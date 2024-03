Povestea elevilor din Argeș, campioni mondiali la Ashihara Karate. „Ne-a oferit o educație de care nu oricine are parte” FOTO

Patru elevi din Argeș s-au clasat pe podium, la sfârșitul anului trecut, la Campionatul Mondial de Ashihara Karate, desfășurat la Matsuyama (Japonia). Argeșenii s-au întors acasă cu trei titluri de campion mondial și cu unul de vicecampion mondial

România s-a clasat pe primul loc, pe națiuni, la Campionatul Mondial de Ashihara Karate, desfășurat în noiembrie 2023 în Japonia, depășind la puncte țara-gazdă. Ashihara Karate este unul dintre cele mai complexe sisteme de arte marţiale din lume, fiind fondat de Kancho Hideyuki Ashihara în 1980. Sportivii români au obținut rezultate extraordinare la competiția organizată în Matsuyama, localitatea în care a luat naștere stilul Ashihara Karate.

Au fost câștigate 64 de medalii de către delegația României, dintre care: 24 au fost de aur, 17 de argint și 23 de bronz. Printre cei care au contribuit la clasarea României pe primul loc s-au aflat și patru elevi argeșeni, trei fete (Ioana Ștefania Stoenescu, Ana Maria Vătafu, Bianca Ioana Ivan) și un băiat (Eriko Laurențiu Nițu). Trei dintre aceștia îl au ca antrenor pe sensei Mihai Vătafu, iar unul pe sensei Iulian Paraschiv.

→ Imaginea 1/2: Bianca, Ana și Eriko împreună cu antrenorul lor Mihai Vătafu Foto: Arhivă personală jpg

Campioană mondială la 12 ani

Ioana Ștefania Stoenescu este mezina grupului din Argeș. În vârstă de 12 ani, Ștefania a devenit campioană mondială la categoria Kumite Cadet -55 kg. Tânăra, antrenată de sensei Iulian Paraschiv, este elevă în clasa a VI-a la Școala Calotești din comuna Budeasa, localitate situată lângă Pitești.

Ștefania mărturisește că s-a apucat de karate de la vârsta de 8 ani. A primit un pliant informativ la școala unde învață, iar curiozitatea a îndreptat-o spre acest sport, obținând deja numeroase premii.

„Am primit un pliant la școală despre acest sport și i-am rugat pe părinți să mă lase să încerc. După șase luni de antrenamente intense am participat la primul meu concurs, fiind chiar un campionat național, unde am obținut primul loc. Din acea clipă am știut că acest sport este pentru mine“, spune emoționată Ștefania pentru „Weekend Adevărul“.

→ Imaginea 1/2: Ștefania Stoenescu Foto: Arhivă personalăjpg

Cea mai tânără campioană mondială la Ashihara Karate din Argeș se remarcă și cu rezultate foarte bune la învățătură.

„Câștigarea Campionatului Mondial este cea mai mare realizare a mea de până acum și sunt sigură că acesta este doar începutul. Pe viitor, vreau să continui șirul rezultatelor bune, iar numele meu să devină cât mai cunoscut. Bineînțeles, voi continua să am rezultate bune și la școală“, mai spune Ștefania.

În drumul ei spre victorie, Ștefania a trecut în finală de argeșeanca Ana Maria Vătafu. Ana are 13 ani și îl are antrenor chiar pe tatăl său, sensei Mihai Vătafu. S-a apucat de karate de aproximativ un an și are un vis măreț: de a fi campioană mondială.

→ Imaginea 1/2: Ana Maria Vătafu Foto: Arhivă personală jpg

Nu a reușit să îl îndeplinească acum, dar e sigură că prin muncă își va vedea, cu siguranță, visul împlinit pe viitor. La competiția din Japonia, Ana a devenit vicecampioană mondială la categoria Kumite Cadet -55 kg.

Karate, un stil de viață

Bianca Ioana Ivan, în vârstă de 17 ani, a devenit campioană mondială la categoria Kumite Juniori - 60 kg, fiind antrenată de sensei Mihai Vătafu. Bianca este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu“ din Pitești, iar sportul pe care îl practică înseamnă pentru tânără: „educație, disciplină și un stil de viață”.

„Simt ca m-a schimbat foarte mult în bine, și că mi-a oferit o educație de care nu oricine are parte”, spune Bianca.

