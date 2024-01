„Pelerin” inedit la Mănăstirea Neamț. Un zimbru i-a uimit pe toți cu îndrăzneala lui. „Simbolul măreţiei Moldovei” VIDEO

Seculara Mănăstire Neamţ a fost vizitată de un pelerin unic. Într-un film postat de stareţul Benedict Sauciuc se poate observa cum un zimbru intră pe poarta lăcaşului şi se plimbă prin incintă.

După cum se precizează la începutul scurtei pelicule, „vizita“ a avut loc pe data de 9 ianuarie 2024, când impunătorul mascul a „păşit“ pe sub bolta de la intrare, înaintând domol prin zăpada din curte. A făcut o „recunoaştere“ amplă, trecând apoi pe la vreo 3 metri de un călugăr care, aflat lângă zidul bisericii, i-a întins o mână.

Zimbrul n-a răspuns gestului de a se apropia, îndreptându-se calm spre ieşire, nesinchisindu-se nici de prezenţa unui bărbat, care-l filma precaut din spatele unui brăduţ. „Experienţa“ zimbrului la mănăstire poate fi văzută în postarea stareţului Benedict la adresa:

https://www.facebook.com/100002079587374/videos/394424133044813

„Un zimbru, simbolul măreţiei Moldovei, a intrat ca un prinţ în Mănăstirea Neamţ, purtând cu el, parcă, puterea şi înţelepciunea domnilor noştri, Dragoş Vodă, Ştefan cel Mare şi Petru Rareş. Un semn că Moldova îşi recapătă demnitatea şi puterea, un semn că fiii ei trebuie să se întoarcă acasă, un semn că doar întoarcerea la credinţă ne poate aduce bunăstare şi dragoste“. Acesta este unul dintre sutele de comentarii având ca temă insolita vizită, altul sunând astfel:

„Un moment de splendoare... O minunăţie a naturii! Un simbol sacru cândva pe aceste meleaguri. Un semn de Sus, la început de an, să ne amintească ce am fost cândva – un neam de oameni liberi, vrednici răzeşi, aprigi la nevoie, credincioşi neamului, cu frică de Dumnezeu, pentru care pământul cu darurile lui, câmpiile roditoare, munţii, văile, apele, pădurile erau lumea lor cunoscută ca-n palmă, templul de apărat“.

Prezenţa zimbrului la mănăstire are şi o explicaţie. Administraţia Parcului Vânători Neamţ (o structură a Regiei Romsilva) are în derulare un proiect de repunere în libertate a acestor animale. Pe 22 martie 2012, se consemna un eveniment în premieră pentru România. După ani de trudă, primului grup de cinci exemplare, trei masculi şi două femele, i se dădea drumul în codrii Neamţului.

Era un pas timid, dar plin de speranţe pentru ceea ce dorea cu acest proiect al Administraţiei Parcului Vânători. Iniţiativa refacerii acestei specii în Munţii Neamţului în libertate data de circa 15 ani, fiind făcute studii de către specialiştii de la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi Societatea Zoologică Regală din Londra.

Anii au trecut, au fost efectuate mai multe eliberări, iar eforturile echipei de implementare au fost răsplătite. Dacă la început se vorbea de un nucleu liber de 20-22 de animale, acum numărul zimbrilor ce hălăduie prin păduri este de peste 60. Îmbucurător a fost faptul că viaţa în sălbăticie a mers după regulile naturii. Zimbrii şi-au mărit arealul la zeci de mii de hectare, iar în libertate au venit pe lume mulţi pui.

Pentru a se evita cosangvinizarea şi efectele ce decurg din aceasta asupra noilor exemplare, repopularea în păduri s-a făcut cu animale aduse din Anglia, Irlanda, Scoţia, Elveţia şi din alte zone ale României. Zimbrii nu sunt un pericol pentru om, fiind sfioşi şi dau semne că ar ataca doar dacă se simt ameninţaţi. Masculii sunt solitari şi se alătură turmei numai în perioada de împerechere.