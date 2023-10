Invenţia unor elevi din Neamţ, medaliată cu aur la Târgul Internaţional de Cercetare şi Inovare din Indonezia

Un nou tip de catalizator, care produce hidrogen din apă, este invenția unor elevi din Neamț, cercetările lor, pentru care au apelat la renumite institute de chimie și fizică din țară, aducându-le aur absolut în Indonezia.

Doi elevi de la Colegiul Naţional „Petru Rareş“ din Piatra Neamţ, Albert Romano şi Matteo Stan, ambii în clasa a X-a, au impresionat juriul la competiţia „International Scientific Research and Innovation Fair“ (Târgul Internaţional de cercetare ştiinţifică şi inovare), organizată de Center for STEM Olympiad, în Indonezia.

Dintre cei 460 de candidaţi înscrişi la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, echipa liceenilor nemţeni s-a calificat în etapa finală, alături de alte 60 din întreaga lume şi au obţinut medalia de aur - locul 1 internaţional. Cei doi tineri pasionaţi de cercetare au conceput un catalizator cu ajutorul căruia se obţine hidrogen prin procesul de electroliză a apei.

Elevii, pentru a face cercetări, au apelat la renumite instituţii: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice Vâlcea, Institutul pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Măgurele, Institutul pentru Fizica Materialelor Măgurele, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ Bucureşti şi Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ Iaşi.

„Doamna Florica Ionică şi eu am făcut demersuri la Facultatea de Chimie a Universităţii «Cuza», proiectul elevilor a fost apreciat de profesori universitari, iar cercetările au fost răsplătite cu medalia de aur în Indozezia. Este onorant! Promovăm în cadrul colegiului competiţia, copiii înscriindu-se, an de an, la întreceri de înalt nivel internaţional“, a declarat Dan Oniciuc, directorul colegiului.

Cercetările au început în laboratorul de chimie al Colegiului „Petru Rareş“ şi au fost continuate la Facultatea de Chimie a universităţii ieşene, unde au realizat sinteza catalizatorului când au depus oxizi de nichel, cobalt şi molibden, pe un suport poros de nichel. Oxizii s- au depus sub formă de structuri de dimensiuni nanometrice, având diferite forme: floricele, beţişoare şi capsule.

Fiecare dintre structuri contribuie la obţinerea hidrogenului din apă. Cei doi adolescenţi au decis să testeze performanţa catalizatorului, la Institutul de Chimie Fizică, aceasta dovedindu-se a fi foarte ridicată. Conştientizând că reprezintă o alternativă puternică pentru catalizatorii de pe piaţă s-au decis să concureze, iar costul redus şi aplicabilitatea ridicată au impresionat juriul din Indozezia.

Despre reuşita lor, Matteo şi Albert au declarat: ,,Le suntem adânc recunoscători atât doamnei profoser doctor Ionică Florica, care ne- a ghidat pe parcursul proiectului, cât şi domnilor şi doamnelor cercetători care ne-au îndrumat şi ne-au pus la dispoziţie aparatura necesară sintezei şi caracterizărilor catalizatorului“. Catedra de chimie a colegiului pietrean este una performantă la nivel de judeţ şi ţară.

An de an, se obţin rezultate notabile la olimpiadele naţionale, locuri unu, doi şi trei. Pasiunea pentru chimie este foarte mare la Colegiul „Rareş“ Piatra Neamț, deoarece mulţi liceeni se îndreaptă spre facultăţile de medicină. În anul şcolar trecut, înafară de alte concursuri, 113 elevi (11% din total), s-au calificat la fazele naţionale ale olimpiadelor naţionale, obţinând nenumărate premii şi menţiuni.