Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete. Sesizarea, de la „Justițiarul de Berceni”

Un profesor de la liceul din Scornicești este vizat de acuzații grave pe care i le aduce „Justițiarul de Berceni”. Inspectoratul Școlar Județean și Inspectoratul de Poliție Județean desfășoară anchete. Între timp a apărut o nouă sesizare, care vizează un alt profesor din localitate.

Un profesor de Matematică de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” din orașul Scornicești, județul Olt, este vizat de o sesizare depusă de un bărbat din București, Alexandru Constandachi, un vlogger cunoscut în mediul online drept „Justițiarul de Berceni”.

Poliția a fost sesizată vineri, 17 aprilie 2026, „Justițiarul de Berceni” acuzând că un profesor de Matematică, diriginte la clasa a XI-a, ar fi avut o relație nepotrivită cu una dintre elevele sale. Fata a împlinit între timp 18 ani, însă la momentul presupusei relații ar fi fost minoră. „Indiciile” despre presupusa relație ar fi fost culese de la persoane care ar fi purtat discuții cu profesorul pe această temă și cărora le-ar fi dezvăluit că relația s-ar fi desfășurat pe o perioadă de peste un an, după cum susține Constandachi, în mai multe postări.

„Justițiarul” s-a deplasat la Scornicești la finele săptămânii trecute, ajungând la liceu, la Poliție, dar și la domiciliul profesorului.

La începutul acestei săptămâni a revenit în localitate, ridicând o nouă suspiciune, de data aceasta cu privire la un profesor de Educație fizică și sport, de asemenea din Scornicești, pe care îl acuză că „pipăie” elevele și le propune să „poarte fustițe la ora lui”. Și acesta, mai acuză „Justițiarul”, ar fi avut relații intime cu o elevă, aceeași pomenită și în cazul profesorului de Matematică. Pentru a-l „confrunta” pe ultimul dintre profesorii menționați, „Justițiarul de Berceni” a pătruns în incinta Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, paznicul școlii neputând să-l oprească din drum, și a intrat într-o sală de clasă în care profesorul de sport se afla împreună cu elevii, în timp ce alți elevi ai liceului au filmat scenele. Reprezentanții școlii au solicitat la rândul lor sprijinul poliției, acuzând comportamentul bărbatului.

Vlogger-ul face în postările sale referire inclusiv la conversații pe care le-ar fi purtat cu primarul orașului pe această temă și care i-ar fi transmis că este intolerant în astfel de cazuri.

IȘJ Olt: „Profesorul a fost schimbat de la clasa elevei”

Inspectoratul Școlar Județean Olt a transmis, în cursul zilei de marți, 21 aprilie 2026, un punct de vedere cu privire la acțiunile întreprinse în cazul sesizărilor care au ajuns și la IȘJ.

„În urma sesizărilor depuse la inspectoratul Școlar Județean Olt privind suspiciunea existenței unui comportament necorespunzător între un cadru didactic din Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Scornicești și o elevă a aceleiași unități de învățământ, o echipă de inspectori școlari s-a deplasat la unitatea de învățământ amintită mai sus.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că, la nivelul unității de învățământ, s-au dispus următoarele măsuri:

- s-a constituit comisia de cercetare disciplinară a prezumatelor abateri;

- profesorul a fost schimbat de la clasa elevei (n. red. – profesorul era și dirigintele fetei și preda matematica la clasă);

- s-a elaborat un plan de monitorizare a orelor de consiliere școlară și profesională (n. red. – orele de dirigenție).

În continuare, Inspectoratul Școlar Județean Olt va monitoriza atent situația creată, iar pe măsură ce vor apărea noi informații, vi le vom comunica”, a transmis IȘJ Olt, comunicatul fiind semnat de șeful instituției, prof. Adrian Bărbulete.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Claudiu Șerban, a confirmat pentru „Adevărul” că și Poliția a deschis două dosare de cercetare penală. În primul dosar, înregistrat ca urmare a depunerii unei sesizări, se cercetează fapta de viol săvârșit asupra unui viol, iar în cel de-al doilea (cazul porfesorului de Educație fizică), polițiștii s-au sesizat din oficiu și cercetează fapta de agresiune sexuală. Cercetările, în ambele cazuri, au loc „in rem” (cu privire la fapte), nefiind vizate persoane, a precizat reprezentantul IPJ Olt.

