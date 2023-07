Fulgere spectaculoase, grindină gigant și covor de gheață pe Transalpina: „Am fost bombardați” FOTO VIDEO

Imagini incredibile au fost surprinse în Vâlcea pe fondul vremii extreme: grindina mare cât mingea de golf care a distrus mașini, copaci doborâți pe carosabil, gheață pe Transalpina și show de fulgere.

A fost urgie în județul Vâlcea. S-au înregistrat mai multe pagube însemnate, din cauza grindinei și a vântului (VEZI VIDEO ȘI FOTO), în ultimele 24 de ore, fiind emise mai multe avertizări de Cod Roșu de vreme severă Vâlcea, inclusiv mesaje Ro-Alert.

Localnicii din zona de vest a județului s-au trezit joi, 13 iulie, cu geamurile la mașini sparte, tabla îndoită, acoperișuri avariate, culturi distruse, în urma urgiei care a durat și sub un minut, pe alocuri. Au căzut bucăți uriașe de grindină, mai mari decât un ou, comparabile cu mingea de golf ca dimensiune.

Iar pe timpul nopții de joi spre vineri, 13 / 14 iulie, au fost mai multe episoade de furtună, unele însoțite de vijelii, tunete și fulgere spectaculoase cum rar ai ocazia să vezi.

Imaginile surprinse sunt grăitoare.

→ Imaginea 1/16: Spectacol de fulgere pe cerul nopții la Râmnicu Vâlcea Foto Cătălin Vezetiu

Atenționări de fenomene meteo extreme, în plină noapte

Mai multe avertizări care au culminat cu atenționările de Cod Roșu de vijelie puternică și ploi torențiale au fost emise, joi, pe timpul zilei, dar și în cursul nopții de joi spre vineri, pentru județul Vâlcea. Seara, vâlcenii au fost atenționați prin două mesaje Ro-Alert să se adăpostească dacă se află în zone inundabile ori din cauza furtunii.

În ultima avertizare de fenomene meteorologice periculoase, emisă pentru județele Vâlcea, Gorj și Dolj, la mai bine de o oră după miezul nopții, s-a menționat despre grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, frecvente descărcări electrice, averse torențiale care vor acumula peste 20...25 l/mp.

„Ravagii greu de descris în cuvinte... așa piatră mare n-am văzut în 60 de ani”

În zona Horezu, joi, 13 iulie, „a bătut piatra”. Imagini incredibile cu bucățile mari de gheață au fost postate pe rețelele de socializare.

Localnicii au povestit: „În Costești am fost bombardați... Dezastru! La Horezu, grindină cât oul de găină - lunete, parbrize sparte, tabla îndoită pe case și la mașini. Ravagii greu de descris în cuvinte. Ro-Alert, inutil, a venit imediat după ce a trecut furtuna. 30-60 de secunde a durat toată grozăvia, suficient să rupă tot... Și la Păușești-Măglași la fel de mare, mi-a spart tuburi la panoul solar... La Bărbătești la fel, cât mingea de golf! Și la Vaideeni... Râmești, Romani și Olari! La Urșani a fost cât oul de rață - a făcut prăpăd... Am trăit pe viu, la Negrulești am crezut că a venit sfârșitul, așa piatră mare nu am văzut în 60 de ani...”

Transalpina s-a acoperit de gheață în plină vară

Pe lângă covorul de gheață pe Transalpina, așternut în plină vară pe cea mai înaltă șosea din țară, viitura a dus de pe versanți bolovani, ceea ce a dus la îngreunarea circulației.

În zona Muntinu, din Masivul Parâng, un bărbat a fost lovit de fulger fiind transportat de urgență la Spitalul Județean din Craiova.

Spectacol rar pe cerul țării: fulgere incredibile

Dar pe lângă rafalele de vânt, grindina de mari dimensiuni și ploile torențiale, a fost și un adevărat spectacol de fulgere. Un fotograf renumit din Râmnicu Vâlcea, Cătălin Vezetiu, a reușit să surprindă câteva cadre senzaționale cu acestea chiar de pe balconul locuinței sale.

Cătălin este, de altfel, cunoscut pentru imaginile senzaționale pe care reușește deseori să le imortalizeze uneori în condiții vitrege și în locuri în care se ajunge cu greu, pe care le adună în albumul său digital: „România mea - Cătălin Vezetiu”.

În mai multe zone ale județului, copacii căzuți pe șosele au îngreunat traficul.

„Au căzut mai mulți copaci pe carosabil în localitățile: Tomșani, sat Negreni, Sinești și Orlești. S-a acționat cu ajutorul moto-fierăstraielor, pentru degajarea copacilor și eliberarea căilor de acces. Nu am fost solicitați pentru alte probleme”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, vineri dimineața.