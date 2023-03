Primar judecat pentru avansuri sexuale asupra unei tinere angajate: „A mângâiat-o în zonele intime” EXCLUSIV

În primăvara acestui an, la Judecătoria Topoloveni va începe procesul în care Mihai Georgescu, primarul comunei argeșene Călinești, este acuzat de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.

Mihai Georgescu este acuzat că în perioada octombrie 2021-mai 2022 ar fi pretins favoruri sexuale unei angajate pentru a o muta pe altă funcţie. Scandalul a ieșit la iveală în iunie 2022, când tânăra a făcut publică o înregistrare.

Primarul a fost exclus din PSD pe 28 iunie 2022, iar procurorii au deschis o anchetă, trimițându-l ulterior în judecată pe Mihai Georgescu. Tânăra lucra ca agent de pază la Primăria Călinești.

„Adevărul” a obținut în exclusivitate rechizitoriul din acest dosar.

Pe 20 octombrie 2021, victima s-a angajat pe perioadă determinată în funcţia de agent de pază, având ca obiectiv paza Primăriei comunei Călineşti, în cadrul unei societăți ce are ca unic asociat Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş.

Pe 29 octombrie 2021, primarul Mihai Georgescu i-a solicitat tinerei să vină în biroul său din sediul primăriei, ocazie cu care i-a adus la cunoştinţă că începând cu 1 noiembrie 2021 va începe serviciul. La acea întâlnire, conform anchetatorilor, primarul de la Călinești a pretins favoruri de natură sexuală de la tânără, totodată îmbrăţişând-o şi sărutând-o pe buze.

„Îîn intervalul 29.10.2021-24.05.2022, inculpatul Georgescu Mihai, profitând de aceeaşi situaţie de autoritate şi superioritate asupra persoanei vătămate, prin prisma funcţiei de demnitate publică pe care o ocupa, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a pretins, în mod repetat, favoruri de natură sexuală de la persoana vătămată, în sensul că i-a solicitat să întreţină relaţii sexuale, totodată mângâind-o pe sâni şi în zonele intime, luând-o în braţe şi sărutând-o pe buze. De fiecare dată persoana vătămată a respins avansurile de natură sexuală venite din partea inculpatului. Toate pretinderile de natură sexuală au avut loc în biroul inculpatului din sediul Primăriei Călineşti”, susțin procurorii în rechizitoriul citat



„Și dacă te-aș avea numai pe tine, n-am timp”

Tânăra l-a înregistrat pe primar de două ori, în decembrie 2021 și mai 2022.

În înregistrarea din 24 mai 2022, primarul Mihai Georgescu a insistat în mod repetat să o convingă pe tânără să întreţină raporturi sexuale cu el, însă tânăra a refuzat categoric în mod constant.

Iată un fragment din înregistrare: „Tu oricum ieşi cu cineva. Tu de la mine ai de câştigat. Că ieşim o dată pe lună...nici n-am timp. Eu şi dacă te-aş avea numai pe tine, n-am timp. Şi ies cu tine poate o dată la o lună, la... două luni, nu ştiu, câteva ore. În rest, îţi faci viaţa şi ai numai de câştigat. (...) Fiecare îşi găseşte pe cineva. Tu trebuie să te gândeşti ce vrei. „Mă, vreau să-mi fie bine? Bun, mă culc cu unu, da’...doar de dragu’ de a mă culca sau mai am şi alte…să-mi fac şi eu o carieră, să-mi fac un viitor?!” Eu îţi spun că vreau să îmi fac să îmi fie bine şi mie, şi vreau să îţi fac să-ţi fie bine şi pentru tine”.

La aceeași întâlnire din 24 mai 2022, văzând că tânăra îl refuză constant, primarul Mihai Georgescu i-a spus: „Te pot angaja pe cabinetul meu, îţi dau 35 milioane, mă duci, mă aduci, nu ştiu, chestii d-astea. Îţi dau liber cât vrei tu, îţi faci viaţa cum vrei. Dacă am şi eu...nevoie de tine şi vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziţia mea. E decizia ta. (...) Îţi asigur tot ce vrei, stabilitatea locului de muncă, salariu bun, nu ştiu...prime, tot ce vrei, relaţii, te duc în lumea bună”.

Ulterior întâlnirii din 24 mai 2022, tânăra nu s-a mai întâlnit cu primarul, luându-și concediu medical, iar pe 9 iunie și-a dat demisia de la firma de pază.

„Pentru a sublinia şi din punct de vedere moral anomalia relaţiei sexuale pe care inculpatul insista să o aibă cu persoana vătămată, este de precizat că inculpatul are vârsta de 52 ani, persoana vătămată are vârsta de 20 ani, iar fiica inculpatului are vârsta de 27 ani”, mai menționează procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.

Mihai Georgescu a fost ales primarul comunei Călineşti în septembrie 2020, obținând 52% din voturi. În perioada 2011-2013, acesta a petrecut aproape doi ani în închisoare pentru evaziune fiscală.