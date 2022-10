Cum putea Dobrin, „Prințul din Trivale“, să ajungă rege la Real Madrid

În urmă cu 50 de ani, pe 25 octombrie 1972, FC Argeș învingea la Pitești pe Real Madrid cu 2-1, iar marele Dobrin avea o evoluție excepțională.

Evoluția entuziasmantă a lui Dobrin l-a făcut pe Santiago Bernabeu, președintele clubului din Spania, să ofere două milioane de dolari și realizarea unei instalații de nocturnă la stadionul din Pitești în schimbul transferului. Numai că, deși argeșeanul a petrecut câteva săptămâni la Madrid, transferul a picat în cele din urmă. Gica Dobrin, soția marelui fotbalist, a vorbit pentru „Weekend Adevărul“ despre motivul esențial al ratării unui transfer ce ar fi fost istoric, precum și despre acel meci memorabil. Marcel Pigulea și Remus Vlad, doi jucători titulari la FC Argeș la partida din 25 octombrie 1972 de la Pitești, au rememorat pentru „Weekend Adevărul“ acel meci istoric în care au învins cea mai titrată echipă din Spania și din lume.

De-a lungul deceniilor, Real Madrid, una dintre cele mai titrate echipe de pe glob, a jucat de şase ori cu echipe româneşti în cupele europene. O singură echipă din țara noastră a fost extrem de aproape de a-i elimina pe granzii spanioli, FC Argeş, în turul al doilea din sezonul 1972-1973 al Cupei Campionilor Europeni – o echipă ce îl avea pe inegalabilul Dobrin într-o formă de vis.

Campioana, în Europa

Pe vremea aceea, fotbalul se juca cu inimă și cu pasiune și nu cu gândul la bani și faimă. Iar FC Argeș, avându-l lider pe unicul Dobrin, era o echipă ce scria poezie pe gazon. Cu câteva luni înainte de dubla manșă cu Real Madrid, piteștenii deveniseră campionii României. Drept urmare, FC Argeș a fost reprezentanta României în sezonul 1972-1973 al Cupei Campionilor Europeni. În primul tur, FC Argeș a evoluat împotriva echipei Aris Bonnevoie din Luxemburg – o formalitate pentru români, care au câștigat cu 2-0 în deplasare și cu 4-0 acasă, trei dintre goluri fiind marcate de către Nicolae Dobrin. După primul tur, Dobrin avea același număr de goluri marcate, trei, ca marele atacant german Gerd Muller de la Bayern München.

În turul al doilea, sorții le-au scos în cale celor de la FC Argeș cel mai dificil adversar posibil: Real Madrid, campioana Spaniei și deținătoarea a șase Cupe ale Campionilor. La prima vedere, o misiune imposibilă. Nu puțini erau cei care se gândeau că piteștenii vor pierde ambele manșe la scor. Însă nu a fost deloc așa. FC Argeș a evoluat cu dăruire, talent și curaj, indiferent de adversar – o echipă neînfricată.

„Los blancos“, în Trivale

Pe 25 octombrie 1972, pe Stadionul 1 Mai s-a scris una dintre cele mai frumoase povești din istoria fotbalului românesc. Pentru Pitești, venirea celor de la Real Madrid a fost un eveniment galactic. Un eveniment ce a depășit ca interes și istorica vizită de la Pitești din 17 mai 1968 a lui Charles de Gaulle, președintele Franței.

Cu multe ore înainte de meci, mii de oameni au venit în centrul orașului, în jurul Hotelului Muntenia, unde erau cazați spaniolii, pentru a îi vedea, fie și pentru câteva secunde, pe legendarii Pirri, Zoco și Santillana. Înainte de meci, în ochii fanilor, „los blancos“ erau stelele. Pe teren însă, piteștenii au fost cei care au strălucit și i-au făcut să pară mici pe granzii Spaniei. Invincibila Armada de la Real Madrid a fost învinsă de o echipă de provincie, condusă de un antrenor la începutul carierei, Florin Halagian.

