică în contextul în care numărul de îmbolnăviri cu gripă și viroze respiratorii crește de la o zi la alta. Suntem pe val, explică medicii,care trag un mare semnal de alarmă: asistăm la efectele refuzului nostru de a ne vaccina. Aceștia ne asigură însă că trenul nu este încă pierdut. Ne putem imuniza oricând, numai s-o facem. Cât despre anti-vacciniști, aceștia ar trebui să-și ia măsuri de protecție în plus.

Medicul infecționist Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, a precizat pentru „Adevărul” că una dintre cele mai bune soluții de prevenirea a îmbolnăvirii cu gripă - în afară de imunizarea prin vaccinare - este să evităm aglomerațiile, spațiile închise, în general colectivitatea. „Spălatul pe mâini este însă regula numărul unu”, explică medicul.

Medic infecționist: „Peste 100 de pacienți bolnavi de gripă ne trec zilnic pragul”

Acesta a declarat că în ultimele săptămâni la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș s-a observat o creștere a numărului de pacienți care s-au prezentat cu simptome ale infecției respiratorii acute. „Și copii și adulți. Iar gripa are aici o pondere foarte mare. Este o presiune destul de puternică pe care o resimțim, dar nu putem spune că ne aflăm într-un blocaj. Din 250 de prezentări zilnice la camera de gardă, 20% sunt pacienți care au nevoie de internare. Practic, paturile care se eliberează se ocupă aproape instantaneu. Ce rezolvăm dimineața se ocupă în timpul zilei”, explică medicul.

În fiecare zi, la Matei Balș se internează peste 40 de pacienți bolnavi de gripă: „Pe lângă ei, există un număr și mai mare de pacienți care sunt trimiși să se trateze acasă. Deci, am putea spune că avem cel puțin 100 de cazuri de pacienți cu gripă care se prezintă zilnic la Matei Balș”. Copiii sunt cei mai afectați, numărul de îmbolnăviri fiind mult mai mare față de cel al adulților: „Însă formele într-adevăr severe, cu complicații, sunt la adulți. De multe ori, pe copil, mai ales dacă e mic, îl internezi pentru monitorizare, chiar dacă nu are o formă gravă de boală”.

În momentul de față, la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș sunt internate în ATI trei persoane cu forme grave de boală. „Formele critice, cu pacienți care ajung în ATI sunt destul de rare, dar există”, avertizează medicul infecționist. „De obicei, este vorba despre persoane în vârstă, care suferă și de alte boli. Gripa, practic, nu face decât să agraveze afecțiunile de care acești oameni suferă. Să nu uităm că ei au sistemul imunitar deficitar. Cred că noi avem 3 pacienți în ATI cu forme grave însă acest număr se poate modifica de la o oră la alta”, precizează Marinescu.

Cum prevenim gripa. „Ne vaccinăm, ne spălăm pe mâini și aerisim bine casa”

Putem sa prevenim gripa, în primul rând, prin vaccinare. Mihai Negrea, medic epidemiolog, a explicat pentru „Adevărul” că un copil vaccinat anti-gripal anul trecut va trebui, anul acesta, să se imunizeze cu doar o singură doză: „Cei care se vaccinează acum pentru prima oară au nevoie de două doze de vaccin care se fac la distanță de o lună”.

Dar mai sunt și alte reguli pe care ar trebui să le respectăm. „Păstrarea igienei, autoizolarea, dacă am un copil cu simptome nu-l trimit în colectivitate, nu mă duc nici eu la locul de muncă dacă sunt gripat. Apoi, ca să prevenim îmbolnăvirile ar trebui să evităm locurile aglomerate, să ne protejăm nasul și gura cu mască, urmez un tratament antiviral pentru ca perioada în care sunt contagios să fie cât mai scurtă”, explică și dr. Marinescu.

Însă, de gripă ne putem îmbolnăvi chiar stând în casă. Evident, trebuie să luăm contact cu o persoană bolnavă sau să respirăm aer virusat. Mihai Negrea, epidemiolog în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, a precizat pentru „Adevărul” că aerisirea locuinței poate face minuni: „Câteva minute, de mai multe ori pe zi, ar fi ideal dacă am deschide larg geamurile. Mai ales după ce am primit pe cineva în vizită”.