Tânăra s-a apucat de Ashihara Karate de la vârsta de 14 ani: „M-am apucat în glumă, la recomandarea verișoarei mele care a făcut și ea karate când era mai mică. La început am crezut că nu o să-mi placă, dar de când am pășit prima oară în sală, pe tatami, am simțit că acest sport este pentru mine. A fost dragoste la prima vedere“.

→ Imaginea 1/2: Bianca Ivan Foto: Arhivă personalăjpg

Iar performanța, pe lângă pasiune și talent, înseamnă și sacrificiu. „Pentru a ajunge campion mondial trebuie să ai mai multe antrenamente suplimentare, să renunți la anumite lucruri pe care le făceai în mod obișnuit. Eu, spre exemplu, înainte de campionatul mondial, petreceam câte două ore în sala de antrenament. Aveam antrenamente zilnice, uneori chiar de două ori pe zi. Este nevoie și de mult antrenament psihic. Trebuie să te întărești și să fii conștient că există și posibilitatea să pierzi, dar că orice s-ar întâmpla nu trebuie să te dai bătut“, mărturisește tânăra, care își dorește ca după terminarea liceului să urmeze Facultatea de Kinetoterapie.

Campion mondial la seniori

Ultimul din grup, dar nu cel din urmă, este Eriko Laurențiu Nițu, în vârstă de 18 ani, care a ajuns campion mondial la Kumite New Style Division Senior - 70kg. Eriko este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Ion C. Brătianu“ și a început să practice karate din clasa I: „Practic, a mers mână în mână cu școala“, spune tânărul.

Deși susține că a fost foarte stângaci la început, prin multă muncă a obținut rezultate remarcabile. În prezent deține Centură Neagră 1 Dan, nivelul necesar de cunoștințe ca să predea Ashihara Karate.

„La început, făceam anumite exerciții la antrenament total invers față de colegii mei, dar îmi plăcea mult ce făceam și am continuat. Pot spune că nu am avut deloc talent, consider că în sport este vorba doar despre muncă, așa că am muncit mult și ușor au început să apară și rezultatele. Am evoluat an cu an, am susținut toate examenele de grad, iar în prezent dețin Centură Neagră 1 Dan“, mărturisește Eriko, care îl are ca antrenor pe sensei Mihai Vătafu.

Pasiune și sacrificiu

Pentru a obține titlul de campion mondial la Ashihara Karate, Eriko, la cei 18 ani ai săi, a învins sportivi mult mai experimentați din China, Japonia, Germania și Afganistan, toți trecuți de 25 de ani.

Și nu a fost deloc ușor: „Visul meu încă de când m-am apucat de Ashihara Karate a fost acela de a deveni campion mondial și faptul că am reușit la categoria Seniori cu adversari mult mai în vârstă decât mine și în țara în care acest sport a luat naștere, Japonia, mă face mândru de realizarea mea”.

→ Imaginea 1/5: Eriko Nițu Foto: Arhivă personală jpg

A fost multă muncă și sacrificiu „Deși ajungeam acasă obosit, după școală sau meditații, trebuia să merg la antrenament și să dau totul pentru a ajunge la forma dorită. Au fost multe momente grele, ore nedormite și clipe alături de cei dragi ratate, dar m-am concentrat pe ceea ce îmi doream și în final totul a meritat“, spune Eriko.

Tânărul își dorește ca pe viitor să-și deschidă propria sală de karate unde să împărtășească mai departe din ceea ce a învățat el. „Ashihara Karate a devenit mai mult decât o pasiune pentru mine, este un stil de viață, un sport care m-a învățat să muncesc pentru ceea ce îmi doresc, să fiu disciplinat și să nu renunț indiferent de condiții. Îmi doresc, în viitor, să-mi deschid propria sală unde să dau mai departe tinerilor sportivi tot ceea ce am învățat în cei 12 ani de Ashihara Karate“.

Până atunci, ia o pauză de la competiții pentru a se pregăti de Bacalaureat și de intrarea la facultate. „Din punct de vedere sportiv, am realizat multe în ultimii ani, iar acum îmi doresc să reușesc și pe plan profesional. Sunt în clasa a XII-a și îmi doresc să intru la Universitatea Politehnică din București, la profilul Automatică și Calculatoare, informatica fiind o altă pasiune de-ale mele“, spune Eriko.

Sportul însă va continua să aibă un rol important în viața sa. „Nu voi renunța niciodată la Ashihara Karate, deoarece sportul de contact este pasiunea mea și consider că acest echilibru sport-școală m-a ajutat să mă dezvolt și să ajung unde sunt astăzi“, mai adaugă tânărul.