În fața unui stadion arhiplin, Dobrin a jucat impresionant din primele minute şi i-a năucit pe spanioli cu driblingurile şi pasele sale. Şi tot Dobrin a deschis scorul din penalty în minutul 25. Anzarda a egalat pentru madrileni în minutul 42. A doua repriză a fost clar dominată de piteşteni, care au marcat pentru 2-1 prin Prepurgel, în minutul 62. FC Argeş a mai avut după aceea câteva ocazii clare de a înscrie, însă portarul Garcia Remon şi neşansa au făcut ca Real Madrid să nu plece învinsă detașat de la Piteşti. „A fost emoționantă partida cu Real Madrid de la Pitești... Nu îmi vine să cred că au trecut 50 de ani de atunci. A fost o mare bucurie să îi învingem pe spanioli, iar Gicu a făcut o partidă memorabilă“, își amintește Gica Dobrin.

Ținuți la respect pe Nuevo Chamartín

Returul de la Madrid nu a fost deloc o formalitate pentru spanioli. Pe 9 noiembrie 1972, în fața a 60.000 de spectatori, Santillana a deschis scorul pentru Real în minutul 17 şi suporterii se așteptau la un scor-fluviu pentru echipa madrilenă. Numai că FC Argeş a echilibrat încet-încet meciul, iar în minutul 43 Radu I a egalat pentru piteșteni. În a doua repriză a returului de la Madrid, Grande a marcat pentru gazde în minutul 47 şi Real conducea cu 2-1. Gazdele mai aveau nevoie de un gol pentru calificare. Numai că FC Argeș a rezistat, ba chiar au fost aproape de a marca un nou gol. Când suporterii madrileni se gândeau la prelungiri şi la eventualele lovituri de la 11 metri, Santillana a reuşit golul victoriei în minutul 87. O calificare obţinută cu mare dificultate de Real Madrid, ce avea să ajungă în acel sezon în semifinalele Cupei Campionilor Europeni.

Dolarii și nocturna pentru „Prințul din Trivale“

Legendarul Santiago Bernabeu, președintele celor de la Real Madrid, a fost impresionat de evoluția lui Dobrin în dubla manșă. La scurt timp după terminarea meciului retur, Santiago Bernabeu începea să lucreze la un vis pe care nu și l-ar fi imaginat cu câteva săptămâni înainte: acela de a îl aduce pe românul Dobrin în Spania, alături de Santillana. Președintele spaniol a oferit nu mai puțin de două milioane de dolari, plus realizarea unei instalații de nocturnă. Bernabeu nu luase însă în calcul un detaliu important: România era o țară comunistă și până atunci niciun fotbalist român nu fusese lăsat să se transfere la o echipă din Vest. Cortina de Fier funcționa și în fotbal. Cu toate acestea, președintele lui Real Madrid a venit special la București pentru a îl transfera pe Dobrin. La negocieri, Santiago Bernabeu a plusat, ajungând să ofere patru milioane de dolari pentru Dobrin. Și, în ciuda ofertei extrem de generoase, Santiago Bernabeu a fost refuzat de către Nicolae Ceaușescu, dictatorul român considerându-l pe Dobrin un „bun național“.

„Gicu nu a vrut să plece singur la Madrid“

Santiago Bernabeu nu a renunţat la dorința de a îl transfera pe Dobrin la Real Madrid. Iar pe 14 decembrie 1972 l-a invitat pe „Gâscan“ la meciul de retragere al lui Gento, contra celor de la Belenenses. În faţa a 65.000 de spectatori, Dobrin a jucat alături de nume de prim rang precum Eusebio și Gento, fiind cel mai bun de pe teren, iar Realul a câştigat cu 2-1. Dobrin a mai rămas mai multe zile la antrenamente la Madrid, însă în cele din urmă s-a întors la Piteşti. „I s-a propus lui Gicu să rămână la Real Madrid, iar spaniolii i-au spus că într-un an ne vor aduce și pe mine și pe copil la Madrid. Noi eram mereu împreună, iar Gicu nu a vrut să plece singur. El s-a întors de la Madrid pentru că nu dorea să rămână acolo nelegal și fără familie. El era foarte fericit la Pitești. Poate că ar fi câștigat bani mai mulți la Madrid, însă la noi nu au primat niciodată banii“, mărturisește Gica Dobrin.

