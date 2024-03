Liceeni pasionaţi de robotică şi nave spaţiale. Rezultatele la competiţii de anvergură din ţară şi din SUA

Echipa de robotică SnakeTech, care este formată din elevi de la Colegiul Naţional „Petru Rareş“ din Piatra Neamţ, s-a calificat în finala prestigioasei competiţii BRD First Tech Challenge Romania.

La faza regională a întrecerii pe regiunea Moldova şi nu numai au participat 48 de echipe, iar după concursurile care au avut loc la Iaşi, între 8-10 martie 2024, doar 16 s-au calificat mai departe. Anul acesta, membrilor formaţiilor li s-a cerut să construiască roboţi capabili să execute sarcini complexe, însemnând abilităţi de autonomie şi ingeniozitate.

Competiţia, cea mai mare de robotică din ţară, promovează inovaţia şi tehnologia prin valorile „FIRST“ (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), o organizaţie mondială non-profit ce are ca slogan „More Than Robots“. În România, concursul are loc de opt ani, fiind organizată de Asociaţia Naţie Prin Educaţie în parteneriat cu BRD.

În fiecare an, echipele primesc o nouă provocare de joc, anul acesta tematica fiind „Centerstage“ (Scena Centrală) în care trebuia construit un robot capabil să pună nişte elemente (pixeli) pe o tablă, trecând pe sub nişte obstacole şi să se poată atârna de acestea în ultimele 30 de secunde ale meciului reprezentând perioada de EndGame.

Echipajul SnakeTech a participat la această competiţie încă de la prima ediţie, iar în 2024 s-a clasat pe locul trei după meciuri şi pe şase în clasamentul general, sperându-se într-o evoluţie şi mai bună în finala naţională, care va fi tot la Iaşi. Anul acesta, robotul a avut autonomie, a îndeplinit cu succes toate cerinţele şi a înregistrat cele mai bune scoruri în perioada EndGame.

„Cred că pe lângă robotul datorită căruia ne-am calificat, interacţiunea cu celelalte echipe a fost punctul nostru forte. Pe lângă discutarea strategiilor, colectarea de stickere, pinuri şi brelocuri, am încercat să-i ajutăm pe ceilalţi cât de mult am putut. O simplă şurubelniţă, puţin adeziv, elastice de pescuit (...) împrumutate sau chiar un sfat şi o încurajare au contat mult în consolidarea relaţiilor de prietenie“.

Aceasta este caracterizarea făcută competiţiei şi despre ceea ce s-a petrecut la Iaşi de către Flavia, membră a echipei SnakeTech, după prima participare la BRD First Tech Challenge Romania.

Elevii de la Colegiul Naţional „Petru Rareş“ se remarcă an de an şi la mari întreceri de anvergură mondială, care-s organizate de instituţii prestigioase.

În mai 2023, echipa „Delphos“ era prezentă la Dallas, unde a fost premiată cu medalia de aur de către National Space Society. Proiectul liceenilor a fost conceput având ca temă viaţa pe o navă spaţială amplasată pe un satelit, presupunând idei novatoare despre accesul la resurse de pe un asteroid, care trebuiau să asigure supravieţuirea unei comunităţi de 10.000 de persoane.

Un alt echipaj de la aceluiaşi liceu obţinea, în 2022, o performanţă similară la Space Settlement Contest, întrecere iniţiată de NASA. La Washinton, au luat tot aur cu proiectul „Neves“. Era vorba despre o navă proiectată să poată funcţiona pe o perioadă nelimitată în spaţiul extraterestru, lucru ce a însemnat conturarea unei organizări sociale, asigurarea hranei şi regenerarea resurselor.