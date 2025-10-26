Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum a reușit să se salveze

Cei doi bărbaţi care au murit seara trecută sunt din Ploieşti. Cel mai tânăr, care avea 35 de ani, era poliţist şi lucra la Biroul Operaţiuni Speciale, iar prietenul său, în vârstă de 55 de ani, lucrase şi el în cadrul Poliţiei, potrivit Antena 3.

A existat un singur supravieţuitor, care le-a povestit medicilor că a reuşit să se salveze după ce s-a prins în cădere de stânci. Prietenul victimelor a fost recuperat cu elicopterul SMURD de pe munte în urma unei dificile operaţiuni de salvare. El este bine.

Când erau aproape de Vârful Netedu din Munţii Făgăraş, cei trei au alunecat pe o porţiune care era acoperită cu pe zăpada îngheţată. Doi au murit după ce s-au rostogolit câteva sute de metri pe panta abruptă.

Operaţiunea de recuperare a trupurilor celor doi bărbaţi este în plină desfăşurare duminică după-amiază. 11 salvamontişti au plecat pe jos spre Valea Arpăşelului din Masivul Făgăraş. Totodată s-a solicitat şi intervenţia unui elicopter SMURD, pentru a recupera trupurile celor doi bărbați.

Salvamontiştii spun că persoanele implicate în această tragedie nu erau echipate corespunzător pentru condiţiile de iarnă din zona Munţilor Făgăraş.