Trei echipe spaniole, „căzute“ în Trivale

FC Argeș este singura echipă din România care a reușit să învingă pe teren propriu trei dintre marile echipe din Spania. În afară de Sevilla și Real Madrid, FC Argeș a învins-o și pe Valencia, după un alt meci de neuitat, pe 18 octombrie 1978.

„Bernabeu și-a dat seama ce valoare avea Dobrin“

Doar câțiva dintre fotbaliștii de la FC Argeș care au făcut acel meci memorabil acum 50 de ani mai sunt în viață. Unul dintre aceștia este Marcel Pigulea, care a evoluat ca fundaș la FC Argeș între 1968 și 1974 – 143 de meciuri în prima ligă pentru echipa piteșteană. Iar în meciul cu Real Madrid le-a făcut viață grea atacanților spanioli.

Pe Marcel Pigulea îl leagă o relație specială de marele Dobrin: „Gâscanul“ i-a fost naș de cununie lui Pigulea. „A fost o victorie nemaipomenită pentru noi și pentru fotbalul românesc. Și acum mai am pe undeva prin pod ziarele cu articolele scrise în octombrie 1972 despre victoria nostră cu Real Madrid. Speram, credeam, dar nu ne închipuiam că vom învinge Realul. A jucat foarte bine toată echipa, iar Dobrin era în vârf de formă“, își amintește Marcel Pigulea.

Fostul fundaș al FC Argeș a vorbit și despre transferul ratat al lui Dobrin la Real Madrid. „Principalul motiv al nerealizării transferului a fost că nu a vrut conducerea de partid de atunci să îl lase în Spania. Adică de fapt Ceaușescu nu a vrut. Au fost discuții legate de acel transfer, era aproape să îl lase să plece și undeva s-a întâmplat ceva și nu a mai ajuns la Real. Dobrin își dorea să joace la Real, mi-a spus asta de mai multe ori. Vă dați seama, cine n-ar fi vrut să joace la un club așa de mare? Cu atât mai mult cu cât pe vremea aceea nu ajunsese niciun jucător român în Vest. Însă Dobrin nu a făcut o tragedie din faptul că nu a ajuns la Real, el era foarte iubit în România“, precizează Marcel Pigulea.

Cu nimic mai prejos decât spaniolii

Căpitanul echipei FC Argeș din victoria cu Real Madrid a fost Remus Vlad, cel care a jucat la Pitești tot în perioada 1968-1974, la fel ca Marcel Pigulea. După cinci decenii de la acel meci memorabil, Remus Vlad a depănat amintiri speciale de la acel meci, de ținut minte o viață. „Mă mândresc cu faptul că eram căpitanul echipei. Acel meci a fost cel mai mare eveniment din viața sportivă, am întâlnit o echipă imensă. A fost o performanță, am învins marele Real Madrid la Pitești. Spaniolii aveau o echipă cu mulți internaționali. Noi eram un grup de tineri, inclusiv Florin Halagian, antrenorul nostru era tânăr. Aveam și un antrenor secund foarte bun, pe Tănase Dima. Nu am avut o pregătire specială pentru meciul cu Real. Înainte de meci, toți am avut trăiri personale speciale, pentru că realizam cu ce mare echipă urma să jucăm, la Pitești era prezent și legendarul Santiago Bernabeu. A fost un eveniment extraordinar, pluteam cumva“, spune Remus Vlad.

