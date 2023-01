Casa răsturnată din Sibiu, magnet pentru turişti. Cât a costat construcția trăsnită: „La început am regretat” VIDEO

Cea mai „trăsnită'' casă din judeţul Sibiu, construită cu acoperişul în jos, reprezintă un magnet pentru turiştii de pretutindeni și este vedeta zonei turistice „Valea Avrigului", potrivit Agerpres.

Cine intră în Casa răsturnată are parte de experienţe de neuitat. Construcția e cu acoperișul în jos. Uşa de la intrare este montată invers, cu o clanţă pusă pe dos. Ferestre au jardiniere așezate invers. Se intră direct în pod, iar ca să ajungi la parter trebuie să urci.

Mobilierul e montat pe tavan. Totul e pe dos, iar senzația merită toți banii (taxa de acces în Brambura Park este de 10 lei, iar cine doreşte să viziteze şi Casa întoarsă achită suma de 30 de lei. Copiii cu vârsta de până la trei ani beneficiază de gratuitate).

Din municipiul Sibiu se ajunge la Casa răsturnată din Brambura Park în aproximativ 40 de minute, cu maşina, drumul fiind accesibil.

Casa răsturnată este singura de acest fel din judeţ, potrivit Asociaţiei Judeţene de Turism, şi printre puţinele din România.

Lucrările au început în octombrie 2019 și s-au încheiat în 2021

Leo Klingeis, patronul parcului de distracţii unde se află construcția a investit peste 300.000 de euro, numai în realizarea Casei răsturnate și peste un milion de euro, pentru tot ce înseamnă în prezent acest parc "Brambura".

Întreprinzătorul recunoaşte că o casă întoarsă costă dublu faţă de o casă normală.

„Cam toate se complică, de la proiectare, la instalare, la montaj, la construcţie", afirmă Leo Klingeis.

Întrebat de Agerpres dacă regretă decizia de a construi o casă altfel, în loc să facă o afacere cu panouri fotovoltaice, așa cum și-a dorit inițial, Leo a răspuns: „La început am regretat, dar acum nu mai regret după ce am schimbat planul şi am intrat iarăşi în domeniul turistic, sunt chiar bucuros''.

Copiii încearcă să ia bananele de pe tavan

Marea tentaţie a vizitatorilor este să atingă mobilierul şi toate obiectele fixate în tavane sau montate invers. Spre exemplu, în unul dintre holuri există o masă, cu patru fotolii, iar pe masă se află un bol cu fructe. Mulţi copii încearcă să ia bananele de pe tavan.

„Nu am mai văzut niciodată aşa ceva", spune unul dintre vizitatori.

Poate cea mai impresionantă este bucătăria. Aici sunt cele mai multe obiecte răsturnate. Masa este plină cu mâncare, iar frigiderul şi mobilierul de bucătărie dezvăluie o lume "brambura", după ce turiştii deschid uşile acestora.