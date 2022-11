Spargere la o biserică din Timișoara. Hoții au furat banii din cutiile milei și vinul de împărtășanie

O biserică ortodoxă din cartierul timișorean Kuncz a fost spartă duminică după masă. Hoții au plecat cu banii din cutiile milei și cu trei sticle de vin de împărtășanie.

Hoţii au dat lovitura duminică, 6 noiembrie, la Biserica Ortodoxă cu Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul din cartierul Kuncz. Aceștia au intrat în biserică după ce au spart un geam. Au deschis cele patru cutii ale milei și au furat toți banii depuși de enoriași. De asemenea, au plecat și cu câteva sticle de vin pentru împărtășanie. Nu s-au atins însă de obiectele de cult din biserică.

Preotul paroh Călin Goia susține că a plecat din biserică în jurul orei 13.00 și s-a întors pe la ora 17.30, iar hoții au acționat în perioada în care acesta era plecat.

„Avem și cutiile în care se afla instalația de supraveghere video. Mi-e necaz, pentru că voiam să montăm săptămâna asta camerele, dar din păcate omul care trebuia să vină nu a putut. Am zis că rezolvăm săptămâna viitoare. Nu cred că știau ce sunt în cutii, altfel plecau cu camerele. Au furat doar banii din cele patru cutii și au luat și două-trei sticle de vin. Am avut o presimțire. Toată ziua am stat cu inima strânsă, că ceva nu e în regulă. De aceea m-am și întors mai repede la biserică, de obicei reveneam pe la opt seara”, a declarat preotul Călin Goia.

Preotul a spus polițiștilor că bănuiește cine este autorul furtului.

„E un frate din cartierul Kuncz, cunoscut pentru activitatea infracțională. L-am văzut astăzi că dădea târcoale bisericii, a fost în hol și în timpul slujbei. Un vecin mi-a spus că l-a văzut intrând în curtea bisericii, după ce am plecat. E un tip cu care umblă cu bicicleta. Dar nu cred că a acționat singur. Pot să spun însă că au acționat curat, pentru că lăsat totul în ordine după ce au spart cutiile milei, au așezat totul la loc”, a mai spus părintele Goia.

Parohia bisericii ortodoxe de pe strada Ioan Alexandru a cerut sprijinul enoriașilor pentru construcția unei clopotnițe. Toți banii care se strâng în cutiile milei sunt folosiți în acest scop.

„Nu știu câți bani erau în cele patru cutii, pentru că urma să-i scoatem seara. Cred că maxim 2.000 de lei. Nu m-ar fi deranjat așa de tare dacă furau de la mine de acasă. Dar să furi din casa Domnului, de la bătrânii care donează, e trist. Am mai avut treabă cub hoții în urmă cu șapte ani, când construiam biserica. Atunci au furat fier beton”, a mai adăugat părintele paroh Călin Goia.