Fostul căpitan al FC Argeș a rememorat și o întâmplare specială legată de prezența la Pitești a celor de la Real Madrid. Spaniolii erau cazați la Muntenia, cel mai mare hotel din Pitești. Într-una din zile, după ce spaniolii au luat masa de prânz, au ieșit în fața hotelului. Iar Remus Vlad a plecat din cantonamentul din cartierul Trivale, aflat la câțiva kilometri de centrul orașului, ca să îi vadă pe jucătorii lui Real. „Am plecat în secret din cantonament, am mers pe jos câțiva kilometri și m-am infiltrat în mulțimea care era în fața hotelului. Și i-am văzut pe acei jucători fabuloși care stăteau, mai discutau și chiar comunicau câte puțin cu fanii. Eu eram în față, doream să fiu cât mai aproape, să îi văd pe spanioli. După ce i-am văzut, mi-am dat seama că erau niște jucători celebri, însă care nu erau diferiți de noi ca fizic. Doar că valoarea lor fotbalistică era alta. Faptul că i-am văzut mi-a dat un imbold special, în sensul că am realizat că ei nu erau cu nimic peste noi. Și mi-am promis că în ziua următoare, când era meciul, voi da tot ce pot pentru a fi la același nivel. Colegii mei de la FC Argeș au fost la fel de montați. Aveam o echipă omogenă și valoroasă. Și am reușit să îi învingem“, adaugă Remus Vlad.

Fotbaliștii, ținuți în țară pentru familie

Din discuția cu fostul căpitan al lui FC Argeș nu putea lipsi subiectul transferului nerealizat al lui Dobrin la celebra echipă spaniolă. „Bernabeu și-a dat seama ce valoare avea Dobrin. Iar o dovadă că și l-a dorit mult la Real e faptul că l-a invitat pe Dobrin la meciul de retragere al lui Gento. Dobrin a jucat atunci într-un atac excepțional, alături de marii jucători Bene, Eusebio și Geaic. Dobrin a făcut un meci senzațional la Madrid. Bernabeu a intervenit pe toate planurile pentru ca Dobrin să fie transferat. Ca să fim corecți, Gicu a vrut să se transfere și nu prea. El era foarte atașat de Pitești și nu voia să își lase familia acasă. A contat și faptul că Dobrin nu ar fi putut să își ia familia în Spania. De altfel, în acea perioadă, noi ca fotbaliști nu puteam să ieșim peste hotare cu familiile, se considera că exista riscul să rămâi acolo și să ceri azil politic“, consideră Remus Vlad. Coechipier cu Dobrin timp de șase ani, Remus Vlad are multe amintiri speciale cu acesta. Dobrin îl aprecia foarte mult pe Remus Vlad și el l-a propus la începutul anilor 1970 să fie căpitan al echipei FC Argeș, după un turneu de pregătire în fosta Iugoslavie.

„Gicu m-a cerut de soție înainte să se urce în avion“

Gica Dobrin a fost căsătorită cu marele Dobrin 41 de ani, până la decesul „Gâscanului“, din 26 octombrie 2007. La 15 ani de la dispariția lui, doamna Dobrin a rememorat o întâmplare plină de emoții legată de soțul său și de modul inedit în care a cerut-o în căsătorie. În urmă cu 56 de ani, în toamna lui 1966, Dinamo Piteşti (devenită după doi ani FC Argeș) elimina în cupele europene celebra echipă FC Sevilla, ajunsă ulterior cea mai titrată formaţie din istoria Europa League, cu șase trofee câştigate. Pe 21 septembrie 1966, Dinamo Piteşti juca pentru prima oară în cupele europene. Mai precis, piteştenii evoluau în turul I al Cupei Oraşelor Târguri, devenită ulterior Cupa UEFA şi Europa League. La Pitești, gazdele au câștigat cu 2-0, Dobrin având o evoluție foarte bună. „Înainte de a se urca în avion pentru meciul retur de la Sevilla, Gicu mi-a spus: «Îți iau rochie de mireasă din Spania. Te măriți cu mine?» I-am răspuns clar «Da». Și Gicu mi-a adus tot trusoul de nuntă de la Sevilla. Am făcut nunta la scurt timp după acel meci“, povestește Gica Dobrin. Și meciul a fost cu noroc: la Sevilla, s-a terminat 2-2, piteștenii calificându-se mai departe.