Avertismentul lui Zelenski: Rusia pregătește „noi ofensive” în Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia se pregăteşte pentru „noi ofensive” în Ucraina, în contextul negocierilor de pace prevăzute vineri între Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska, relatează News.ro.

„Constatăm că armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului. Dimpotrivă, ea face mişcări care indică pregătiri pentru noi operaţiuni ofensive. În astfel de circumstanţe, este important ca unitatea lumii să nu fie ameninţată”, a scris liderul ucrainean pe X comentând declaraţia comună a celor 26 de ţări din UE pe tema negocierilor din Alaska.

„Sunt recunoscător liderilor Europei pentru sprijinul lor clar faţă de independenţa noastră, integritatea teritorială şi exact pentru o astfel de abordare activă a diplomaţiei, care poate contribui la încheierea acestui război cu o pace demnă. Într-adevăr, susţinem cu toţii hotărârea preşedintelui Trump şi împreună trebuie să formăm poziţii care nu vor permite Rusiei să înşele lumea încă o dată”, a subliniat Zelenski.

Liderul ucrainean atrage totodată atenţia că problemele legate de securitatea Ucrainei şi a Europei trebuie discutate „de noi toţi împreună”.

„Orice decizie trebuie să se adauge la capacităţile noastre comune de securitate. Iar dacă Rusia refuză să pună capăt crimelor, trebuie să fie trasă la răspundere. Atât timp cât continuă războiul şi ocupaţia, noi toţi trebuie să menţinem împreună presiunea - presiunea forţei, presiunea sancţiunilor, presiunea diplomaţiei. Le mulţumesc tuturor celor care ne ajută. Pace prin forţă”, îşi încheie Zelenski mesajul postat pe X.

Declarație comună a liderilor din UE

Această reacţie vine după ce şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană, cu excepţia Ungariei, afirmă într-o declaraţie comună dată publicităţii marţi că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor şi că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene şi europene.

„Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.„O Ucraină capabilă să se apere eficient este o parte integrantă a oricăror garanții de securitate viitoare.”

Prim-ministrul maghiar, Viktor Orbán, aliatul de lungă durată al lui Putin în Europa, a ironizat declarația omologilor săi din UE. „Declarația încearcă să stabilească condițiile pentru o întâlnire la care liderii UE nu au fost invitați. Faptul că UE a fost lăsată pe tușă este deja destul de trist. Singurul lucru care ar putea înrăutăți lucrurile ar fi să ne apucăm să oferim instrucțiuni de pe banca de rezerve. Singura acțiune rațională pentru liderii UE este să inițieze un summit UE-Rusia, bazându-se pe exemplul întâlnirii SUA-Rusia.”

Trump a declarat că orice acord de pace presupune în mod necesar „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”, dar a admis totodată că e posibil să nu se ajungă la un acord.

Evoluții îngrijorătoare pe câmpul de luptă

Pe câmpul de luptă, noile evoluții ar putea fi îngrijorătoare, mai ales în contextul actual: forţele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, la est de oraşul minier Dobropillia, o acţiune care, potrivit bloggerilor militari ucraineni şi ruşi, ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu va contracarată.

„Este o situaţie critică. Atât în 2014, cât şi în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câştiga avantaje. Situaţia actuală este gravă, dar departe de colapsul sugerat de unii”, a scris pe X bloggerul ucrainean Tatarigami, fost ofiţer al armatei ucrainene.

În plus, marţi, Ministerul Apărării de la Minsk a anunţat că armata rusă şi cea belarusă vor organiza exerciţii strategice comune în Belarus în perioada 12-16 septembrie. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase cu ceva timp în urmă, fără a da detalii sau a cita dovezi, că Rusia „pregăteşte ceva” în Belarus în această vară sub pretextul unor exerciţii militare de rutină. Rusia s-a folosit în mod similar de pretextul unor exerciţii militare în Belarus pentru a-şi lansa invazia în Ucraina, în februarie 2022.