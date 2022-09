Premieră în Banat: o femeie la comanda jandarmilor din județul Caraș-Severin

Locotenent Stela-Mirabela Giubega are 35 de ani, lucrează în MAI de 14 ani și este din Mehedinți. A lucrat timp de șase ani și în structurile ISU.

Premieră la Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin, care are din data de 16 septembrie 2022 prima femeie comandat din istoria instituției cărășene.

Este vorba de locotenent Stela-Mirabela Giubega, care a reușit să promoveze concursul pentru ocuparea postului de comandant al Detașamentului 2 de Jandarmi Reșița.

„Într-o atmosferă plină de emoţie, la sediul inspectoratului nostru, s-a dat citire ordinului de numire în funcție a doamnei locotenent Stela-Mirabela Giubega, urmare a promovării concursului pentru ocuparea postului de comandant al Detașamentului 2 Jandarmi Reșița”, transmite Marius Săndulescu, purtătorul de cuvânt al IJJ Caraș-Severin.

Originară din județul Mehedinți, locotenent Stela-Mirabela Giubega are 35 de ani (dintre care 14 petrecuți în structurile MAI) și a revenit în marea familie bleu-jandarm, după ce a petrecut o perioadă de șase ani în cadrul Inspectorului pentru Situații de Urgență Semenic al județului Caraș-Severin.

„Locotenent Stela-Mirabela Giubega a ales să îmbrățișeze profesia de jandarm, reușind să îmbine disciplina și strictețea impuse de statutul de militar, cu blândețea, răbdarea și afecțiunea de care trebuie să dea dovadă o mamă și soție. Îi urăm bun venit și succes colegei noastre!”, mai precizează Marius Săndulescu.

Jandarmii cărășeni, nonconformiști în continuare

La doar o zi de la numirea noului comandant, jandarmii cărășeni au dat o nouă dovadă de non-conformism, în sensul bun al cuvântului, evident. Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin a anunțat că s-a alăturat campaniei de ecologizare „Let's Do It, România", atât în municipiu Reșița, cât și în localităţile Moldova Nouă și Băile Herculane, cu scopul strângerii deșeurilor aruncate in arealele naturale.

„Prin participarea noastră încearcăm să contribuim la protejarea naturii şi la sensibilizarea cetăţenilor cu privire la colectarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor. Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin va răspunde de fiecare dată la astfel de activități de responsabilizare a cetățenilor pentru a oferi un mediu curat și sănătos copiilor noștri”, a precizat instituția.