Salvamontiştii din Sibiu încearcă să recupereze trupurile celor doi turişti morţi în Munții Făgăraş. De unde erau victimele

Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă.

Doi turişti au murit, sâmbătă, în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat, împreună cu o a treia persoană care a scăpat cu viaţă, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu. Salvamont Sibiu a informat, sâmbătă seară, că cele două persoane decedate au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, neavând şanse de supravieţuire, potrivit News.

Turistul care a scăpat a fost recuperat de un salvamontist coborât cu troliul din elicopter pentru a-l prelua fiind dus apoi la Bâlea Lac. Potrivit salvatorilor montani, turiştii nu erau echipaţi de iarnă.

Din cauza întunericului şi a terenului extrem de accidentat, salvatorii montani au decis să reia duminică dimineaţă operaţiunea de recuperare a cadavrelor celor două persoane.

”Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât și aerian, în funcție de evoluția vremii. Din primele informații, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă”, a declarat pentru Agerpres directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu

„Toți trei erau bărbați din Ploiești, cei doi decedați au 35, respectiv 50 de ani”, a mai precizat Popescu.

În acest sens, duminică, la ora 9.00, o echipă de 11 salvamontişti a plecat pe jos spre locul unde se află trupurile celor doi turişti, iar în acelaşi timp alţi patru salvamontişti vor fi plasaţi din elicopter în zona respectivă, pentru a le prelua cu ajutorul troliului.

Salvamontiştii din Sibiu precizează că, în cazul în care vremea nu va permite trolierea, atunci va acţiona echipa plecată terestru.