Și specialiștii străini recomandă același lucru: aerisirea încăperilor. Potrivit publicației Healthline.com, virusurile respiratorii se pot răspândi prin aer, iar în spațiile închise, mai ales în sezonul rece, avem tendința să ținem ferestrele închise pentru a păstra căldura. Prin urmare, deschiderea ferestrelor timp de cel puțin 10 minute, de mai multe ori pe zi, poate face minuni în privința calității aerului. Aerul proaspăt ajută la diluarea concentrației de agenți patogeni, reducând riscul de infectare. Un truc ar fi să creezi curenți de aer: deschide două sau mai multe ferestre aflate pe direcții opuse ale casei, astfel încât aerul să circule liber și rapid. În zilele foarte reci, e suficient să faci acest lucru pentru câteva minute, dar este esențial să repeți procesul de mai multe ori pe parcursul zilei. În felul acesta, vei avea un mediu aerisit și bine ventilat, fără să răcești prea tare încăperile.

Clorul, produsul care omoară tot ce „prinde” în materie de viruși și bacterii

Cât despre spălarea suprafețelor cu produse dezinfectante mai des sau mai intens decât o facem de obicei, medicii nu vin cu recomandări speciale în acest sens. „Evident că trebuie să păstrăm igiena casei, să facem curățenie și să dezinfectăm periodic. Însă, ce trebuie să se știe e faptul că virusul gripal nu rezistă mult timp pe suprafețe. Prin urmare, nu ar trebui să ne apucăm acum să dezinfectăm pardoseala, mobila, ușile etc. Este suficient să respectăm regulile de igienă și să păstrăm un aer cât mai proaspăt în casă”, precizează dr. Marinescu. Medicul infecționist mai spune că virusul gripal nu se ia de pe suprafețe imediat, iar dacă se întâmplă, pe suprafața respectivă trebuie să se regăsească într-o concentrație destul de mare ca să devină periculos.

Pentru igienizare putem folosi produse comune, pe care le găsim în orice magazin. însă și clorul este indicat. Epidemiologul Mihai Negrea a precizat că soluțiile pe bază de clor sau clorul diluat în apă fac minuni: „Clorul elimină bacteriile și virușii. Prin urmare, cine chiar dorește să-și dezinfecteze locuința, poate apela cu încredere la clor”.

Spălarea mâinilor cu apă și săpun face diferența între un om bolnav și unul sănătos

Chiar dacă pare un sfat simplu, spălatul mâinilor este una dintre cele mai eficiente metode de a ține bolile la distanță. După ce ai atins suprafețele potențial contaminate sau ai pus mâna pe rufele persoanei bolnave, este esențial să te speli pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde. Concentrează-te pe frecarea energică a palmelor, a dosului mâinilor, a spațiilor dintre degete și a unghiilor. Dacă nu ai acces imediat la apă și săpun, poți folosi un gel dezinfectant sau șervețele antibacteriene, însă soluția ideală rămâne spălatul clasic. Acest obicei simplu te ajută și în alte situații, precum evitarea toxiinfecțiilor alimentare, a infecțiilor oculare și chiar a unor probleme dermatologice.

Cât rezistă virușii în locuință

Durata de supraviețuire a virusurilor pe diferite suprafețe depinde de tipul de suprafață. Virusurile gripale pot rămâne active până la 24 de ore pe suprafețe dure, cum ar fi blaturile din bucătărie, mânerele ușilor sau jucăriile din plastic. Pe suprafețe moi, cum ar fi textilele, durata de viață este mai scurtă, în jur de 15 minute. Mai mult, pe mâini, virușii pot rezista de la câteva minute până la o oră, motiv pentru care spălatul mâinilor este foarte important. Un detaliu interesant este că virusul sincitial respirator (RSV), care poate provoca boli grave la copii, rezistă până la 6 ore pe suprafețele dure.