Primar: „Măsurile sunt preventive”

Daniel Tudor, primarul orașului Scornicești, spune că a avut, la rândul său, o discuție cu „Justițiarul de Berceni”. Edilul a participat, de asemenea, luni, la o ședință a Consiliului de Administrație al școlii, confirmând că pe de o parte s-a decis instituirea unei comisii care să evalueze cele sesizate, iar pe de alta, suspendarea profesorului din calitatea de diriginte la clasa în care învață eleva cu care se presupune că ar fi avut o relație și înlocuirea lui din activitatea de predare la respectiva clasă, a precizat primarul Daniel Tudor.

„Măsurile sunt preventive și înțeleg că la ora asta au fost trimiși și inspectori în control. Din punct de vedere legal și ce ține de școala respectivă acestea au fost măsurile care se pot lua”, a mai precizat primarul.

Profesorul are în comunitate imaginea unui cadru didactic bun. „Inclusiv eu avem copiii la el la meditație. (...) Eu, cel puțin, nu am auzit nimic până acum, când au apărut aceste tiktok-uri pe rețelele astea de socializare. După, au început să mai iasă discuții pe la colțuri, dar probate nu sunt. Până nu se stabilește în anchetă, eu sunt rezervat în a mă pronunța într-un fel sau altul”, a mai adăugat primarul.

„Ce vă pot spune cu siguranță este că nu victima a făcut demersurile”

Directoarea liceului din Scornicești, prof. Mioara Badea, a precizat pentru „Adevărul” că măsurile menționate de IȘJ Olt, care au fost adoptate la nivelul unității de învățământ, sunt „cele prevăzute de lege în astfel de situații”. „Dacă acuzațiile puse de cineva în spațiul public sunt adevărate sau nu vor dovedi organele în drept, nu putem noi, nu avem abilități criminalistice. Noi așteptăm să ne spună dacă acele înregistrări, sau ceea ce se prezintă drept dovezi, sunt reale sau sunt contrafăcute. În orice caz, ce vă pot spune cu siguranță este că nu victima a făcut demersurile necesare”, a spus Badea.

Cel care a venit cu acuzațiile, vlogger-ul „Justițiarul de Berceni”, este acuzat în schimb de șefa unității de învățământ că „a făcut numai lucruri ilegale la adresa liceului nostru”. „După ce a instigat elevii toată ziua de vineri, nu i-a fost de ajuns și ieri a intrat cu forța. A intrat târâș cu paznicul în liceu, să filmeze un profesor și să se exprime nepotrivit în fața elevilor, să deranjeze orele. Repet, a intrat cu forța, până am chemat poliția să-l scoată de acolo”, a spus directoarea.

Copiii, elevi ai liceului, au făcut scut în jurul vlogger-ului astfel încât acesta să poată intra. „I-a încurajat că ei împreună fac nu știu ce justiție. Noi așteptăm ca poliția, care a fost sesizată și de noi, a fost sesizată și de respectivul justițiar, să ia măsuri și măcar să verifice dacă acele înregistrări au legătură cu realitatea, dacă acuzațiile se susțin. Să fie întrebată și victima, să fie întrebate și alte persoane”, a mai adăugat prof. Badea.

Atât eleva despre care cel care a făcut sesizarea spune că a avut o relație amoroasă cu profesorul, cât și profesorul, susțin că afirmațiile sunt neadevărate, a mai precizat Badea.

Profesorul vizat de sesizarea depusă la Poliție și IȘJ Olt nu a făcut anterior obiectul niciunei reclamații, de niciun fel, a mai precizat directoarea liceului. „Nu au fost sesizări la adresa lui, nu a fost acuzat niciodată, dimpotrivă - și eu sper din tot sufletul să se dovedească faptul că nu are nicio legătură cu mizeriile alea – și-a făcut foarte bine treaba. A avut rezultate foarte bune cu elevii. A fost cu ei la concursuri, a obținut rezultate bune la „Haimovici”, la etapa națională a concursului de Matematică pentru liceele tehnologice, cu câțiva ani în urmă. Activitatea lui profesională este dincolo de orice fel de discuție. Nu a avut reclamații niciodată. Eu sunt profesoară din 2015 la liceu, din 2021 sunt director. De când îl știu eu nu a avut nicio reclamație până în acest moment”, a mai spus Badea.

Cât despre profesorul de sport, acesta predă atât la Liceul „Constantin Brâncoveanu” cât și la școala gimnazială din oraș, iar „Justițiarul” l-ar fi acuzat că ar fi hărțuit o fată de gimnaziu, însă pentru a-l „confrunta” a venit din nou la liceu, a mai spus prof. Mioara Badea, astfel producându-se incidentul în urma căruia conducerea liceului a sesizat poliția pentru a-l scoate pe vlogger din instituție.